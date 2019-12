Рэшфорд передал привет Моуринью. «МЮ» выиграл дома у «Тоттенхэма» (видео)

Дубль нападающего стал определяющим в матче между прошлой и нынешней команд Особенного. Тактическую игру Сульшеру португалец проиграл.

Возвращение Особенного на «Олд Траффорд»

Замена Маурисио Почеттино на Жозе Моуринью по уровню медийного сопровождения стала едва ли не более важным событием последних недель в чемпионате Англии, чем матч между «Ливерпулем» и «Манчестер Сити», поэтому первый приезд Особенного на «Олд Траффорд» был обречен на статус самого обсуждаемого в 15-м туре. Португалец в преддверии возвращения в Манчестер рассказывал, почему во время работы в «МЮ» жил в отеле, о взаимном уважении к фанатам «красных дьяволов» и многом другом.

Дополнительной интриги матчу добавлял тот факт, что в случае победы он мог поспособствовать трудоустройству Почеттино – аргентинец, по слухам, не прочь возглавить «Юнайтед», попавший под руководством Оле Гуннара-Сульшера в переплет на старте сезона. По итогам 14 туров «МЮ» в турнирной таблице лишь 10-й (по количеству очков это худший старт за 31 год). Для сравнения, Моуринью уволили почти год назад (если быть точным, 18 декабря), когда команда располагалась на шестой позиции.

Rivals on the pitch, but not off it 🤝#MUNTOT pic.twitter.com/v3UZLLI1hj