Шведы - это «финны», а поляки - «датчане». Ловчев - о соперниках россиян в контрольных матчах

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Набор оппонентов очень напоминает 2008 год, когда Гус Хиддинк перед самым успешным для нас Евро «тренировался» на Сербии, Литве, Казахстане и Румынии и также ограничился одной домашней игрой. Тем не менее, наш постоянный автор, известный в прошлом защитник «Спартака» и сборной, не спешит проводить параллели.

ГЕРМАНИЮ К НАМ НЕ ЗАМАНИШЬ

Год назад, перед чемпионатом мира к нам в гости приезжали Франция и Бразилия. И было понятно, почему. Гранды привыкали к стране, где должен был пройти главный турнир четырехлетия. Сейчас Черчесов, возможно, и хотел бы «поспарринговать» с условной Германией, но как с ней договоришься? Вот мы и довольствуемся крепкими середняками - шведами, сербами, поляками.

Считаю, не самый плохой набор. Да, Сербия как-то сдала в последнее время. Но и она в марте может получить путевку на Евро через плей-офф Лиги наций. И на ее фоне тоже реально проверить свой уровень, сделав затем соответствующие выводы. В любом случае контрольные матчи имеют громадное значение. Помню, в 1973-м, за год до чемпионата мира, на который сборная СССР не отобралась из-за отказа сыграть в Сантьяго с чилийцами, мы провели товарищеские встречи с Англией, Бразилией, ФРГ. Всем уступили в один мяч. Но со всеми соперничали на равных…

Через такие матчи команда заряжается уверенностью в себе, моделирует свои действия уже в финальном турнире. А там нам играть с Бельгией, Данией и Финляндией. И если бельгийцы - на секундочку, лидеры мирового рейтинга - стоят особняком, то датчан и финнов вполне можно сравнить с нашими ближайшими спарринг-партнерами. Швеция по стилю - что-то вроде Финляндии. Правда, чуть посильнее и поопытнее. Ну а Дания сопоставима с Польшей.

НЕ ВЫБОР ЧЕРЧЕСОВА, А НЕИЗБЕЖНОСТЬ

В общем, это будет наглядная проверка наших возможностей. Если удачно сыграем весной с этими соперниками, значит, летом будем в состоянии, при качественной подготовке (в ней я не сомневаюсь - Черчесов знает, как правильно организовать сборы), бороться за выход из группы на Евро. А игру против Молдавии вполне можно использовать для проверки ближайшего резерва.

И я не думаю, кстати, что, подобрав оппонентов «под» Данию и Финляндию, мы заранее смирились с поражением от Бельгии. Повторюсь: отсутствие топ-сборных среди наших соперников - не сознательный выбор Черчесова, а неизбежность. Так повелось: гранды обычно играют с грандами, середняки - с середняками. И нас в качестве грандов никто не воспринимает. Даже после четвертьфинала ЧМ-2018.

У ХИДДИНКА БЫЛО БОЛЕЕ ТАЛАНТЛИВОЕ ПОКОЛЕНИЕ

И не нужно проводить параллели с подготовкой к Евро-2008, когда мы тоже спарринговали с командами средней руки перед встречами в группе с одним суперфаворитом (Испанией) и двумя сопоставимыми с нами по уровню соперниками (Швецией и Грецией). Это только на бумаге выглядит похоже. На самом деле, у Гуса Хиддинка была своя стратегия, а у Черчесова она, уверен, своя. При этом Станислав Саламович тоже способен найти дорогу к успеху. Никого копировать для этого ему не нужно.

Хотя, поколение Черчесову досталось не такое талантливое, как при Хиддинке. Тот же Андрей Аршавин был звездой европейского уровня. Юрий Жирков находился в расцвете сил. Роман Павлюченко выделялся. Сейчас таких ярких исполнителей нет. И никакие товарищеские матчи этого не изменят.

КОНТРОЛЬНЫЕ МАТЧИ СБОРНОЙ РОССИИ ПЕРЕД ЕВРО-2020

Дата Матч 28 марта Швеция (г) 31 марта Молдавия (г) 2 июня Польша (г) 6 июня Сербия (д)

МАТЧИ СБОРНОЙ РОССИИ НА ЕВРО-2020

Дата Город Соперник 13 июня Санкт-Петербург Бельгия 17 июня Санкт-Петербург Финляндия 22 июня Копенгаген Дания

РОССИЯНЕ В КОНТРОЛЬНЫХ МАТЧАХ ПРИ ЧЕРЧЕСОВЕ

Год Результаты 2016 Турция - 0:0 (г), Гана - 1:0 (д), Коста-Рика - 3:4 (д), Катар - 1:2 (г), Румыния - 1:0 (д) 2017 Кот-д’Ивуар - 0:2 (д), Бельгия - 3:3 (д), Венгрия - 3:0 (г), Чили - 1:1 (д), Южная Корея - 4:2 (д), Иран - 1:1 (д), Аргентина - 0:1 (д), Испания - 3:3 (д) 2018 Бразилия - 0:3 (д), Франция - 1:3 (д), Австрия - 0:1 (г), Турция - 1:1 (д), Чехия - 5:1 (д), Германия - 0:3 (г)

ВСЕГО: 5 ПОБЕД, 6 НИЧЬИХ, 8 ПОРАЖЕНИЙ, МЯЧИ 28:31.