«Зениту» подарили «плюс 10» на Новый год. «Краснодар» и ЦСКА сыграли вничью

БИТВА ЗА «ЗИМНЕЕ» ВТОРОЕ МЕСТО

В последний раз золотые медали поздней осенью в РПЛ вручались в 2010 году – именно тогда был сыгран последний чемпионат по системе «весна – осень». Но вот спустя девять лет в турнирной таблице российского чемпионата, когда чемпионскую корону впору надевать на один из клубов на стыке осени и зимы. Отрыв «Зенита» от преследователей уже к 19-му туру достиг настолько неприличных размеров, что титул уже сейчас можно отдавать петербуржцам. Тем более что конкуренты сине-бело-голубых и стабильной игрой не блещут, и очки регулярно теряют, причем не только в очных битвах.

А тут как раз подоспело одно из таких противостояний между двумя преследователями «Зенита». После разгрома «Локомотива» в Туле у «Краснодара» и ЦСКА появилась возможность выйти на чистое место в таблице, для чего необходимо было победить конкурента. Неплохая мотивация, но при этом не следовало забывать, что обоим клубам в ближайший четверг еще предстоит завершить свои дела на групповом этапе Лиги Европы. И если у «быков» еще есть шансы выйти из группы, то для армейцев визит в Барселону в гости к «Эспаньолу» станет лишь своеобразной предотпускной экскурсией в Каталонию.

К окончанию осенней части сезона Виктор Гончаренко окончательно стабилизировал тактическую схему и основную обойму игроков, в которой он от игры к игре делает лишь точечные изменения. Скажем, в предыдущем поединке с «Арсеналом» впервые в «старте» появился Алан Дзагоев, теперь же наставник красно-синих решил просто поменять местами Константина Кучаева и Ивана Облякова. Первый отправился в центральную зону поближе к позиции оттянутого в глубину нападающего, второй – на левый фланг. Задумка, видимо, состояла в том, что при наличии Дзагоева да еще и Николы Влашича, умеющих отдать обостряющие передачи, имело смысл заполучить еще один «диспетчерский пункт» ближе к бровке, чтобы максимально расширить фронт атаки.

VAR НЕ ОТМЕНИЛ ГОЛ-КРАСАВЕЦ ОБЛЯКОВА

Этот тактический ход красно-синих здорово сработал уже в стартовые четверть часа. Сначала Обляков, получив мяч от Дзагоева, отличным пасом вывел на ударную позицию Влашича, удар которого с огромным трудом отразил Матвей Сафонов. А затем ЦСКА открыл счет: классный дальний «выстрел» удался Облякову. Правда, питерский арбитр Василий Казарцев минуты две слушал подсказки от VAR, а затем все равно отправился лично посмотреть видеоповтор эпизода, чтобы понять, был ли фол Кучаева на Ари за несколько секунд до гола. В итоге нарушения правил выявлено не было, и гол признали легитимным, а к первому тайму добавили аж пять минут.

А первый голевой момент в этой встрече создал «Краснодар». Вандерсон на скорости ушел от всех защитников гостей и, войдя в штрафную справа, метил в дальний угол ворот, но немного промахнулся.

У наставника «быков» Мурада Мусаева вопросов по стартовому составу было больше. Из-за перебора карточек в ряды зрителей отправился Магомед-Шапи Сулейманов, вместо оставшихся в резерве Маркуса Берга и Ивана Игнатьева с первых минут вышли Вандерсон и Дмитрий Стоцкий. Но главной потерей, конечно, стало отсутствие в заявке на игру Мануэла Фернандеша. Креатива и своевременных передач португальца «Краснодару» зримо не хватало при организации атакующих действий. Кристоффер Олссон, безусловно, выполнял огромный объем работы, активнее других партнеров участвовал в прессинге, пытался бить армейцев их же козырем – встречным отбором. Но той изюминки, которая всегда присутствует в действиях Ману, в игре шведского хавбека не было.

ЦСКА после забитого мяча еще минут десять доминировал, уверенно контролируя мяч на чужой половине и пытаясь прошить оборону хозяев острыми продольными передачами на ход Федору Чалову или Влашичу с подключавшимся слева Обляковым. Но концовка тайма осталась за черно-зелеными. «Краснодар» явно пришел в себя после неудачного стартового отрезка и повел осаду ворот соперника. У «быков» было несколько перспективных моментов, когда до голевого момента не хватало последней передачи. К примеру, Ари сделал вроде бы классный диагональный пас вразрез на Сергея Петрова, хотя мог с линии штрафной пробить и сам, но и в итоге комбинация закончилась ничем: Акинфеев прочитал ее и забрал мяч в ногах у правого защитника хозяев.

В перерыве Мусаев заменил Стоцкого на Дмитрия Скопинцева, давая понять, что хочет оживить атакующие действия на левом фланге. Нельзя сказать, что Марио Фернандес переигрывал Стоцкого, но очевидно, что «Краснодар» мог рассчитывать на большую активность в атаке именно на этой бровке.

АРИ ВСЕ-ТАКИ ПРОБИЛ АКИНФЕЕВА

Однако 15-минутная передышка явно пошла на пользу армейцам: они смогли восстановить дыхание и вторую половину попытались начать с позиции силы, выдавливая соперника за центральную линию поля. «Краснодар» битых десять минут потратил только на то, чтобы взять мяч под контроль и просто выйти из-под прессинга.

А когда вышел – так сразу заработал пенальти. Хотя забивать должен был с игры Тони Вилена, к которому мяч отскочил после рикошета. Однако голландец попал в штангу, к отскоку первым успел Ари, которому добить мяч в ворота помешал Обляков. Помешал с очевидным нарушением правил, но Казарцев почему-то снова поставил игру на паузу минуты на три-четыре. В итоге Облякову была показана желтая карточка, Акинфеев отбил удар Ари с «точки», но против добивания русского бразильца поделать уже ничего не мог.

Армейцы сразу же ответили острейшей атакой: Чалов пасом от лицевой линии нашел в центре штрафной Влашича, чей убойный удар успели заблокировать два защитника «быков». Эпизод с пенальти не только обернулся предупреждением для спорившего с арбитром Дзагоева и последующей заменой разгоряченного Алана, он по-хорошему взорвал игру, придав ей новый импульс.

ЦСКА после замены Дзагоева вернул Облякова в центральную зону, а на левый фланг вышел Кирилл Набабкин. Вторые таймы во многих матчах становились проблемой для красно-синих, которым попросту не хватало сил на все 90 минут. Но теперь подопечные Гончаренко, возможно, на морально-волевых, но бились за три очка до самого конца.

За четверть часа до финального свистка после неудачного розыгрыша гостями углового Вилена от своей штрафной пробежал с мячом метров 70, мог вывести партнера на завершающий удар, но так и не придумал, чем путным завершить эту контратаку. А спустя несколько минут голландец метров с 25 разрядил свою «пушку», и Акинфеев по-настоящему выручил армейцев.

Вскоре Набабкин, от души врезав по ноге Вандерсону, должен был получать вторую желтую карточку за восемь минут и отправляться восвояси, но Казарцев армейского защитника откровенно пожалел. Претендентов на досрочный уход с поля по причине удаления, кстати, у ЦСКА хватало, и одного из них – Облякова – Гончаренко тоже убрал от греха подальше, заменив на Ильзата Ахметова.

На концовку тренеры приберегли по одной замене, и краснодарская казалась более акцентированной на атаку: Берг вышел вместо Ари. Однако вырвать победу могли гости: Кучаев вывел на отличную позицию Набабкина, удар которого ногой сумел отразить Сафонов. Затем возникла еще одна пауза: игроки ЦСКА настаивали, что Вандерсон с фолом помешал Набабкину добить мяч в ворота, и Казарцев снова прибег к помощи VAR. Но вполне логично никакого пенальти в итоге не назначил – не за что было.

Переиграв из-за всех остановок добрый десяток минут, команды так и не нанесли решающего удара. Итоговая ничья, как принято говорить, принесла максимальную выгоду «Зениту»: действующий чемпион и лидер чемпионата получил на Новый год роскошный подарок в виде 10-очкового гандикапа над конкурентами.

РПЛ. 19-й тур

«Краснодар» (Краснодар) – ЦСКА – 1:1 (0:1)

Голы: Обляков (Магнуссон), 15 – 0:1. Ари, 63 – 1:1

Нереализованный пенальти: Ари, 63 (вратарь)

«Краснодар»: Сафонов – Петров, Мартынович (к), Спайич, Рамирес – Газинский, Вилена – Вандерсон, Олссон (Камболов, 83), Стоцкий (Скопинцев, 46) – Ари (Берг, 87)

ЦСКА: Акинфеев (к) – В.Карпов, Дивеев, Магнуссон – Бистрович, Кучаев – Марио Фернандес, Влашич (Бийол, 87), Дзагоев (Набабкин, 66), Обляков (Ахметов, 83) – Чалов

Предупреждения: Вилена, 90+10 – Влашич, 42. Дзагоев, 57. Обляков, 62. Чалов, 65. Набабкин, 74. Дивеев, 90+1

Судья: Василий Казарцев (Санкт-Петербург)

7 декабря. Краснодар. Стадион «Краснодар». 29 567 зрителей