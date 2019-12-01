Новиков реанимировал Филиппа. «Динамо» обыграло «Локомотив» благодаря дублю немецкого хавбека

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ДОСРОЧНЫЙ НОВЫЙ ГОД ОТ «ЛОКО»

В «Локомотиве» здраво рассудили, что если заключительный домашний матч в нынешнем календарном году выпадает на 1 декабря, то почему бы не провести эту игру – столичное дерби с «Динамо» – в антураже новогоднего праздника. Конечно, полное отсутствие снега в столице при легком морозце не создавало полноценного ощущения приближения Нового года, зато для футболистов играть в сухую – пусть и холодную – погоду было хорошим подспорьем.

Оба главных тренера не обошлись без неожиданных кадровых решений. Наставника бело-голубых Кирилла Новикова это касается в меньшей степени: слегка удивило разве что отсутствие на поле Тони Шуньича в центре обороны и Клинтона Нжи в группе атаки, хотя, если судить по последним матчам, камерунец гораздо лучше проявляет себя в роли джокера, выходя по ходу второго тайма на замену. Кроме того, вместо Себастьяна Шиманьски справа в группе атаки вышел Мигель Кардозу, и в заявке также не было Игоря Лещука – в роли запасного голкипера оказался Дэвид Сангаре.

А вот Юрий Семин в который раз произвел масштабную перестройку и основного состава, и тактической схемы. Вновь мы увидели вариант с Серкейро Мурило в роли опорного хавбека, справа и слева от которого в центральной зоне расположились соответственно Даниил Куликов и Гжегож Крыховяк. В роли двух атакующих полузащитников, абсолютно не привязанных к конкретной позиции на поле, выступили Александр Коломейцев и Алексей Миранчук. А единственным форвардом в дерби оказался Федор Смолов.

При этом Антон Миранчук, Дмитрий Баринов и Гилерме вовсе не были заявлены на игру (место в воротах занял Антон Коченков), Рифат Жемалетдинов остался в запасе. А пока еще не восстановившийся после травмы Жоау Мариу накануне был замечен в Бухаресте, где на пару с Рикарду Карвалью представил завоеванный португальцами на Евро-2016 трофей во время жеребьевки грядущего континентального первенства.

На пресс-конференции после лигочемпионской встречи с «Байером» на минувшей неделе Юрий Палыч открытым текстом заявил, что после Нового года болельщики могут увидеть совсем другой «Локомотив», и это вовсе не означает, что команда сильно изменится за счет приобретения новых игроков. В частности, комплименты были высказаны молодому Куликову, который, по мнению Семина, успешно вышел на замену против леверкузенской команды. А теперь заслуженно получил место в «основе» в поединке РПЛ. Так что можно предположить, что наставник железнодорожников начал постепенно вводить в состав новые «вагоны», не дожидаясь зимней паузы.

МАСТЕР-КЛАСС ПО «ПАНЕНКЕ» ОТ МИРАНЧУКА

Любопытно, что в поединке первого круга между «Динамо» и «Локомотива», состоявшегося в Петровском парке в середине августа, почти половину стартового состава по сравнению с матчем предыдущего тура поменял наставник бело-голубых – тогда еще Дмитрий Хохлов, а не Семин, как сейчас. Однако события первой половины нынешнего дерби легко могли вызвать ощущение дежавю у болельщиков, наблюдавших за августовской встречей.

Три с половиной месяца назад счет открыл классным ударом со штрафного Максимилиан Филипп, несколькими днями ранее пополнивший ряды «Динамо». В середине первого тайма в ворота бело-голубых был назначен пенальти, который реализовал Алексей Миранчук. А что зрители увидели теперь в Черкизово? Пусть не такой быстрый, но тоже гол Филиппа: только теперь не со «стандарта», а с игры, после паса Сергея Паршивлюка. А затем – ответный мяч брата Алексея с пенальти. 11-метровый «привез» защитник динамовцев Григорий Морозов, по неосторожности налетевший со спины на Владислава Игнатьева. На сей раз Миранчуку не пришлось перебивать пенальти дважды, как это было в августе, когда арбитр зафиксировал «фальстарт» у других игроков «Локо», раньше времени вбежавших в штрафную. Теперь Алексей провел своеобразный мастер-класс для одноклубника Смолова на тему «Как пробивать «Паненку» с 11-метровой отметки».

В целом результат первого тайма соответствовал характеру игры. Обе команды не очень-то рассчитывали расшатать оборону соперника длительной позиционной осадой, а потому стремились быстро проходить середину поля и использовать разреженные пространства на флангах. Последние возникали постоянно, поскольку обе команды охотно шли вперед большими силами, активно привлекая в этот процесс крайних защитников.

Понятно, что окончательную оценку работе Новикова у руля «Динамо» поставит весь сезон в целом, но уже сейчас можно записать в актив новому наставнику то, что он сумел ментально реанимировать и вернуть в стартовый состав игроков, на которых многие уже успели махнуть рукой. Два самых ярких примера – Иван Ордец и тот же Филипп. Украинский защитник при Хохлове практически не играл, а теперь выигрывает конкуренцию у Шуньича и уверенно закрывает центр обороны в дуэте с Владимиром Рыковым.

ФИЛИПП: ВТОРОЙ ДУБЛЬ ПОДРЯД

Что же до немецкого атакующего хавбека, Филипп нынешний и тот, что был месяца два назад – словно два разных футболиста. Нынче Максимилиан выходит на поле настолько заряженным, что готов рвать и метать и в коллективном прессинге, и в единоборствах, не говоря уже о созидательных действиях. И если в предыдущем поединке с «Ростовом» его дубль с пенальти выглядел несколько притянутым за уши (учитывая сомнительность второго 11-метрового), то в дерби Филипп сполна заслужил и второй забитый мяч – пусть и тоже с «точки». Ведь атаку, в ходе которой летевший в ворота мяч попал в руку Игнатьеву, затеял немец.

После этого стало ясно, что повторения сценария августовского дерби во втором тайме не будет – и не только потому, что на поле не было Антона Миранчука, забившего в Петровском парке победный мяч с передачи Жемалетдинова. Главное, что на газоне черкизовской арены было совсем другое «Динамо»: не трусливо пытавшееся удержать ничью, а смело идущее вперед, даже ведя в счете.

Новиков даже замену сделал на усиление атаки, выпустив Нжи вместо пока еще не до конца «реанимированного» Кардозу. И почти сразу Филипп организовал для камерунца голевой момент. Был и забитый Сильвестром Игбуном мяч, который арбитры не засчитали из-за офсайда. А затем Филипп мог оформить хет-трик, но его удар из пределов штрафной успели заблокировать защитники «Локо».

Семин, разумеется, не мог быть доволен таким ходом событий в матче, а потому перестроил ряды своей команды. Для начала вместо Куликова на левый фланг вышел Роман Тугарев, а затем железнодорожники перешли на расстановку с двумя нападающими, когда Эдер сменил Коломейцева. Спустя несколько минут одна из атак левым флангом завершилась пасом Смолова на радиус, откуда Игнатьев, пытаясь попасть в дальний угол, угодил в штангу.

Тем не менее, на 79-й минуте «Динамо» могло все решить в свою пользу: кросс Константина Рауша от левой бровки нашел на углу вратарской Нжи, который эффектно с лета пробил в дальний угол – Коченков сыграл выше всяких похвал, вытащив сложнейший мяч. Подобные сэйвы зачастую вдохновляют команду на всплеск активности в атаке – тем более что отыгрываться «Локомотиву» было жизненно необходимо, дабы не упустить «Зенит» совсем уж в неприличный отрыв в таблице РПЛ.

Однако Новиков в концовке, убрав с поля Игбуна и героя матча Филиппа, численно укрепил и оборону (в ее центр вышел Шуньич), и опорную зону за счет Шарля Каборе. Уже в компенсированное время «Локо» мог как отыграться (Ведран Чорлука не попал в створ после углового), так и пропустить еще (Нжи вывел на ударную позицию Рауша, но Коченков ногой отразил удар).

В итоге «досрочный Новый год» по железнодорожному календарю не удался: «Динамо» отобрало у «Локомотива» важнейшие три очка и поднялось на шестое место в таблице.

РПЛ. 18-й тур

«Локомотив» (Москва) – «Динамо» (Москва) – 1:2 (1:1)

Голы: Филипп (Паршивлюк), 23 – 0:1. Ал.Мирачнук, 38 – с пенальти – 1:1. Филипп, 49 – с пенальти – 1:2

«Локомотив»: Коченков – В.Игнатьев, Хеведес, Чорлука (к), Рыбус – Мурило, Куликов (Тугарев, 57), Крыховяк – Ал.Миранчук, Коломейцев (Эдер, 65) – Смолов

«Динамо»: Шунин (к) – Паршивлюк, Рыков, Ордец, Морозов – Нойштедтер, Юсупов – Кардозу (Нжи, 62), Филипп (Каборе, 89), Рауш – Игбун (Шуньич, 73)

Предупреждения: В.Игнатьев, 48. Крыховяк, 75. Чорлука, 90+3 – Шунин, 90+3

Судья: Сергей Карасев (Москва)

1 декабря. Москва. «РЖД Арена». 17 739 зрителей