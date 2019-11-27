Гилерме: «Локомотив» не заслужил такого поражения

После матча Лиги чемпионов «Локомотив» - «Байер» своим мнение поделились Гилерме и Мацей Рыбус.

- Как вам матч? - вопрос Гилерме.

- Считаю, нам не повезло, особенно в моменте с первым пропущенным мячом. Были эпизоды, когда мы контролировали игру, но, к сожалению, пропустили не фартовый гол. После этого в первом тайме мы все равно смотрелись неплохо. А после перерыва вышли не с тем настроем, что был в первом тайме. Жаль, конечно. Мы не заслужили поражения. У нас была возможность победить в этой встрече.

- После игры фанатская трибуна скандировала: «Еврокубки только на плей-стейшн!». Как считаете, уровень «Локомотива» не достаточно хорош для Лиги чемпионов?

- Болельщики, конечно, имеют право критиковать команду, потому что они приезжают на стадион, чтобы поддерживать нас. Мы тоже не довольны результатом, особенно когда начинаешь Лигу чемпионов выездной с победы.. От нас многого ждали и мы это прекрасно знаем. Я понимаю, почему фанаты так кричат с трибун. Мы сами ожидали, что должны как минимум попасть в Лигу Европы. Это было нашей задачей. Теперь нам надо забыть об этом. В чемпионате еще остались две важные встречи, в которых нам надо брать шесть очков, чтобы занять в чемпионате первое или второе место. А потом опять выступать в Лиге чемпионов.

- Что именно у вас не получилось?

- Не хватило концентрации. Мы не настроились на второй тайм так, как на первый. Во втором тайме у нас не получилось быть в игре.

- Мацей Рыбус после матча сказал, что соперник был быстрее «Локомотива». Может физики команде не хватает?

- Нет Я так не думаю. У всех свое мнение, но соперник играл два дня назад, а мы четыре. Все дело в концентрации.

«Мы надеялись на три очка, обидно, что не получилось»

- Что скажете об игре? - вопрос Рыбусу.

- Обидно, что мы уступили «Байеру». Мы надеялись, взять три окча, но не получилось. Сейчас у нас тяжелое состояние.

- В первом тайме получился автогол. Как команда сумела собраться после этого?

- Наша реакция на это происшествие была хорошая, подходы к воротам соперника у нас имелись, и были неплохие моменты для взятие ворот. Но мы не смогли забить. увы. В целом в первом тайме выглядели неплохо. Во втором смотрелись намного хуже. Не знаю с чем это связано. Сразу после иры тяжело сказать по горячим следам. Завтра команда отдыхает, а послезавтра собиремся и будем смотреть запись игры, делать какие-то выводы, разбирать свои ошибки.

- После матча фанатская трибуна скандировала: «Еврокубки только на плей-стейшн». Уровень «Локомотива» действительно низкий для еврокубков?

- Я не слышал эти скандирования и после иры поблагодарил болельщиков за поддержку.

- Почему у «Локомотива» случился такой провал в еврокубках?

- У нас осталась еще одна игра, но очки будет взять там опять тяжело. В этом сезоне мы смотрелись получше, чем в предыдущем, но все равно очков нам не хватает, чтобы выйти в плей-офф Лиги чемпионов.

- Насколько не хватало на поле Жоау Мариу?

- Это игрок высокого уровня. В тех матчах, в которых выходил на поле, Мариу смотрелся очень хорошо, помогал нам. Это большая потеря для «Локомотива».

- «Байер» играл очень вязко, много играл назад, отдавал мяч вратарю. Это раздражало вашу команду?

- Мы смотрели, как они играют. Они во всех матчах хорошо контролировали мяч. У нас был план на игру отдать им мяч и попытаться действовать на контратаках. Но не получилось.

- Вы были готовы к тому, что у соперника такие быстрые фланги?

- Конечно. Мы знали, кто у них в составе, смотрели их матчи. У них быстрые футболисты, но что сделать, если они быстрее нас?