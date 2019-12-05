Рэшфорд передал привет Моуринью. «МЮ» выиграл дома у «Тоттенхэма» (видео) - Советский спорт
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05 декабря 2019 00:47ФутболЗибрак Артем

Рэшфорд передал привет Моуринью. «МЮ» выиграл дома у «Тоттенхэма» (видео)

Встреча прошла на «Олд Траффорд».

Дубль нападающего стал определяющим в матче между прошлой и нынешней команд Особенного. Тактическую игру Сульшеру португалец проиграл.

Возвращение Особенного на «Олд Траффорд»

Замена Маурисио Почеттино на Жозе Моуринью по уровню медийного сопровождения стала едва ли не более важным событием последних недель в чемпионате Англии, чем матч между «Ливерпулем» и «Манчестер Сити», поэтому первый приезд Особенного на «Олд Траффорд» был обречен на статус самого обсуждаемого в 15-м туре. Португалец в преддверии возвращения в Манчестер рассказывал, почему во время работы в «МЮ» жил в отеле, о взаимном уважении к фанатам «красных дьяволов» и многом другом.

Дополнительной интриги матчу добавлял тот факт, что в случае победы он мог поспособствовать трудоустройству Почеттино – аргентинец, по слухам, не прочь возглавить «Юнайтед», попавший под руководством Оле Гуннара-Сульшера в переплет на старте сезона. По итогам 14 туров «МЮ» в турнирной таблице лишь 10-й (по количеству очков это худший старт за 31 год). Для сравнения, Моуринью уволили почти год назад (если быть точным, 18 декабря), когда команда располагалась на шестой позиции.

Главной потерей у хозяев стало отсутствие Антони Марсьяля, получившего травму в матче прошлого тура против «Астон Виллы». Французский нападающий, вопреки ожиданиям, не успел остановиться, и на острие его заменил 18-летний Джейсон Гринвуд, впервые вышедший в основе в нынешнем сезоне АПЛ.

Три момента Рэшфорда и шедевр Деле Алли

Но главным героем первых минут стал не он, а Маркус Рэшфорд. Англичанин получил мяч в районе левого угла штрафной и мощным щелчком отправил его в ближний угол. Безусловным соучастником такого яркого старта стал Пауло Гассанига, не сумевший отбить пусть и сильной, но довольно бесхитростный удар. Он задел мяч, но тот все равно от штанги влетел в сетку.

«Шпоры» завелись, особенно Гарри Уинкс, едва не выбивший из игры сразу двоих участников, в том числе собственного наставника. Опорник жестко подкатился на фланге под Джесси Лингарда, а тот по инерции врезался головой в стоявшего на бровке Моуринью. Если португалец быстро вернулся в строй, то Лингарду потребовалась медицинская помощь. Следом Мусса Сиссоко шипами врезал Фреду.

В общем, искры летели во все стороны, но ничего, кроме страсти, гости предъявить не смогли. К середине тайма Гассанига исправился, парировав два блестящих удара Рэшфорда (один он отразил в перекладину) и выручив партнеров после удара с близкого расстояния Гринвуда. «Тоттенхэм» же за это время не создал ровным счетом ничего.

Лондонцы вообще с огромным трудом проходили середину поля, увязая уже в начальной стадии атаки. «Юнайтед» с помощью точечного прессинга и плотной опеки умело направлял движение мяча, и выход из обороны у «Тоттенхэма» забарахлил. Создалось твердое впечатление, что в первом тайме чаще всех в команде Моуринью мяча касались центральные защитники Тоби Альдервейрельд и Давинсон Санчес.

Однако стоило «шпорам» едва ли не впервые за матч закрепиться на чужой половине поля, и Деле Алли, сотворив маленькое чудо, сравнял счет. Англичанин не просто выиграл борьбу за подбор у Фреда прямо в чужой штрафной, но и одним касанием перебросил оппонента, вывалившись один на один с Давидом де Хеа. Реализация такого шанса, пусть и под углом к воротам, для него дело техники. Золотая коллекция АПЛ.

Сульшер обыграл Моуринью

Вторую половину встречи хозяева начали так же рьяно, как и первую. Словно хотели доказать всему миру, что замена Моуринью на Сульшера не была ошибочной. И сходу вновь вышли вперед. Все тот же Рэшфорд ворвался в штрафную и упал после того, как Сиссоко наступил ему шипами на ногу. Арбитр Пол Тирни без сомнений указал на «точку», и сам пострадавший уверенно реализовал пенальти.

«Тоттенхэм» пытался вернуться в игру, но не мог вернуть себе даже владение. Как и до перерыва, план Сульшера полностью разбивал замыслы Моуринью. Даже в средней линии мяч у гостей толком не держался. В попытках исправить положение Моуринью заменил Лукаса Моуру за Кристиана Эриксена, которого «шпоры», как сообщалось накануне, готовы отдать уже зимой. Этот действительно выравнял игру, и «Тоттенхэм» даже завладел инициативой, но Джеймса Мактоминая и Фреда пройти никак не удавалось. Совершенно потерялся где-то в дебрях чужой штрафой Харри Кейн, до которого передачи вообще не доходили.

В общем, второй тайм получился куда более сухим и неинтересным для болельщиков, которым оставалось развлекать себя кричалками разной степени грубости и дерзости. Сульшер поочередно снял с игры Лингарда и Гринвуда, укрепил оборону, и матч завершился закономерной победой «МЮ».

Таким образом, первое возвращение Моуринью на «Олд Траффорд» завершилось фиаско. Это его первое поражение в новом клубе. Благодаря победе манкунианцы набрали 21 очко и опередили «Тотенхэм» в турнирной таблице. В следующем туре их ждет мерсисайдское дерби.

АПЛ. 15-й тур

«Манчестер Юнайтед» – «Тоттенхэм» – 2:1 (1:1)

Голы: Рэшфорд, 6 – 1:0. Алли, 39 – 1:1. Рэшфорд, 49 – 2:1.

«Манчестер Юнайтед»: де Хеа, Ван-Биссака, Линделеф, Магуайр, Янг, Мактоминай, Фред, Джеймс, Лингард (Шоу, 87), Рэшфорд, Гринвуд (Перейра, 80).

«Тоттенхэм»: Гассанига, Орье, Санчес, Альдервейрелд, Вертонген, Сиссоко (Ло Чельсо, 86), Уинкс (Н’Домбеле, 70), Моура (Эриксен, 64), Алли, Сон, Кейн.

Предупреждение: Уинкс, 13.

Судья: Тирни (Ланкашир).

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