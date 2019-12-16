Гвардиола против «Реала», Клопп против Симеоне, повторение финала ЛЧ-2012

В Ньоне в понедельник определились пары плей-офф еврокубков – 1/8 финала Лиги чемпионов и 1/16 финала Лиги Европы. Жеребьевка крупных турниров зачастую не менее интригующая, чем сами матчи, и пользуется большим интересом у любителей делать прогнозы. К сожалению, ни один российский клуб в плей-офф не пробился, так что мы на этом празднике жизни были лишь сторонними зрителями.

УЕФА умеет устраивать из жеребьевки торжественную церемонию. В ней часто принимают участие звезды мирового футбола. На сей раз приглашение определять пары в Лиге чемпионов получили легенда женского футбола англичанка Келли Смит и двукратный чемпион Германии турок Хамит Алтынтоп (финал примет Олимпийский стадион имени Ататюрка в Стамбуле).

Впервые в истории Лиги чемпионов групповой этап преодолели только представители топ-5 европейских чемпионатов, так что матчи категории «топ» уже в 1/8 финала были гарантированы. Так оно и получилось. Уж противостояния «Реала» с «Манчестер Сити» и «Атлетико» с «Ливерпулем» вполне достойны финала.

Первые матчи состоятся 18-19 февраля и 25-25 февраля, а ответные – 10-11 марта и 17-18 марта.

«РЕАЛ» – «МАНЧЕСТЕР СИТИ»

Еще до жеребьевки главный тренер «сливочных» Зинедин Зидан говорил, что если им достанется «Ливерпуль», они уничтожат команду Юргена Клоппа, однако в итоге испанцам достался главный противник «красных» в чемпионате Англии. Эта вывеска, пожалуй, самая статусная на этой стадии. Еще бы – Зидан против Хосепа Гвардиолы, встречавшиеся еще на поле в Эль-Класико, Гвардиола против «Реала», который он не раз обыгрывал в качестве тренера «Барселоны». В общем, интриг множество.

Хочется надеяться, что и футбол будет столь же интригующим. В 2016 году команды встречались в полуфинале и забили на двоих за 180 минут всего один мяч, а дальше прошел будущий победитель «Реал». Тем не менее, атакующий стиль игры обеих команд обещает нам яркое зрелище.

Между прочим, мадридцы «горожанам» в четырех матчах не проигрывали ни разу (две победы, две ничьи), но на сей раз фаворитом видятся англичане, для которых борьба за чемпионский титул в АПЛ осталась формальностью. В последний раз Гвардиола выигрывал Лигу чемпионов в 2011 году еще с «Барселоной»,так что манкунианцы наверняка сделают большую ставку на это противостояние и могут при необходимости пожертвовать парой матчей в чемпионате Англии.

Статистика встреч в ЛЧ: 2-2-0, 5-3

«АТЛЕТИКО» – «ЛИВЕРПУЛЬ»

Пожалуй, больше всех не повезло именно действующему обладателю трофея. Сверхдисциплинированный «Атлетико» – самый неудобный противник для любого атакующего коллектива, и мерсисайдцы в этом отношении не исключение.

В нынешнем сезоне матрасники не так хороши. Например, в чемпионате Испании они забили в 17 турах всего 18 мячей и оказались лишь пятыми – даже ниже «Хетафе». Тем не менее, оборона у Диего Симеоне по-прежнему на уровне, а уж на две игры они могут собраться, сковать Мохамеда Салаха, Садио Мане и Роберто Фирмино и наказать англичан на контратаках. И все же фаворит в этой паре очевиден – на внутренней арене «Ливерпуль» в 17 турах потерял всего два очка.

В последний раз команды встречались в полуфинале Лиги Европы-2009/10. Победителем тогда стал «Атлетико» (1:0 дома, 1:2 в гостях). А в Лиге чемпионов команды сходились в группе в сезоне-2008/09. В обеих встречах была зафиксирована ничья – 1:1.

Статистика встреч в ЛЧ: 0-2-0, 2-2

«ЧЕЛСИ» – «БАВАРИЯ»

Эта пара воспроизводит финал Лиги чемпионов-2012, в котором англичане, будучи аутсайдерами, под руководством Роберто Ди Маттео в Мюнхене обыграли немецкого гранда. С тех пор команды сильно изменились. Особенно это касается оказавшихся под трансферным баном «синих», из-за чего им пришлось сильно омолодить состав.

У «Баварии» в нынешнем сезоне тоже все не слава богу. Чуть более месяца назад мюнхенцы потеряли главного тренера Нико Ковача, завалившего старт сезона. Его сменил Ханс-Дитер Флик, но в чемпионате Германии команде от этого легче не стало – в турнирной таблице бундеслиги «Бавария» располагается только на пятом месте, отставая от «Лейпцига» на шесть очков. Так что еще большой вопрос, кто будет руководить командой в матчах против «Челси».

Многое в этой паре будет зависеть от того, в каком состоянии команды подойдут к очной встрече. «Челси» зимой уже сможет покупать футболистов. Если удастся усилиться, будет возможность уравнять шансы. В противном случае «Бавария» вряд ли оставит соперникам шансы. Хотя бы потому, что в ее составе есть Роберт Левандовски, забивший в пяти матчах нынешнего розыгрыша 10 мячей (один с пенальти).

Статистика встреч в ЛЧ: 1-1-1, 7-6

«БОРУССИЯ» Д – «ПСЖ»

«ПСЖ» уже много лет пытается взойти на пьедестал европейского футбола, но никак не может добраться даже до финала Лиги чемпионов. В этом году – новый поход. Подбор игроков, безусловно, позволяет рассчитывать на успех, а атакующая троица Килиан Мбаппе – Неймар – Мауро Икарди одна из лучших в европейском футболе.

Здесь главная интрига в том, как против «Боруссии» сыграет ее бывший тренер Томас Тухель. Обе команды пропагандируют атакующий футбол, поэтому от этих матчей мы вправе ждать обилия голов. Эта встреча станет для «Боруссии» и «ПСЖ» первой очной в истории.

Статистика встреч в ЛЧ: -

«АТАЛАНТА» – «ВАЛЕНСИЯ»

Единственный российский футболист в плей-офф еврокубков – полузащитник «Валенсии» Денис Черышев. К сожалению, он сейчас травмирован, но будем надеяться, что к весенней стадии турнира он успеет вылечиться и набрать форму. Поскольку российские и украинские команды УЕФА разводит, в этом случае будет любопытно посмотреть за его противостоянием с Русланом Малиновским.

Это пара видится самой равной в 1/8 финала и оттого очень интригующей. И для «Аталанты», вообще дебютировавшей в турнире и выдавшей самый яркий камбэк группового этапа (выход в плей-офф после трех поражений на старте), и для «Валенсии» выход в четвертьфинал Лиги чемпионов станет большим успехом.

Статистика встреч в ЛЧ: -

«ЛИОН» – «ЮВЕНТУС»

Кому повезло, так это туринцам. Хотя «Лион» и преодолел групповой этап, опередив «Бенфику» и «Зенит», в нынешнем сезоне он выступает не лучшим образом, оказавшись в чемпионате Франции по итогам 18 туров лишь восьмым. К тому же французы из-за разрыва крестообразной связки потеряли до лета капитана и лидера Мемфиса Депая и столкнулись с проблемами с болельщиками, открыто конфликтующими с защитником Марсело. Так что фаворит в этой паре очевиден.

Команды встречались в группе Лиги чемпионов в 2016 году. Тогда в Турине была зафиксирована ничья (1:1), а в Лионе с минимальным счетом выиграли итальянцы.

Статистика встреч в ЛЧ: 0-1-1, 1-2

«ТОТТЕНХЭМ» – «ЛЕЙПЦИГ»

«Лейпциг» впервые пробился в плей-офф Лиги чемпионов и сходу нарвался на финалиста прошлого розыгрыша. Правда, нынче «Тоттенхэм» не так хорош, как еще весной, отчего уже лишился Маурисио Почеттино. Жозе Моуринью перед жеребьевкой говорил о том, что не повезет тому, кому достанется его команда, и, видимо, угадал. Исходя из состава, «шпоры» будут очевидным фаворитом в этой паре, однако «быки» наверняка дадут англичанам бой.

Статистика встреч в ЛЧ: -

«НАПОЛИ» – «БАРСЕЛОНА»

Здесь, видимо, все понятно. С 23 октября «Наполи» выиграл только один матч и пребывает в жесточайшем кризисе за последние годы. Как следствие, жесткий конфликт между командой и президентом Аурелио Де Лаурентисом, пытавшимся на неделю запереть игроков на базе, замена Карло Анчелотти на Дженнаро Гаттузо на тренерском мостике и только восьмое место в серии А.

«Барселона» же на ходу, Лионель Месси в форме, так что каталонцы вообще фавориты всего турнира. Их победа будет неудивительна еще и потому, что два последних раза «Наполи» выходил в плей-офф на будущих триумфаторов – «Челси» (3:1, 1:4 ДВ) в 2012 году и «Реал» (1:3, 1:3) в 2017-м.

Статистика встреч в ЛЧ: -

Соперников в 1/16 финала Лиги Европы определяли четырехкратная победительница Лиги чемпионов немка Джозефин Хеннинг и двукратный обладатель Кубка УЕФА (2006 и 2007) в составе «Севильи» Фредерик Кануте. Они вытянули следующие пары.

«Шахтер» – «Бенфика»

Вряд ли кто-нибудь удивился бы, если бы эти команды встретились в плей-офф Лиги чемпионов. Но португальцы завалили групповой этап, опередив «Зенит» лишь в заключительном туре, а «горняки», напротив, в решающем матче проиграли дома «Аталанте» (0:3). Это противостояние будет едва ли не самым интересным на этой стадии Лиги Европы, и многое в нем будет зависеть от того, в какой форме команды будут в феврале.

«Байер» – «Порту»

То же можно сказать о встрече «Байера» и «Порту». Обе команды стартовали в Лиге чемпионов, но «драконы» выбыли уже на стадии квалификации, проиграв «Краснодару» (1:0, 2:3), а «фармацевты» в группе проиграли борьбу «Ювентусу» и «Атлетико», превзойдя лишь «Локомотив». Здесь тоже сложно выделить фаворита, однако «Порту» видится более опытным еврокубковым бойцом.

«Хетафе» – «Аякс»

«Аякс» одной ногой был в 1/8 финала Лиги чемпионов, но упустил свой шанс, дома проиграв в заключительном туре «Валенсии» (0:1). Так что прошлогодний успех повторить уже не получится. Зато для Квинси Промеса и компании это хорошая возможность побороться за победу в Лиге Европы. Главное выйти из кризиса – амстердамцы проиграли три матча подряд, не забив ни одного мяча, впервые с 1956 года.

«Хетафе» будет для голландцев неудобным соперником, поскольку, как показали матчи с «Краснодаром», делает ставку на очень простой вертикальный силовой, но от этого не менее эффективный, футбол (четвертое место в чемпионате Испании). Так что легко в этой паре не будет никому.

«Олимпиакос» – «Арсенал»

Еще одна интересная пара. В прошлом сезоне «канониры» дошли до финала, а нынешний начали из рук вон плохо и лишились наставника Унаи Эмери. Как показал матч с «Манчестер Сити» (0:3), от проблем лондонцев это не избавило, поэтому сложно сказать, в какой форме команда подойдет к февральским матчам. К тому же «Олимпиакос» традиционно сильно играет на своем поле, что на своей шкуре испытал в августе «Краснодар».

«Айнтрахт» Ф – «Зальцбург»

Также любопытно будет взглянуть на противостояние команд-сенсаций последних двух сезонов в еврокубках. «Айнтрахт» весной добрался до полуфинала Лиги Европы, лишь по пенальти уступив «Челси», а «Зальцбург» до последнего тура сражался с «Ливерпулем» за выход из группы в Лиге чемпионов.

Многое будет зависеть от того, сумеют ли австрийцы сохранить состав. Переход технаря Такуми Минамино в «Ливерпуль» уже считается делом решенным, а за бомбардиром Эрлингом Холандом, забившим в шести матчах восемь мячей, выстроилась очередь из грандов.

«Вулверхэмптон» – «Эспаньол»

Еще одна интересная пара, представляющая ведущую пятерку европейских лиг. «Эспаньол» уверенно вышел из группы с ЦСКА, «Ференцварошем» и «Лудогорцем» с первого места, но при этом набрал меньше очков (11), чем финишировавший в своем квартете вторым «Вулверхэмптон» (13), проигравший только «Браге» (0:1).

Фаворитами в этой паре выглядят англичане. Они лучше укомплектованы и отлично начали сезон (восьмое место в АПЛ, выше «Арсенала»), тогда как испанцы с 11 поражениями в 16 турах замыкают турнирную таблицу примеры.

Другие пары:

«Спортинг» – «Истанбул»

«Копенгаген» – «Селтик»

АПОЭЛ – «Базель»

«Клуж» – «Севилья»

АЗ – ЛАСК

«Брюгге» – «Манчестер Юнайтед»

«Лудогорец» – «Интер»

«Вольфсбург» – «Мальме»

«Рома» – «Гент»

«Рейнджерс» – «Брага»

Первые матчи пройдут 20 февраля, ответные – 27 февраля.