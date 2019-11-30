Амир «Профессор» Хуслютдинов: Детям надо брать пример с панфиловцев, а не с Дзюбы

«НАЗНАЧЕНИЕ ВИЛКОВА И МЕШКОВА НАСТОРАЖИВАЕТ»

– В воскресенье суперматч «Зенит» – «Спартак». Ваши ожидания?

– У меня есть козырная фраза на все случаи жизни: будем надеяться. Было бы неплохо повторить вариант, когда мы победили «Локомотив», уставший после Лиги чемпионов. Но с «Зенитом» будет сложнее. Известно, какому клубу симпатизирует наше футбольное начальство. Назначение на игру двух одиозных типов настораживает. Но в любом случае я жду футбола. С 1981 года не пропустил ни одной спартаковской игры в Питере. Не попал на стадион, только когда проходил службу в армии.

– Под «одиозными типами» вы имеете в виду судью матча Виталия Мешкова, а также Михаила Вилкова, которому

– А чему удивляться? Это же домашний матч «Зенита»… Вообще-то такие люди вообще не должны присутствовать в нашем судейском корпусе. Они себя давно дискредитировали. Впрочем, хороших арбитров в стране почти не осталось. С моей точки зрения, единственным настоящим профессионалом еще в 70-80-х был Эльдар Азимзаде. Только он никогда не был подвержен никаким влияниям извне.

«ПУСТЬ АРТЕМ СНАЧАЛА ВЕРНЕТ ВОРОВАННЫЕ ХАЛАТЫ»

– Дзюба после победы над «Лионом» назвал матч со «Спартаком» войной. Провоцирует красно-белый сектор?

– Когда Дзюба что-то пытается гавкать в интервью, я ему всегда жестко отвечаю. И сейчас хочу сказать: пусть Артем сначала ответит за ворованные халаты, за крысятничество, а потом толкает лозунги. Весь этот негатив болельщиков не случаен. Дзюба заслужил такое отношение. И, кстати, на матче сборной в Сан-Марино в его адрес скандировали не только спартаковские фанаты, но и часть зенитовских.

– Но разве можно оскорблять лидера сборной, когда он защищает честь страны?

– Может, и не надо это делать на играх сборной. Но Дзюба зря начал реагировать. На его месте лучше было промолчать, а он спровоцировал флешмоб по всей стране. Я общался с коллегами из других клубов. Там тоже обещают Дзюбе обструкцию. Не надо все сводить только к «Спартаку».

«ПРЕДАЛ «СПАРТАК» – ОТВЕЧАЙ»

– Но откуда такое отношение к Дзюбе? После чемпионата мира он же стал национальным героем, примером для подражания.

– Да ладно вам, какой еще пример? У детей должны быть настоящие герои. Панфиловцы, Кожедуб, люди, которые отдавали за страну жизнь. А что великого сделал для России Дзюба? Воровал халаты и деньги в раздевалке у своих товарищей?.. Артем умеет пиариться, ловить хайп. Но клубные цвета для него – пустой звук. Он по натуре наемник…

А если он не согласен с предъявляемыми ему обвинениями, пусть пройдет проверку на полиграфе. Пусть придет на «круглый стол» с людьми, которые сейчас скандируют в его адрес то, что он заслужил. Все это можно организовать. Но он же не придет, испугается.

В свое время Дзюба предал «Спартак». Хотя с бонусами мог заработать даже больше, чем ему положили в другом клубе. Общественное мнение уже не изменить. Поэтому лучше молчать, чем гавкать в ответ. А начал гавкать – получай по полной программе.

– После «Лиона» он так и сказал: пусть кто-то лает, вякает, а я свое дело делаю.

– А какое он дело делает?

– Его мяч принес важнейшую победу над «Лионом».

– Вот пусть он теперь послушает семь тысяч спартаковских болельщиков в воскресенье. И попробует сделать дело.

– Против Дзюбы планируются акции?

– Планируется поддержка «Спартака». И это, кстати, не самый массовый выезд. Нам дали меньше билетов, чем мы просили. Хотя, «Зенит» и семь тысяч на такую игру не организовал бы.

– Не боитесь, что все эти кричалки только мотивируют Дзюбу – и он опять забьет?

– Неправда все это. Дзюба любит, когда ему комфортно. Когда же идет негатив, он играет хуже. Поэтому фанаты «Спартака» и пытаются вывести его из зоны комфорта. Ну а настрой на такую игру у любого футболиста должен быть. Иначе зачем им платят такие деньги?