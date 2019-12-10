Владимир Левитин: Гол Облякова засчитан верно, пенальти на Набабкине не было - Советский спорт
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10 декабря 2019 18:44ФутболЗибрак Артем

Владимир Левитин: Гол Облякова засчитан верно, пенальти на Набабкине не было

Эксперт по судейству Владимир Левитин подводит итоги 19-го тура РПЛ.

Завершилась осенняя часть сезона в РПЛ, рейтинг судей по итогам которой убеждает в том, что качество судейства явно не на высоте. Им недовольны и футбольные специалисты, и многомиллионная армия болельщиков, не говоря уже об игроках, тренерах и их руководителях.

Человек живет верой. В каждом из нас еще в утробе матери заложен генетический код справедливости. К этой справедливости, чистоте и качественному судейству стремятся молодые арбитры, вступающие в местные судейские коллегии. Но, к сожалению, большинство молодых первопроходцев через несколько лет ощущают явную неудовлетворенность на избранном пути из-за нездоровых принципов, действующих на всех уровнях судейской лестницы. Только общественный контроль и проведение прогрессивных реформ способны вывести сегодняшнее судейство из тупика, в котором оно находится с момента распада Советского Союза.

Зенит – Динамо – 3:0

Судья: Николай Волошин

Спокойная игра с полным преимуществом «Зенита», не представлявшая серьезных трудностей для судейства. С игрой Волошин полностью справился.

Арсенал – Локомотив – 4:0

Судья: Сергей Иванов

42-я минута – грубая ошибка. После борьбы Григалавы и Баринова арбитр вынес предупреждение, но вместо второй желтой «железнодорожнику» вынес наказание Григалаве. Глава ДСИ Александр Егоров согласился с тем, что Баринов в том эпизоде должен был быть удален.

73-я минута – верное решение. Удаление Рыбуса за вторую желтую карточку абсолютно по делу.

79-я минута – грубая ошибка. Защитники нарушили правила на Хеведесе, но свисток арбитра промолчал.

За эту игру Иванов получил неудовлетворительную оценку, а значит, должен пропустить как минимум один весенний тур.

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Тамбов – Оренбург – 3:0

Судья: Владислав Безбородов

47-я минута – верное решение. В момент автогола Радаковича лайнсмен ошибочно зафиксировал офсайд, но Безбородов хорошо разобрался в этом моменте и лично, без участия VAR, исправил ошибку ассистента Гаврилова, справедливо засчитав взятие ворот.

51-я минута – спорное решение. Зотов в борьбе с Карасевым пошел в подкат и не успел к мячу. По телекартинке не видно, был ли контакт, поэтому данный эпизод оставляю на откуп арбитру.

Краснодар – ЦСКА – 1:1

Судья: Василий Казарцев

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15-я минута – верное решение. Ари попытался спиной сделать заслон Кучаеву и получил толчок в спину. Он не старался сыграть в мяч, а такая блокировка, когда не соблюдается игровое расстояние, правилами не разрешена. Поэтому действия Кучаева в борьбе за мяч с Ари оправданы. Инцидент не требует согласования с VAR. Мяч, забитый Обляковым, Казарцеву надо было засчитывать самому, а не ждать консультации от видеоассистентов.

56-я минута – спорное решение. Обляков сбил в штрафной Ари. Казарцев зафиксировал нарушение правил. Опять вмешался VAR и затянул игру на пять минут, но по итогам паузы пенальти узаконен. После матча разразились дискуссии, была ли у Ари рука в том эпизоде, но даже после пяти просмотров повтора я в этом не уверен, поэтому понимаю решение арбитра.

90+2-я минута – верное решение. Вандерсон чисто сыграл против Набабкина в своей штрафной. Набабкин упал, но судья справедливо продолжил игру. Опять заступила длительная пауза из-за вмешательства ассистентов, и вновь решение Казарцева осталось в силе, а консультации с VAR – лишними.

Казарцев, безусловно, далеко не ординарный судья, не обделенный талантом. Все необходимые судейские качества у него имеются в полной мере, но качество судейства в этом сезоне высоким признать нельзя. Причин несколько, и все они устранимы при помощи опытного наставника. А пока – он лишь в середине судейского рейтинга РПЛ.

Исходя из описанных выше эпизодом, можно сказать, что Казарцев не нуждается в помощи видеоассистентов. Он должен судить начисто. Этот урок (а общее время пауз на видеопросмотр заняло около 15 минут) должен пойти ему на пользу. Также ее должны извлечь и другие арбитры, поскольку VAR в нынешнем сезоне себя полностью дискредитировал, и за ним нет будущего.

Ахмат – Уфа – 0:1

Судья: Сергей Карасев

Действовал спокойно, четко и уверенно. Его решения были логичными и дружелюбными по отношению к футболистам обеих команд. В ходе игры не вынес ни одного предупреждения, даже возникшую в самом конце стычку погасил без вынесения штрафных санкций.

Футбол по своей природе конфликтен, но конфликты надо уметь предотвращать, чему способствуют авторитетность и профессионализм арбитра. Поэтому контакт со зрительской аудиторией и футболистами является залогом успеха арбитра.

Крылья Советов – Урал – 2:3

Судья: Михаил Панин

Все превратности конфликтных ситуаций пришлось испытать судье Панину в матче, который проходил в напряженной борьбе в Самаре. В игре было много силовых приемов, динамика азартной спортивной борьбы проходила с первой до последней минуты.

Молодой арбитр из Подмосковья произвел неплохое впечатление, но четкости в фиксации нарушений ему явно недостает. Планка фиксации нарушений несколько опережала его класс, что сказалось на просмотре ряда явных нарушений правил при силовой борьбе. Это не могло пройти мимо футболистов, не всегда понимающих, почему молчал свисток. Как следствие, 42 зафиксированных нарушения правил, что в 2,5 раза больше, чем в среднем за матч РПЛ.

Сочи – Рубин – 1:1

Судья: Сергей Лапочкин

Судейство Лапочкина не в пример Панину отличалось высоким классом, что позволило ему фиксировать минимальное количество нарушений и не вызывать недовольство футболистов правильными и логичными решениями. Лапочкин – лучший судья 19-го тура.

Спартак – Ростов – 1:4

Судья: Евгений Турбин

43-я минута – верное решение. Умяров сыграл рукой в своей штрафной. Пенальти сомнений не вызвал.

Игру нельзя назвать сложной. Напряжений в ходе встречи не чувствовалось. Турбин провел встречу с небольшим процентом брака, но серьезных нарушений не допустил.

ЛУЧШИЙ СУДЬЯ ТУРА: Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург)

СУДЕЙСКИЕ ОШИБКИ В РПЛ-2019/20

Судья

Ошибки

Матчи

В среднем за матч

Пенальти

Удаления

Голы

Всего

Кукуян

-

-

-

0

7

0,00

Еськов

-

-

1

1

9

0,11

Сухой

-

1

-

1

8

0,13

Турбин

1

1

-

2

10

0,20

Матюнин

1

1

-

2

7

0,29

Волошин

3

1

-

4

12

0,33

Безбородов

3

1

-

4

12

0,33

Лапочкин

2

1

1

4

12

0,33

Иванов

3

1

-

4

10

0,40

Казарцев

5

-

-

5

11

0,45

Васильев

4

-

1

5

10

0,50

Мешков

2

3

1

6

12

0,50

Панин

3

-

-

3

6

0,50

Карасев

5

-

2

7

12

0,58

Вилков

7

1

2

10

9

1,11

Левников

2

1

-

3

2

1,50

Москалев

1

-

1

2

1

2,00

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