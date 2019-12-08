Хорен Байрамян: Карпин нашел нужные слова. Еще и видео включил!

«МОГЛИ ЗАБИТЬ «СПАРТАКУ» ЕЩЕ БОЛЬШЕ»

– Какие эмоции от игры? – вопрос Байрамяну.

– Самые хорошие. Мы победили, и теперь едем в отпуск с хорошим настроением.

– Как оцените первый и второй таймы?

– Нам было тяжело и в первом тайме, и после перерыва. «Спартак» играли хорошо и мы тоже. Считаю, нам больше повезло. Мы уже месяц уже не можем выиграть. В прошлой встрече с «Уралом» мы тоже играли отлично, но удача была не на нашей стороне. Мы не смогли забить. А сегодня залетело четыре мяча. Могли и больше забить. Поэтому, считаю, мы победили вполне заслуженно.

– С каким настроем вы выходили на матч со «Спартаком»?

– А какой он может быть против такого соперника? Нас не надо было как-то настраивать. Валерий Карпин перед встречей с красно-белыми нашел нужные слова, еще и видео нам включил. Какое? Но это наше внутреннее дело. Нас это еще больше мотивировало.

– Как оцените игру «Ростова» в первой части сезона?

– В целом выступили достойно.

– В раздевалке обсуждали пенальти Ивелина Попова?

– В перерыве каждый из нас хотел выйти, и забить за него, и Ивелин тоже вышел заряженный. Второй тайм показал, что мы не на этот пенальти надеялись, а хотели просто победить, и забили еще несколько мячей.

– В первом тайме с трибун ушла активная часть фанатов. Вы это заметили?

– Если бы мы играли дома, когда на трибунах восемьдесят процентов наших болельщиков, мы бы сразу почувствовали их отсутствие. А когда ты играешь в гостях – весь стадион болеет за соперника. Лично я был настолько в игре, что не увидел, когда болельщики покинули трибуны. В любом случае спасибо всем людям, которые на стадионе и дома поддерживали команду. А что касается акции, не мне ее оценивать, кто прав, кто виноват.

«СНАЧАЛА НЕ ПОНЯЛ, ПОЧЕМУ БОЛЕЛЬЩИКИ УХОДЯТ С ТРИБУН»

– Какие ощущения от игры? – вопрос Чистякову.

– С нашей стороны была хорошая игра. Мы выполнили практически все, что запланировали до матча. Забили много мячей. Правда пропустили ненужный мяч. Но меня радует то, что много забили «Спартаку». И я в том числе. Я, кстати, впервые забил в премьер лиге. Теперь уходим в отпуск с хорошим настроением.

– Подведите итоги первой части чемпионата.

– У нас был хороший стартовый отрезок, но ноябрь получился немного смазанным. Сегодняшний матч все перечеркнул. Получается, что эту часть чемпионата можно занести нам в актив. Думаю, что в стартовом отрезке больше плюсов, чем минусов для нас.

– Вы заметили, что активные болельщики покинули стадион на 30-й минуте встречи?

– Да, я заметил, но сначала даже не понял. Там был аут какой-то. Смотрю на трибуны – а там все уходят. Только в конце мне сказали, что это была какая-то акция.

– Она помогла «Ростову»?

– Нет, не помогла. Мы продолжали играть так, как настраивались. Меня же эта акция вообще не касается.

– Ростовские болельщики тоже ведь ушли с трибун.

– Да? Я этого не видел. Я был больше сконцентрирован на игре.