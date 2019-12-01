Владимир Рыков: Нам надо было побольше забивать «Локомотиву» - Советский спорт
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01 декабря 2019 20:30ФутболГригорьевская Юлия

Владимир Рыков: Нам надо было побольше забивать «Локомотиву»

После матча «Локомотив» - «Динам», в котором гости победили 2:1, своими впечатлениями от игры поделились Владимир Рыков и константин Рауш.

- «Динамо» набрало отличный ход. Насколько закономерен итоговый счет на табло? - вопрос Рыкову.
- Считаю, он закономерный. В первом тайме у «Локомотива» еще были силы, а после перерыва мы полностью его переиграли. У нас было много хороших моментов и надо было побольше забить, чтобы второй тайм спокойно доводить до победы.

- За счет чего у «Динамо» было большое преимущество после перерыва?
- За счет того, что мы правильно открывались, правильно действовали. Кроме того, вышел быстрый Н,жи, который хорошо использовал зоны. У него было много моментов, чтобы забить.

- Решающий мяч был забит с пенальти, заработанный на эпизоде, который, что называется «на везение»: попал или не попал. Что об этом думаете?
- У «Локомотива» тоже был пенальти. Я не вижу ничего особенного, чтобы забить с одиннадцатиметровой отметки. Мяч попал в руку, это фол.

- Что было после игры в раздевалке? Нам рассказали, что игроки даже танцевали.
- Да нет, никаких танцев не было. Просто все поздравили друг друга с победой, вот и все.

- «Динамо» побеждает лидеров чемпионата: «Локомотив», «Ростов». Насколько это воодушевляет вашу команду?
- Это приятно, конечно. Когда Новиков только пришел на пост главного тренера, мы с ним договорились, что команда идет от матча к матчу, не смотрит на то, кто в соперниках.

«Раньше нам не везло, хотя мы старались»

- Ваши впечатления о матче? - вопрос Раушу.
- Очень здорово сыграли. У нас есть три победы подряд. Мы очень старались, чтобы улучшить нашу ситуацию, в которую попали. У нас были тяжелые времена, но сегодня «Динамо» отлично сыграло, особенно во втором тайме.

- Почему у вашей команды проблемы с реализацией моментов? Если бы во втором тайме «Динамо» реализовало хотя бы половину моментов, счет был бы вообще неприличным.
- Потому что вратарь очень здорово сыграл. У него очень хорошая реакция. Он вытащил мой удар (улыбается). Думаю, было бы через чур, если бы мы победили 3:1 или 4:1. Но, главное, что мы победили и взяли три очка. Вот если бы счет был 2:2, тогда к нам были бы вопросы и я говорил бы по другому.

- Вы сейчас выходили из раздевалки в немецкой компании. Как обстоят дела у Максимилиана Филиппа с русским языком?
- Он старается, берет уроки русского языка, чтобы побыстрее освоить наш язык и понимать, что говорят тренеры и футболисты в раздевалке. Но вы же знаете, что наш язык не самый простой. Немецкий намного легче. Думаю, через пару месяцев Филипп будет все понимать.

- Он забил четыре мяча в последних двух матчах. До него доходят слухи о том, что им были недовольны, потому что он дорого стоил и неважно играл?
- Вы, как журналисты, это лучше всех знаете. Мы очень быстро уходим в негатив и позитив. Максимилиан старался все это время, и неправильно говорить, что если он забил четыре мяча в двух матчах, то здорово заиграл. А до этого не забивал, значит плохой футболист. Филипп всегда играл в Германии, и ему нужна какая-то адаптация к нашему чемпионату. Сейчас он чувствует себя хорошо, а результат обязательно будет, ведь он - великолепный футболист.

- Сложилось ощущение, что во втором тайме «Динамо» перебегало «Локомотив». Сейчас ваша команда физически лучше готова или это получилось на эмоциях?
- В последних матчах мы набираем очки, поэтому у нас есть позитивные эмоции. Физически мы тоже неплохо до этого были готовы. Думаю, игра нам сейчас дается легче, когда есть результат. До этого мы тоже старались, но результата не было. Понимаете, когда берешь очки, чувствуешь уверенность в себе и позитивные эмоции. Неделю назад с «Ростовом» нам тоже повезло. До этого такого не случалось, хотя мы старались.

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