Дзюба вновь забил. Видео всех голов 19-го тура РПЛ - Советский спорт
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06 декабря 2019 21:20Футбол

Дзюба вновь забил. Видео всех голов 19-го тура РПЛ

«Советский спорт» собрал для вас видео всех голов 19-го тура чемпионата России.

«Зенит» - «Динамо» - 3:0

Голы: Азмун, 6; Иванович, 35; Дзюба, 45+1.

«Арсенал» - «Локомотив» - 4:0

Голы: Горбатенко, 48; Луценко, 63; 78; Чаушич, 83.

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