От расчленения департамента Егорова сумма не изменится

Загрузка...

ХАЧАТУРЯНЦ НЕ ДОЛЖЕН СЛЕПО СЛЕДОВАТЬ ПРОЕКТУ ГИНЕРА

Ноябрьский исполком РФС развеял миф о том, что судейским комитетом может руководить только бывший арбитр. Александр Дюков назначил на эту должность финансиста Ашота Хачатурянца, предоставив тому неограниченные полномочия по реорганизации застоявшейся судейско-инспекторской системы.

При этом всем очевидно: проект реформы готовился Максимом Митрофановым и Евгением Гинером. И, на мой взгляд, предложенная президентом ЦСКА концепция, хотя и интересна, нуждается в доработке.

Слепо следовать проекту Гинера Хачатурянц не должен. И перед тем, как приступать к реформам, ему следовало бы собрать круглый стол с участием ветеранов судейско-инспекторского корпуса. В том числе я имею в виду членов Общественной судейской организации (ОСО), не первый год анализирующих работу судей РПЛ и ФНЛ.

НУЖЕН СОВЕТ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ЧЕСТНОЙ ИГРЫ

Безусловно, Хачатурянц знаком со спортом, поскольку занимал пост заместителя председателя Центрального совета «Динамо». Но надо учитывать судейскую специфику – без советов профессионалов не обойтись. А к предложенной концепции пока возникает масса вопросов.

Прежде всего, какую стратегическую цель преследует расчленение департамента судейства и инспектирования на две автономные части? Да, ведомство Александра Егорова в нынешнем виде недееспособно. Но, как известно, от перестановки слагаемых сумма не меняется. И проблема не в количестве департаментов, а в том, кто ими руководит.

Мировая практика убеждает: при реорганизации отрасли происходит частичная или полная смена руководящих кадров для привлечения свежих сил из числа реформаторов. Поэтому надеюсь, что Хачатурянц не откажется от добровольной помощи авторитетных ветеранов ОСО – заслуженных судей и инспекторов. С ними процесс реформы заметно ускорится.

В концепции нового проекта особое внимание привлек раздел «Практика защиты честной игры». Для его реализации в судейском корпусе РФС было бы неплохо выделить специальную структуру с особыми полномочиями. Этот совет (или комиссия) должен напрямую подчиняться Хачатурянцу и выполнять контрольно-рекомендательные функции. В частности – разбирать конфликтные ситуации в судействе и применять жесткие меры к нарушителям.

ТОЛЬКО «ТРЕТЕЙСКИЙ СУД» РЕАБИЛИТИРУЕТ VAR

А еще у меня возникает вопрос, кто вводит Дюкова и Хачатурянца в заблуждение по поводу того, что «многие наши судьи нищенствуют». Из проекта концепции можно сделать такой вывод… Нет, я не против повышения оплаты труда арбитров. Но этот процесс невозможен без выставления судьям адекватных оценок инспекторами. А объективность последних пока не выдерживает критики. Мы наблюдаем «круговую поруку», с которой, судя по отчетам Егорова после каждого тура, никто и не собирается бороться.

Нездоровую обстановку вокруг судейства нагнетает и провальное внедрение в РПЛ системы VAR. Повторяю который раз: видеоассистенты не должны набираться из числа действующих арбитров премьер-лиги. Для этих целей логичнее использовать инспекторов-ветеранов, обладающих авторитетом и профессиональными знаниями. Они стали бы для нашего футбола «третейским судом», элитной группой особого назначения, в равной степени учитывающей интересы обеих сторон – арбитров в поле и команд.

Только тогда от VAR будет толк. Иначе судьи продолжат без всякого контроля, по своему усмотрению (или указке сверху?) вершить судьбы игроков и тренеров, которые нередко из-за грубейших ошибок человека со свистком теряют работу.

Наконец, я не до конца понимаю переезд штаб-квартиры РФС в новый офис. Если нынешний президент надолго задержится на своем посту, такая перспектива разумна. Краснопресненская набережная и Дом футбола на Таганке расположены далеко друг от друга. Собрать всех в одном здании было бы великолепно.

Но что ждет РФС в случае ухода господина Дюкова? Кто тогда станет гарантом благополучного существования офиса? Тем более, по мнению экспертов, квадратный метр на новом месте дорог даже для нашего футбола.