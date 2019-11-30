Амир «Профессор» Хуслютдинов: Детям надо брать пример с панфиловцев, а не с Дзюбы - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболИтоги года 2019...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
30 ноября 2019 16:00ФутболГригорьевская Юлия

Амир «Профессор» Хуслютдинов: Детям надо брать пример с панфиловцев, а не с Дзюбы

Один из самых авторитетных болельщиков «Спартака» по прозвищу Профессор считает, что лидер «Зенита» Артем Дзюба сам виноват в обструкции трибун.

«НАЗНАЧЕНИЕ ВИЛКОВА И МЕШКОВА НАСТОРАЖИВАЕТ»

– В воскресенье суперматч «Зенит» – «Спартак». Ваши ожидания?
– У меня есть козырная фраза на все случаи жизни: будем надеяться. Было бы неплохо повторить вариант, когда мы победили «Локомотив», уставший после Лиги чемпионов. Но с «Зенитом» будет сложнее. Известно, какому клубу симпатизирует наше футбольное начальство. Назначение на игру двух одиозных типов настораживает. Но в любом случае я жду футбола. С 1981 года не пропустил ни одной спартаковской игры в Питере. Не попал на стадион, только когда проходил службу в армии.

– Под «одиозными типами» вы имеете в виду судью матча Виталия Мешкова, а также Михаила Вилкова, которому
– А чему удивляться? Это же домашний матч «Зенита»… Вообще-то такие люди вообще не должны присутствовать в нашем судейском корпусе. Они себя давно дискредитировали. Впрочем, хороших арбитров в стране почти не осталось. С моей точки зрения, единственным настоящим профессионалом еще в 70-80-х был Эльдар Азимзаде. Только он никогда не был подвержен никаким влияниям извне.

«ПУСТЬ АРТЕМ СНАЧАЛА ВЕРНЕТ ВОРОВАННЫЕ ХАЛАТЫ»

2020435cczi

– Дзюба после победы над «Лионом» назвал матч со «Спартаком» войной. Провоцирует красно-белый сектор?
– Когда Дзюба что-то пытается гавкать в интервью, я ему всегда жестко отвечаю. И сейчас хочу сказать: пусть Артем сначала ответит за ворованные халаты, за крысятничество, а потом толкает лозунги. Весь этот негатив болельщиков не случаен. Дзюба заслужил такое отношение. И, кстати, на матче сборной в Сан-Марино в его адрес скандировали не только спартаковские фанаты, но и часть зенитовских.

– Но разве можно оскорблять лидера сборной, когда он защищает честь страны?
– Может, и не надо это делать на играх сборной. Но Дзюба зря начал реагировать. На его месте лучше было промолчать, а он спровоцировал флешмоб по всей стране. Я общался с коллегами из других клубов. Там тоже обещают Дзюбе обструкцию. Не надо все сводить только к «Спартаку».

«ПРЕДАЛ «СПАРТАК» – ОТВЕЧАЙ»

gettyimages-1165544417-612x612

– Но откуда такое отношение к Дзюбе? После чемпионата мира он же стал национальным героем, примером для подражания.
– Да ладно вам, какой еще пример? У детей должны быть настоящие герои. Панфиловцы, Кожедуб, люди, которые отдавали за страну жизнь. А что великого сделал для России Дзюба? Воровал халаты и деньги в раздевалке у своих товарищей?.. Артем умеет пиариться, ловить хайп. Но клубные цвета для него – пустой звук. Он по натуре наемник…

А если он не согласен с предъявляемыми ему обвинениями, пусть пройдет проверку на полиграфе. Пусть придет на «круглый стол» с людьми, которые сейчас скандируют в его адрес то, что он заслужил. Все это можно организовать. Но он же не придет, испугается.

В свое время Дзюба предал «Спартак». Хотя с бонусами мог заработать даже больше, чем ему положили в другом клубе. Общественное мнение уже не изменить. Поэтому лучше молчать, чем гавкать в ответ. А начал гавкать – получай по полной программе.

– После «Лиона» он так и сказал: пусть кто-то лает, вякает, а я свое дело делаю.
– А какое он дело делает?

– Его мяч принес важнейшую победу над «Лионом».
– Вот пусть он теперь послушает семь тысяч спартаковских болельщиков в воскресенье. И попробует сделать дело.

– Против Дзюбы планируются акции?
– Планируется поддержка «Спартака». И это, кстати, не самый массовый выезд. Нам дали меньше билетов, чем мы просили. Хотя, «Зенит» и семь тысяч на такую игру не организовал бы.

– Не боитесь, что все эти кричалки только мотивируют Дзюбу – и он опять забьет?
– Неправда все это. Дзюба любит, когда ему комфортно. Когда же идет негатив, он играет хуже. Поэтому фанаты «Спартака» и пытаются вывести его из зоны комфорта. Ну а настрой на такую игру у любого футболиста должен быть. Иначе зачем им платят такие деньги?

дзюба

6

Шанс от Стефаноса. Циципас сохранил Медведеву возможность выйти в полуфинал Во втором туре группового раунда Стефанос Циципас разгромил Александра Зверева и гарантировал себе выход в плей-офф. А заодно – сохранил шансы на полуфинал для нашего Даниила Медведева. 14.11.2019 20:30 Теннис Мысин Николай
Еще по теме:
Медведев претендует на звание самого прогрессирующего игрока 2019 года Медведев остался на пятой позиции в рейтинге ATP Рублев победил Краиновича и вывел Россию вперед в четвертьфинале Кубка Дэвиса
Гусев рвет и мечет. «Нью-Джерси» победил «Монреаль» Обзор игрового дня НХЛ. 29.11.2019 07:00 Хоккей Трофименко Кирилл
Кихира готовит ответный удар. Она заявила четверной на этап Гран-при в Саппоро В пятницу рано утром по московскому времени в Японии начнется шестой и последний из отборочных турниров Гран-при-2019. 21.11.2019 08:00 Фигурное катание Тигай Лев
С таким Малкиным «Питтсбургу» Кросби не нужен В восьмой раз в карьере Евгений Малкин набрал пять очков, и «Питтсбург» вытащил, казалось бы, безнадежный матч с «Ванкувером», ликвидировав в третьем периоде дефицит в три шайбы – в итоге 8:6. «Пингвины» одержали третью победу кряду и закрепились в кубковой зоне. 28.11.2019 12:00 Хоккей Славин Виталий
Еще по теме:
Панарин установил рекорд «Рейнджерс» Маккиннон признан первой звездой пятницы в НХЛ «Барыс» расторг контракт с Тэнгреди
Превосходство над Борнами. Россия обыграла Хорватию в Кубке Дэвиса В первом матче нового формата Кубка Дэвиса сборная России переиграла Хорватию. Сначала Андрей Рублев разгромил Борну Гойо, а затем Карен Хачанов нанес поражение Борне Чоричу. 18.11.2019 23:15 Теннис Мысин Николай
Сергей Шахрай: Катание Косторной – бесподобное, блистательное, одухотворенное Наш обозреватель Сергей Шахрай – о выступлении фигуристов в кроткой программе на этапе Гран-при в Саппоро. 22.11.2019 16:30 Фигурное катание Волохов Юрий
У Косторной – золото, они с Загитовой – в финале Гран-при. А Кихира струсила На последнем этапе серии Гран-при в Саппоро Алена Косторная и Алина Загитова заняли первое и третье места. Обе вышли в финал, где выступят четыре россиянки. 23.11.2019 14:30 Фигурное катание Тигай Лев
Султан Ибрагимов: Время Ковалева ушло, а Джошуа возьмет реванш у Руиса Бывший чемпион мира по версии WBO Султан Ибрагимов поделился мнением о самых интригующих противостояниях в тяжелом весе, которые пройдут в конце этого года. 22.11.2019 08:00 Бокс Усачев Владислав
Воробьеву – «пятерка». «Магнитка» проиграла пять матчей подряд Обзор игрового дня КХЛ от «Советского спорта». 28.11.2019 22:00 Хоккей Домрачев Владислав
Американцы пообещали побить Волкова и Забита. Бои россиян на турнире UFC в Москве будут непростыми 9 ноября в Москве на «ЦСКА Арене» пройдет турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 163. «Советский спорт» рассказывает о главных поединках бойцовского шоу, в которых выступят россияне Александр Волков и Забит Магомедшарипов. 08.11.2019 16:30 ММА Ващенко Сергей
Новости
16:33 Футбол Слуцкий официально покинул пост главного тренера «Витесса»
16:27 Лыжный спорт Нисканен выиграл гонку на 15 км классическим стилем на этапе Кубка мира в Руке
16:12 Футбол Болельщик, оскорблявший Дзюбу в Сан-Марино: Кричали ли с нами фанаты «Зенита»? Конечно
16:05 Биатлон Шведы выиграли первую гонку Кубка мира по биатлону, сборная России – 12-я
15:53 Футбол «Уфа» обыграла «Крылья Советов», прервав свою серию из семи матчей без побед
15:39 Футбол «Ростов» – «Урал». Стартовые составы команд
15:37 Футбол «Ростов» начал выплачивать долги по зарплате
15:25 Футбол «Манчестер Сити» готов заплатить 25 млн евро за полузащитника «Ривер Плейт»
15:07 Футбол «Зенит» обыграл «Спартак» в матче молодежного первенства
14:57 Формула-1 Ферстаппен стал лучшим в 3-й тренировке Гран-при Абу-Даби, Квят – 12-й
14:55 Футбол Дортмундская «Боруссия» не будет продавать Санчо зимой
14:40 Футбол Гаджи Гаджиев: Мы помним, что традиционно болельщики «Спартака» были одними из самых интеллигентных
14:31 Футбол «Милан» уверен в повторном подписании Ибрагимовича в январе
14:24 Хоккей Александр Гулявцев – о победе над «Спартаком»: Приятно обыграть Знарка
14:23 Хоккей Олег Знарок – о 0:5 с «Амуром»: Не скажу, что мы так плохо играли
14:11 Футбол Стал известен возможный преемник Слуцкого в «Витессе»
14:01 Лыжный спорт Непряева стала третьей в гонке на 10 км на этапе Кубка мира в Рука
13:52 Гандбол Россия стартовала на чемпионате мира с разгрома Китая
13:41 Футбол Василий Конов: Слуцкий – первый номер в шорт-листе «Динамо»
13:38 Футбол Радимов – оскорблениях фанатов: Вполне возможно, что Дзюбе это пойдет только на руку
На сочинском стадионе «Фишт» началось строительство теннисных кортов
Путин рассказал, как тренер по дзюдо повлиял на его судьбу
СМИ сообщили, что «Золотой мяч» достанется Лионелю Месси
Вице-президент WADA опасается давления по делу российских спортсменов
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика
Array