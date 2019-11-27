Провал по всем фронтам. В Юношеской лиге УЕФА мы также лишились шансов на весну - Советский спорт
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27 ноября 2019 18:56ФутболЗибрак Артем

Провал по всем фронтам. В Юношеской лиге УЕФА мы также лишились шансов на весну

Проиграв дома «Байеру» U19, юношеская команда «железнодорожников» вслед за сверстниками из «Зенита» лишились шансов на продолжение борьбы в еврокубках.

В год легкой и размашистой поступи сборной России в квалификации чемпионата Европы-2020 наши клубы с треском провалились в еврокубках. «Локомотив» лишился шансов на выход в весну, почти нет надежды на ЦСКА, «Зенит» и «Краснодар» загнали себя в угол, а «Спартак» и «Арсенал» вообще не доехали до групповых этапов.

К сожалению, есть подозрение, что дальше будет только хуже. Ввиду жестких финансовых ограничений, с которыми столкнулся отечественный футбол, единственным средством выживания может стать только взращивание собственных талантов. Однако, как показывает результат тех же «Локомотива» и «Зенита» в нынешней Юношеской лиге УЕФА, и в этом направлении у нас прослеживается непреодолимое отставание на европейской арене.

«Зенит» и «Локо» – лучшие в России

Сначала вспомним, что из себя представляет единственный юношеский клубный евротурнир. Он состоит из двух неравномерных частей, проводящихся параллельно, – Пути лиги чемпионов и Пути национальных чемпионов. Первый полностью копирует групповой этап Лиги чемпионов, то есть представляет собой соревнование 32 клубов, поделенных аналогично «взрослому» турниру с теми же, но более юными участниками.

Второй наполняют еще 32 клуба – это победители национальных первенств. Они сражаются в двух раундах навылет, и оставшиеся восемь счастливчиков играют в стыковых матчах с командами, занявшими вторые места в группах Пути лиги чемпионов, после чего победители присоединяются к победителям групп в 1/8 финала.

В России для определения участника Пути национальных чемпионов проводится специальный турнир. В 2018 году он состоялся в Сочи, а его победителем стал «Локомотив» (2001 г.р.), разгромивший в финале «Зенит» U17 (4:1).

Поскольку «железнодорожники» благодаря своим старшим товарищам пробились в Путь лиги чемпионов, российский футбол ограничился двумя представителями в турнире. Дело в том, что, согласно регламенту Юношеской лиги УЕФА, в этом турнире внутри страны замещения не происходит, и если клуб уже пробился в групповой этап, его заменяет команда из следующего в рейтинге УЕФА чемпионата. Так мы лишились третьей юношеской команды на европейской арене.

Семь очков на двоих

Тем печальнее, что два лучших молодежных коллектива России за тур до завершения группового этапа не имеют даже математических шансов на продолжение борьбы. Особенно сочно провалился «Зенит» U19 Константина Зырянова, набравший в четырех турах одно жалкое очко при разнице мячей 4-14 и «влетевший» на своем поле «Бенфике» с катастрофическим счетом 1:7. Лишь в пятом туре им удалось громко хлопнуть дверью, обыграв дома «Лион» (3:1).

«Локомотив» U19 Максима Мишаткина (в его штаб входят экс-защитник сборной России Вячеслав Даев и обладатель премии «Вратарь года»-1996 Андрей Саморуков), воспитавшего для первой команды Романа Тугарева и Даниила Куликова, выступил чуть лучше – не проиграл пока на выезде ни одного матча и даже набрал три очка в Турине. Однако неудачи на «Сапсан Арене» не позволили даже побороться за выход из группы.

Особенно обидными получились поражения от «Атлетико» (2:3) и «Байера» (1:3). Проигрывая испанцам к 89-й минуте, россияне в течение двух минут сравняли счет, и все равно не сумели удержать даже ничью. А в матче с «фармацевтами» хозяева вели в счете до 76-й минуты, но трижды пропустили в оставшееся время.

Первые еврокубки Головина, Шапи и Максименко

Так или иначе, но оставшиеся игры для «Локо» и «Зенита» стали пустой формальностью. А ведь это, напомню, лучшие команды России в своем возрасте! Причем, в отличие от «взрослого» турнира, на этом уровне топ-клубы не имеют такого большого преимущества. Так, в группе A «Брюгге» с девятью очками устроился вслед за «Реалом», а «ПСЖ» с тремя очками выбыл из борьбы. В других группах «Црвена Звезда» опережает «Тоттенхэм», «Аталанта» и «Динамо» Загреб – «Манчестер Сити», «Славия» – «Боруссию» Д и «Барселону» (сегодня чехи разгромили «Интер» со счетом 4:1), а «Лилль» – «Челси».

В прошлые годы (Юношеская лига УЕФА впервые взяла старт в 2013 году) «Зальцбург» и «Порту» становились победителями турнира, а «Шахтер» и «Бенфика» (дважды) добирались до финала. Все это приводит нас к неприятной мысли, что в вопросе подготовки кадрового резерва мы уступаем в Европе не только ведущей пятерке национальных чемпионатов, но и середнякам европейского футбола.

Особенно обидно это осознавать, если учесть, что ранее нашим клубам удавалось добиваться хотя бы каких-то успехов. Так, «Спартак» и «Краснодар» в феврале 2018 года лишь по пенальти уступали «Интеру» (3:3, 1:3 по пен.) и «Реалу» (0:0, 0:3 по пен.) в стыковых матчах. В них набирались опыта Александр Максименко, Николай Рассказов, Матвей Сафонов, Даниил Уткин, Магомед-Шапи Сулейманов и Иван Игнатьев.

А «Зенит» и ЦСКА вообще добирались до плей-офф. Причем армейцы играли даже в четвертьфинале, где уступили «Бенфике» (0:2). В тех играх плей-офф принимали участие Александр Головин, Федор Чалов, Константин Кучаев и Вячеслав Караваев. А Тимур Жамалетдинов с 13 голами до сих пор входит в тройку лучших бомбардиров в истории турнира.

От Абрахама до Фелиша

А если вам кажется, что все это «бои местного значения», и они никоим образом не соотносятся с развитием футбола, вот вам факт. Треть нынешнего состава «Челси» – Андреас Кристенсен, Рубен Лофтус-Чик, Тэмми Абрахам, Фикайо Томори, Мэйсон Маунт, Рис Джеймс и Каллум Хадсон-Одои – четырежды доходила с юношеской командой синих до финала и становилась его победителем. А сейчас все вместе они оцениваются как минимум в 184 млн евро.

А Жоау Фелиш, за которого «Атлетико» летом отвалил 126 млн, еще два года назад бился с «Бенфикой» в финале против «Зальцбурга» (1:2). Сегодня он – лучший молодой футболист Европы-2019.

Так что Юношеская лига УЕФА – великолепное начинание и первый смотр будущих звезд. Здесь молодые игроки набивают шишки и впервые заявляют о себе на клубном уровне широкой публике, а селекционеры топ-клубов строчат в блокнотах, пытаясь запомнить новые фамилии. Увы, похоже, что в нынешнем сезоне страничка «таланты из России» у них останется пустой.

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