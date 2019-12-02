Гурам Аджоев: Никто не думал, что мы сумеем победить «Спартак» и ЦСКА  

Загрузка...

– Как оцените игру? – вопрос Аджоеву.

– Когда играешь с пятью лидерами, все думает, что мы попадем в минус 15 очков. Но мы выиграли два матча: победили «Спартак» и ЦСКА. Никто даже не думал, что мы сумеем это сделать. Я сейчас зашел к ребятам, поблагодарил их, сказал, что все они молодцы и доказали, что являются настоящими футболистами.

– Несколько туров «Арсенал» не опускается ниже седьмого места. Вы довольны такими результатами?

– Нас все соперники стали уважать, а когда тебя уважают, ты должен это сохранить. Пока нам удается сохранить это уважение.

– В борьбу за еврокубковые места включиться планируете?

– Если ты играешь в футбол, то должен думать об этом. А дальше уже как получится.

– Уже известно серьезная ли травма у Сергея Ткачева?

– У него повреждение задней поверхности бедра. Скорее всего, он будет играть только в следующем году.

– Зимой вы планируете серьезное обновление состава?

– Да, у нас есть свои планы по усилению команды. Не могу пока сказать, сколько игроков мы возьмем, но какие-то трансферы будут.

«Луценко отдал классный пас, и мне оставалось попасть по воротам»

– Как оцените встречу? – вопрос Лесовому.

– Мы знали, что ЦСКА чуть-чуть подсаживается после перерыва и главное будет перетерпеть первые тридцать минут. А вторые таймы мы всегда проводим хорошо. Сегодня получилось также.

– Расскажите о своем забитом мяче. Это была наигранная комбинация или вы хорошо чувствуете друг друга с Луценко?

– Я не могу сказать, что наигранная комбинация. Просто была контратака. Нас всегда просят убегать на максимальных скоростях. Я побежал, Женя хорошо отдал мяч и мне осталось только попасть в ворота.

– Как оцените первый и второе тайм?

– В первом я только вышел на поле, сделал буквально пару движений и прозвучал свисток на перерыв, поэтому я не могу его оценивать. А во второй половине встречи мы забили. Были еще пару хороших моментов. Но и у ЦСКА они тоже имелись. Мы здорово оборонялись, дотерпели и победили.

– Это уже вторая громкая победа, до этого вы обыграли «Спартак». Как оцените последний отрезок чемпионата?

– Нормальный период получился. Мы и с «Зенитом» хорошо играли, и с «Краснодаром».

– Нет ли разочарования от того, что ваша команда находится довольно низко в турнирной таблице, но при этом никому крупно не проигрывает и пропускает довольно мало?

– Я бы не сказал, что седьмое место низкое. В прошлом чемпионате мы занимали шестое место и это был рекорд клуба. Нам сейчас до этого места осталось всего одно очко. При этом практически со всеми грандами мы уже сыграли.