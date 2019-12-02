«На нас объявили охоту». Фанат «Спартака» о задержаниях в Питере - Советский спорт
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02 декабря 2019 19:16ФутболАнисимов Вадим

«На нас объявили охоту». Фанат «Спартака» о задержаниях в Питере

Поездка болельщиков «Спартака» на матч против «Зенита» в Санкт-Петербург оказалась совсем не веселой.

Вместо традиционной выездной программы некоторые фанаты оказались за решеткой, и теперь их ждет суд. Соцсети уже два дня пестрят сообщениями о том, как вынимали из баров болельщиков с московской пропиской. В чем причина таких репрессивных методов со стороны полиции? Корреспондент «Советского спорта» разбирался вместе с непосредственным участником событий, болельщиком «Спартака» и автором спартаковского телеграм-канала «Я на выезде» Альбертом.

«ПОЗВАЛИ НА РАЗГОВОР В МАШИНУ» И БРОСИЛИ В КАМЕРУ

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– Что же произошло на вашем выезде в Питер в выходные?
– Скажу сразу, меня не задерживали. Я прилетел в город только в день игры. Но я хочу рассказать о том, что произошло на матче молодежных команд «Спартака» и «Зенита». Наши фанаты просто выходили со стадиона на 75-й минуте, чтобы отправиться по своим делам. И, похоже, было какое-то указание «сверху», что нужно кого-то задержать. Поэтому полицейские просто взяли и задержали первых шестерых фанатов. На их месте мог оказаться любой – на нас просто объявили охоту.

– А что сейчас с задержанными? Их отпустили?
– Из разных источников поступает совершенно противоречивая информация. Кто-то пишет, что ребят уже отпустили, кто-то говорит о том, что они все еще находятся в полиции. Я буквально недавно звонил в 28 отделение, мне там сказали, что все задержанные ожидают суда. Там же находится и мой друг Кирилл. Кстати, из-за этого у него сорвался «золотой сезон» – на матч-то он не попал.

– Но в прессе писали, что болельщиков уже освободили…
– Да, я видел. Мы отправили в 28 отделение человека, чтобы узнать, можно ли сделать передачу и узнать хотя бы юридический статус. Полиция по телефону не дает никакой внятной информации вообще. Я два раза звонил и там просто говорят два слова и бросают трубку. Но мой человек подтвердил, что Кирилла, например, в отделении уже нет и он уже в суде.

(UPDT: Кирилла уже освободили).

– То есть фактически нет никакого обоснования задержаниям?
– Я собираю сейчас информацию по крупицам. С большинством задержанных нет связи. Всей операцией руководили не просто полицейские, а сотрудники Центра по противодействию экстремизму. Работники Центра «Э» пригласили фанатов «на разговор в машину на пару минут». Никакого «разговора не было» и людей просто отвезли в ОВД.

– А что происходило потом?
– С каждым поговорили и «чтобы не было провокаций», оставили в камерах до понедельника.

НОЧЬЮ ЗАДЕРЖИВАЛИ В БАРАХ С МОСКОВСКОЙ ПРОПИСКОЙ

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– Но хотя бы можно организовать встречу с адвокатами или передать продукты?
– Я звонил в отделение и спрашивал про передачу. Но мне ответили так: «Передачу сделать нельзя, мы их кормили». В общем, получается так: юридический статус неизвестен, обоснований задержанию нет никаких – вроде хулиганство, беспредел.

– Теперь появилась информация о том, что задержали и заряжающего трибуны…
– Да, он тоже задержан. Ему инкриминируют что-то вроде призыва к хулиганским действиям. С ним я списывался, спрашивал, нужна ли помощь. Но он – человек известный и с хорошими связями. Мы же работаем в данном случае с простыми фанатами. У меня адвокат уже на низком старте – готов работать со всеми нуждающимися фанатами красно-белых. В том числе и теми, кого задержали ночью.

– А что произошло ночью?
– Авторитетные люди из нашего движения говорят, что в ночь перед игрой в барах были задержания болельщиков «Спартака». Просто проверяли документы и забирали под надуманной причиной «состояние алкогольного опьянения».

ЧУВСТВУЕШЬ СЕБЯ КАК УНИЖЕННЫЙ СКОТ В ЗАГОНЕ

– Вас долго не выпускали со стадиона. Это тоже была репрессивная мера?
– Ну, вообще это практикуется повсеместно. Например, на гостевой игре против «Локомотива» нас продержали на «РЖД Арене» около часа. Просто служба безопасности РФС и МВД беспокоятся, что потоки фанатов сойдутся и начнутся беспорядки.

– Получается, это просто проблемы с организацией матчей?
– Именно. Я хочу отметить неорганизованный и абсолютно небезопасный выход и вход на «Зенит-Арену». Узкие коридоры, опасные лестницы, давка. Людей просто заставляли подолгу мерзнуть на морозе. Я, например, попал на сектор только спустя час после того, как приехал к стадиону. Просто если бы началась реальная давка или что-то еще, то жертв было бы не избежать.

– В Ростове ведь тоже все было не так гладко…
– Да там вообще был ужас! Полиция просто избивала всех подряд. Узкий коридор, много народу. Чувствуешь себя как униженный скот в загоне.

– А клубы как-то отреагировали на произошедшее?
– Ни «Зенит», ни «Спартак» не дали комментариев. И вряд ли вообще дадут.

РОССИЙСКИЙ ФАНАТИЗМ НИКОМУ НЕ НУЖЕН

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– Почему вдруг фанатов снова начали прессовать? Зенитовцы получили реальные сроки, красно-белых избивал ОМОН в Ростове…
– Фанатов всегда считали быдлом, алкоголиками и дебоширами. А в глазах высоких чиновников масса так и остается массой. Большим начальникам мы не даем покоя. Достаточно, чтобы один подрался – и клеймо в глазах чиновников будет уже на всем «движе». А так – российский фанатизм никому не нужен, потому что создает лишний геморрой вышестоящим чинам МВД. Им приходится вставать из теплых постелей, куда-то ехать, делать какие-то звонки.

– Что будет дальше?
– Гайки будут закручиваться. А с введением «fan-ID» ситуация только ухудшится. Государство много говорит о том, как у нас гладко все проходит, как нужно ввести паспорт болельщика, но по факту мы, болельщики, постоянно сталкиваемся с античеловечным поведением на региональных стадионах, да и в Москве тоже. Я – человек рациональный и не верю в теории заговора, но возможно это большая политическая провокация по обоснованию введения «fan-ID» и лоббированию вышестоящих интересов чиновников РФС, МВД и прочих структур.

ЭТО ПРИКАЗ ЛИЧНО ГУБЕРНАТОРА

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– Случай в Питере – тоже из разряда «это нужно чиновникам»?
– Думаю, да. Те из задержанных, с кем удалось наладить связь говорили, что полиция отвечала на любые доводы так: «Это приказ сверху от ФСБ и лично губернатора Санкт-Петербурга Беглова».

– Столько дел из-за одного футболиста? Ведь оскорбления – обычное дело на футболе.
– Именно. Это вообще часть культуры боления. Никто не будет ждать футболиста возле подъезда. Это просто слова. Конечно, человека с завышенным чувством собственной важности, который носит футболку со своей фотографией, это все задевает. Тем более футболистов многие тоже относят к власть имущим. Ведь они имеют отношение к администрации, у них немало важных людей за спиной. За них впрягаются серьезные чиновники. Не забывайте и о колоссальном административном ресурсе «Зенита». Вот и результат, когда из-за одного «маленького человека, который очень любит деньги», страдают абсолютно невинные люди. Гайки закрутились, механизм завелся.

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