Участники Евро-2020 узнали своих соперников

Загрузка...

В столице Румынии состоялась торжественная церемония жеребьевки финального турнира чемпионата Европы 2020 года. Знаменитые футболисты прошлого, включая Андрея Аршавина, Франческо Тотти, Икера Касильяса и Филиппа Лама, определили судьбу 20 сборных, которые вышли на Евро напрямую, а также четырех участников плей-офф.

Группа A

Италия, Швейцария, Турция, Уэльс

Группа B

Бельгия, РОССИЯ, Дания, Финляндия

Группа C

Украина, Нидерланды, Австрия, победитель стыковых матчей пути A (Исландия, Болгария, Венгрия, Румыния) или D (Грузия, Северная Македония, Косово, Белоруссия)

Группа D

Англия, Хорватия, Чехия, победитель стыковых матчей пути C (Шотландия, Норвегия, Сербия, Израиль)

Группа E

Испания, Польша, Швеция, победитель стыковых матчей пути B (Босния и Герцеговина, Словакия, Ирландия, Северная Ирландия)

Группа F

Германия, Франция, Португалия, победитель стыковых матчей пути A (Исландия, Болгария, Венгрия, Румыния) или D (Грузия, Северная Македония, Косово, Белоруссия)

Матчи плей-офф отборочного турнира состоятся 26 и 31 марта следующего года.

Путь A

Болгария – Венгрия, Исландия – Румыния

Путь B

Босния и Герцеговина – Северная Ирландия, Словакия – Ирландия

Путь C

Норвегия – Сербия, Шотландия – Израиль

Путь D

Грузия – Белоруссия, Северная Македония – Косово

Евро-2020. Финальный турнир

Группа A (Рим и Баку)

12 июня, пятница

Турция – Италия (Рим)

13 июня, суббота

Уэльс – Швейцария (Баку)

17 июня, среда

Турция – Уэльс (Баку)

Италия – Швейцария (Рим)

21 июня, воскресенье

Швейцария – Турция (Баку)

Италия – Уэльс (Рим)

Группа B (Санкт-Петербург и Копенгаген)

13 июня, суббота

Дания – Финляндия (Копенгаген)

Бельгия – Россия (Санкт-Петербург)

17 июня, среда

Финляндия – Россия (Санкт-Петербург)

18 июня, четверг

Дания – Бельгия (Копенгаген)

22 июня, понедельник

Россия – Дания (Копенгаген)

Финляндия – Бельгия (Санкт-Петербург)

Группа C (Амстердам и Бухарест)

14 июня, воскресенье

Голландия – Украина (Амстердам)

Австрия – Победитель Пути D или A (Бухарест)

18 июня, четверг

Голландия – Австрия (Амстердам)

Украина – Победитель Пути D или A (Бухарест)

22 июня, понедельник

Победитель Пути D или A – Голландия (Амстердам)

Украина – Австрия (Бухарест)

Группа D (Лондон и Глазго)

14 июня, воскресенье

Англия – Хорватия (Лондон)

15 июня, понедельник

Победитель Пути С (Норвегия, Сербия, Шотландия или Израиль) – Чехия (Глазго)

19 июня, пятница

Англия – Победитель Пути С (Норвегия, Сербия, Шотландия или Израиль) (Лондон)

Хорватия – Чехия (Глазго)

23 июня, вторник

Чехия – Англия (Лондон)

Хорватия – Победитель Пути С (Норвегия, Сербия, Шотландия или Израиль) (Глазго)

Группа E (Бильбао и Дублин)

15 июня, понедельник

Испания – Швеция (Бильбао)

Польша – Победитель Пути B (Босния и Герцеговина, Северная Ирландия, Словакия или Ирландия) (Дублин)

19 июня, пятница

Швеция – Победитель Пути B (Босния и Герцеговина, Северная Ирландия, Словакия или Ирландия) (Дублин)

20 июня, суббота

Испания – Польша (Бильбао)

24 июня, среда

Победитель Пути B (Босния и Герцеговина, Северная Ирландия, Словакия или Ирландия) – Испания (Бильбао)

Швеция – Польша (Дублин)

Группа F (Мюнхен и Будапешт)

16 июня, вторник

Победитель Пути A или D – Португалия

Франция – Германия

20 июня, суббота

Победитель Пути A или D – Франция

Португалия – Германия

24 июня, среда

Германия – Победитель Пути A или D

Португалия – Франция

В 1/8 финала выйдут по две лучшие команды из каждой группы, а также четыре лучшие сборные из тех, кто займет вторые места.

1/8 финала

27 июня, суббота

1: 1A – 2C (Лондон)

2: 2A – 2B (Амстердам)

28 июня воскресенье

3: 1B – 3A/D/E/F (Бильбао)

4: C – 3D/E/F (Будапешт)

29 июня, понедельник

5: 2D – 2E (Копенгаген)

6: 1F – 3A/B/C (Бухарест)

30 июня, вторник

7: 1E – 3A/B/C/D (Глазго)

8: 1D – 2F (Дублин)

1/4 финала

3 июля, пятница

QF1: Победитель 5 – Победитель 6 (Санкт-Петербург). 19:00 мск.

QF2: Победитель 3 – Победитель 1 (Мюнхен). 22:00 мск

4 июля, суббота

QF3: Победитель 4 – Победитель 2 (Баку). 19:00 мск

QГермания: Победитель 7 – Победитель 8 (Рим). 22:00 мск

1/2 финала

7 июля, вторник

SF1: Победитель QF1 – Победитель QF2 (Лондон). 22:00 мск

8 июля, среда

SF2: Победитель QF3 – Победитель Q4 (Лондон). 22:00 мск

Финал

12 июля, воскресенье

Победитель SF1 – Победитель SF2 (Лондон). 22:00 мск