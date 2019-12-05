Алексей Сафонов: Трансфер Шомуродова тоже можно за 50 тыс. рублей оформить

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«ВЕСНОЙ МАЛКОМ ВЕРНЕТСЯ В ОСНОВУ «ЗЕНИТА»

– «Зенит» якобы заинтересован в Гильерме Аране. Реален ли такой переход? Нужен ли он, если есть Дуглас Сантос?

– Если Сантос останется, не вижу большого смысла в этом трансфере, Арана ведь стоит больших денег. Но что касается реальности данного перехода, после Халка, Акселя Витселя и Малкома «Зенит» ничем не удивит.

– Думаете, после 40 млн евро за Малкома у «Зенита» могут остаться финансовые возможности для проведения крупного трансфера?

– Зима – газом все пользуются.

– Какими видите перспективы союза «Зенита» и Малкома?

– По потенциалу он хороший игрок. Главное, понимать характер и серьезность его травмы. Деньги за него заплачены серьезные, поэтому в клубе наверняка постараются, чтобы они были вложены в него не зря. Думаю, весной он наверняка вернется в основу.

«РЕАЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ ПРОДАЖИ АЛЕКСЕЯ МИРАНЧУКА – 15-20 МЛН»

– Локо хочет выкупить трансфер Жоау Мариу. Не слишком ли дорого он обойдется клубу?

– В «Локомотиве» Мариу один из лидеров, поэтому желание клуба его сохранить логично. Но нельзя забывать про финансовый фэйр-плей. Не знаю, как с ним обстоят дела у «желелезнодорожников». В принципе, «РЖД» довольно крупная компания, которая могла бы помочь в решении этого вопроса.

– На выкуп Мариу «Локомотив» мог бы заработать с продажи Алексея Миранчука. Итальянские СМИ сообщили, что «Милан» якобы отказался от его трансфера. Кому в этом случае он мог бы пригодиться?

– Он добротный игрок, но велись ли переговоры с «Миланом», мне неизвестно. Знаете, сколько статей я сам мог бы написать о том, что от его трансфера отказались «Барселона», «Реал» или «Ювентус»? Это не показатель. Может, «Локо» никаких переговоров по нему вообще еще не вел. Когда трансферное окно откроется, таких вбросов будет полно.

– На какую сумму от продажи Алексея «Локомотив» может реально рассчитывать?

– Сумма трансфера зависит от многих факторов, в том числе ресурсов и желания покупателя. На мой взгляд, 15-20 млн евро реальная сумма.

– Стоит ли «Локомотиву» отдавать Миранчука за эти деньги?

– Зависит от поставленных задач. Если есть понимание, что «Зенит» слишком далеко оторвался, и его все равно не догнать, можно сосредоточиться на том, что футбол – это все-таки еще и бизнес.

Еще важно понимать, чего хочет сам футболист. Если он устал играть в России и хочет уехать за рубеж, то можно упустить момент, когда он потеряет мотивацию. Вовремя продать игрока – большое искусство. Была ведь история с Аланом Дзагоевым, которого не продали, когда на него был большой спрос, а сейчас он тех денег уже не стоит. Похожая ситуация была с Даниэлем Карвальо, когда он блистал в Европе.

Это большое мастерство менеджмента – продать игрока на пике, имея при этом ему достойную замену. Одно время задавались вопросом, как «Локомотив» будет играть без Игоря Денисова, а Юрий Семин упорно продолжал ставить Дмитрия Баринова и практически безболезненно произвел эту рокировку.

Чтобы принимать решение по конкретному трансферу, надо четко понимать цель. Есть команды-доноры, которые живут за счет продажи футболистов, но «Локомотив»-то к ним не относится. Перед ним стоит задача попадания в Лигу чемпионов.

– За теоретические 15-20 млн от трансфера Миранчука можно не только восполнить его потерю, но и каким-то образом увеличить обойму игроков?

– Думаю, да. Эта сумма достаточная.

«ЦСКА ВСЕГДА МОЖЕТ ОТБИТЬ ЗАТРАТЫ НА ВЫКУП ВЛАШИЧА»

– Говорят, что ЦСКА интересуется Венделлом из Спортинга, но у того ценник под 20 млн. Есть ли в клубе такие деньги?

– В отношении ЦСКА подобные новости пока вызывают улыбку. У них были проблемы взять Николая Комличенко за 2-2,5 млн, а тут сразу 20 млн. Возникает вопрос, кому нужны такие новости? Ведущие клубы часто используют для того, чтобы за счет них увеличить интерес к своему игроку. Летом сообщали, что Алишер Усманов помог оплатить выкуп Николы Влашича, но если это и так, то не думаю, что сейчас он вновь захочет выкладывать крупную сумму.

– Выкуп Влашича оправдал себя?

– С учетом его возраста и мастерства ЦСКА как минимум всегда отобьет эти деньги. К тому же он системообразующий игрок в команде. В игре ЦСКА от него многое зависит.

– Куда больше похожи на правду новости о том, что ЦСКА интересуется нападающим сборной Словакии Робертом Божеником и полузащитником «Хельсинборга» Армином Гиговичем. Знаете что-нибудь об этих футболистах?

– Не слышал, чтобы за ними пристально следили, но ЦСКА всегда отличался тем, что может взять игроков, которых никто не знает, а они затем выстреливают.

«ИОНОВА И ШОМУРОДОВА МОЖНО ПРОДАТЬ ПО 10 МЛН»

– «Ростов» из-за финансовых проблем может продать часть лидеров. За кого, на ваш взгляд, можно выручить хорошие деньги?

– В первую очередь назвал бы Эльдора Шомуродова и Алексея Ионова, но, как я уже говорил, надо понимать, какая перед клубом стоит цель. Если финишировать в тройке, без них будет сложно. А если задача – решить финансовый вопрос, удержавшись в десятке, то их продажа не будет проблемой.

– Шомуродов стоит 10 млн?

– Думаю, да.

– А Ионов?

– Тоже в этом районе. У него хорошая скорость, с возрастом он перестал попадать в передряги, которые были по молодости. Он качественный футболист.

Не знаю, насколько это верно, но слышал, что «Зенит» еще интересуется защитником Дмитрием Чистяковым. А питерцы, когда есть большое желание, всегда платят хорошие деньги. Это не Ивана Новосельцева продать.

– Публичное подтверждение финансовых проблем «Ростова» может негативно сказаться на стоимости трансферов? Раз клубу в любом случае нужно кого-то продать, можно ведь и поторговаться.

– Бывают разные ситуации. Если между руководством клубов хорошие отношения, могут, наоборот, выручить. А бывает, что покупатели видят, что продавцы на коленях стоят, и максимально пользуются этим.

– «Зениту», как ни крути, надо вписываться в финансовый фэйр-плей.

– Все зависит от желания. Трансфер Шомуродова можно и за 50 тыс. рублей оформить, а расплатиться иначе. Кто-то придумывает законы, а кто-то – как их обходить.

Если говорить о качестве игроков, Шомуродов, Чистяков и Ионов соответствуют уровню хороших команд РПЛ. Есть и другие футболисты. Например, Матиас Норманн. За него тоже можно получить хорошие деньги.

– Стоит ли Чистяков больше 3 млн?

– Сейчас, кроме «Зенита», вряд ли его кто-то купит за такие деньги, но если он выстрелит, его цена может вырасти на порядок.

– Реально ли для «Ростова» расстаться с тремя дорогостоящими футболистами, расплатиться по долгам и на оставшуюся часть дохода от трансферов заткнуть образовавшуюся брешь в составе?

– В командах второй половины таблицы РПЛ есть недорогие футболисты, которые смогли бы поддержать уровень «Ростова». «Краснодар» ведь купил у «Рубина» Егора Сорокина за 4 млн. «Ростов» с точки зрения отбора новичков работает неплохо. Найдут, кого купить.

– Если взять позиции Чистякова, Норманна и Шомуродова, кто из футболистов команд второй половины таблицы РПЛ мог бы их заменить?

– В нападение можно было бы взять того же Александра Соболева из «Крыльев Советов», а у «Рубина» есть качественный полузащитник Игорь Коновалов. Между казанцами и ростовчанами установились хорошие отношения, так что я бы такому переходу не удивился.

В «Оренбурге» есть хороший обучаемый парень Тимур Аюпов, которому я свое время помогал при переезде из «Твенте» в «Рубин». Он пока в начале карьеры, но у него хорошие задатки. Как один из вариантов, такой выбор был бы интересен.

«СПАРТАК» – ГЛАВНАЯ ЗАГАДКА РПЛ»

– Ожидаете ли в «Спартаке» зимой чистки состава или приобретения новых футболистов?

– В «Спартаке» постоянно меняются тренеры и проводятся чистки состава, поэтому он логике не поддается. К сезону может готовиться одна команда, а в чемпионате играть другая. Покупаются игроки в разном состоянии прямо по ходу сезона. Андре Шюррле приходит, и кажется, что это лучший игрок в истории РПЛ, а спустя месяц он сдулся, и теперь неизвестно, чего от него ждать. «Спартак» – главная загадка премьер-лиги.

– Нынешняя обойма футболистов в распоряжении Доменико Тедеско оптимальна?

– С учетом 20-очкового отставания от «Зенита» «Спартаку» нет смысла кого-то покупать по ходу нынешнего сезона. Остаюсь при своем мнении, что футболисты, заменившие Зе Луиша, Квинси Промеса, Луиса Адриано и Фернандо, оказались заметно слабее. А текущий чемпионат можно и нынешним составом доиграть.

– С переводом Романа Зобнина на правый фланг обороны место в основе потерял Николай Рассказов. Для него оптимально было бы остаться в команде или уехать в аренду?

– У него есть агент, с которым они должны решать этот вопрос, но лично я считаю, что возраст ему позволяет до лета никуда не дергаться и попробовать вернуть место в составе.

– «Коринтианс» заинтересован в уехавшем в аренду в Бразилию Педро Роше. Стоит ли «Спартаку» снизить финансовые аппетиты, чтобы избавиться от балласта?

– Возвращение Роши стало бы очень смешным событием. Его и отдавали в аренду, чуть ли не доплачивая, поэтому без улыбки воспринимать его повторный приезд в «Спартак» не могу. Иногда, если видишь, что футболист тебе не помощник, лучше что-то потерять, но избавиться от него. Не думаю, что Тедеско сделает из Роши суперфутболиста.

«ПОБЕДА «ДИНАМО» В СУДЕ – ЕДИНИЧНЫЙ СЛУЧАЙ»

– Разъясните теоретическую часть по трансферу Константина Рауша. Если компания Golden Toys LLP не предоставляла услуг при трансфере, что было доказано в ходе судебного процесса в Московском арбитражном суде, как вообще у «Динамо» могли возникнуть обязательства на 750 тысяч?

– Это вопрос к правоохранительным органам. У меня в свое время была похожая история – какая-то фирма «Альянц Самара» получила 20-25 млн рублей за переход Александра Швецова в «Крылья Советов». Я об этой компании никогда не слышал. Просто взяли и на какую-то левую контору выписали деньги. Потом пришло новое руководство, начало разбираться, откуда такие задолженности, и провело аудит. Таких историй хватает и в России, и во всем мире.

Видимо, предыдущее руководство «Динамо» оформило участником сделки компанию, которая в ней не участвовала. А новое руководство узнало о каких-то непонятных претензиях с другой стороны, провело аудит и подало в суд.

– «Крыльям Советов» в той истории удалось вернуть деньги?

– А как ты их вернешь? Там уже все деньги сняли и разделили.

– По суду, как «Динамо».

– Да ладно. Это единичный случай. «Динамо», наверное, просто эти деньги еще не заплатило.

– В вашей практике были ситуации, когда компании, представляющие интересы футболиста, судились с клубом, в котором он играет?

– К Раушу это не относится, потому что Golden Toys не представляет его интересов, но вообще бывало всякое. Если клубы что-то не выплачивают агентским компаниям, те с ними судятся.

– В такой ситуации может пострадать сам футболист?

– Только в финансовом плане, если его подъемные заложены в агентскую комиссию, которую клубы отказываются выплачивать.

– У руководителя велик соблазн надавить на футболиста через клуб или, например, тренера.

– Всякое бывает, но в чем игрок-то виноват? Он на берегу оговаривал правила игры.

«ШЕСТЬ МАТЧЕЙ РЫЖИКОВА НА НОЛЬ – ЭТО ПОДВИГ»

– В завершение хочется спросить о ваших игроках. Кому удалось проявить себя в наибольшей степени?

– В РПЛ у нас сейчас не так много футболистов. Например, Сергей Рыжиков отстоял в «Крыльях Советов» шесть матчей на ноль. Если учесть, что защита там очень слабая, считаю, это подвиг. Рыжиков, как коньяк – с возрастом все лучше и лучше. Вообще не дает поводов усомниться в своей квалификации.

У Ивана Темникова что-то не получилось в «Динамо», и летом он перешел в «Нижний Новгород», где является одним из лидеров. Он соответствует уровню РПЛ. Надеюсь, вместе с «Нижним» он туда и поднимется. Других ребят из первой лиги выделять не хочу.

Михаил Левашов провел сезон на хорошем уровне. Сейчас на какое-то время проиграл конкуренцию Егору Шамову, но у него нормальный для вратаря возраст (25 лет – прим. ред.). Такая конкуренция на пользу и ему, и Шамову. Поэтому я с оптимизмом смотрю на его перспективы.