Дзюба, Чалов, Миранчук, пакуйте чемоданы! Игроки РПЛ, которым пора в Европу - Советский спорт
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18 декабря 2019 19:30ФутболЗибрак Артем

Дзюба, Чалов, Миранчук, пакуйте чемоданы! Игроки РПЛ, которым пора в Европу

Премьер-лига может стать трамплином до переезда в европейский топ-чемпионат, но чаще засасывает в свое болото навсегда. Мы составили список игроков РПЛ, которым стоило бы уехать за границу прямо сейчас. Потом поздно будет.

Артем ДЗЮБА

Возраст: 31 год
Клуб: «Зенит»
Амплуа: нападающий
Срок контракта: до лета 2020 года
Трансферная стоимость: 16 млн евро
РПЛ-2019/20: 19 матчей, 11 голов, 9 передач

Разговоры о возможном отъезде Дзюбы пошли после его яркого выступления на ЧМ-2018, но на тот момент в России он еще ничего не выиграл, не считая двух Кубков с «Ростовом» и «Зенитом»… За последние полтора года чемпионские амбиции Дзюбы были удовлетворены. И если он покинет клуб зимой, вряд ли что-то помешает питерцам, защитив титул, переслать ему второе золото.

Сам Артем давно поглядывает за границу. Год назад интерес к нему проявлял «Эвертон», летом к нему присматривались «Вулверхэмптон», «Кристал Пэлас» и «Саутгемптон». Нападающий даже выходил на гуру агентского бизнеса Жорже Мендеша, чтобы тот помог с трансфером, но все равно не сложилось. А осенью были новости, что в связи с травмой Алексиса Санчеса Дзюбу готов купить «Интер»…

Лидер «Зенита» попал в непростую ситуацию. С одной стороны, через полгода ему в составе сборной России играть на Евро-2020, значит, желательна постоянная практика, которую за рубежом ему никто не гарантирует. Тогда будет риск разом потерять все: Руслан Нигматуллин не даст соврать.

С другой стороны, Дзюбе уже 31 год – и, так как его игра во многом зависит от физик», ресурс почти израсходован. Получается, надо цепляться за любой шанс. При этом «Зенит» вроде бы уже согласовал с ним контракт на очень выгодных условиях. Клубу же тоже нужна определенность. Если не переподписать форварда сейчас (а информация о продлении соглашения пока официально не подтверждена), тот летом уйдет в другую команду бесплатно. Такая вот дилемма. И все равно, хотелось бы увидеть лучшего российского футболиста в европейском топ-чемпионате. Он способен навести там шороху.

Марио ФЕРНАНДЕС

Возраст: 29 лет
Клуб: ЦСКА
Амплуа: правый защитник/полузащитник
Срок контракта: до лета 2022 года
Трансферная стоимость: 30 млн евро
РПЛ-2019/20: 19 матчей, 2 гола, 2 передачи

1

Еще один герой ЧМ-2018 в составе сборной России, которого в Европе разглядели после ярких матчей того турнира. Фернандес приехал в ЦСКА в 2012 году из «Гремио» и на протяжении семи лет надежно закрывал правый фланг, с каждым годом играя все более весомую роль. Сейчас наряду с Николой Влашичем и Игорем Акинфеевым Фернандес – ключевой футболист, а заодно и самый дорогостоящий актив армейцев.

Прошлым летом у русского бразильца был реальный шанс уехать. Причем в большой европейский клуб: им всерьез интересовался «Атлетико» Диего Симеоне, искавший замену Хуанфрану. Другим вариантом была «Валенсия». А по слухам, Марио также попал в шорт-листы «МЮ», «Баварии», «Челси», «Интера», «Ромы» и даже «Барселоны» с «МанСити»…

ЦСКА и Фернандес на распутье. Клуб живет в режиме экономии, и даже с учетом финансовых вливаний ВЭБа Евгений Гинер вряд ли откажется от дополнительных 30 миллионов евро, которые потом можно было бы пустить на покупку трех-четырех качественных новичков. Если продавать Марио дорого, то желательно сделать это в нынешнее трансферное окно. Перейдя 30-летний рубеж, защитник наверняка начнет дешеветь. И с каждым годом все сильнее.

Федор ЧАЛОВ

Возраст: 21 год
Клуб: ЦСКА
Амплуа: нападающий
Срок контракта: до лета 2022 года
Трансферная стоимость: 16 млн евро
РПЛ-2019/20: 19 матчей, 5 голов, 4 передачи

2

В отличие от Фернандеса, Чалов еще молод – и, казалось бы, у него все впереди. Даже в России нападающий пока никому ничего не доказал. С другой стороны, победа в бомбардирской гонке прошлого сезона сделала из Федора ценный актив. Пошли разговоры об интересе «Монако», «Лацио», «Кристал Пэлас», а минувшей осенью за ним, несмотря на спад в игре, следила «Севилья».

Штука в том, что не очень понятно, насколько этот спад временный. Вернется ли Чалов весной или хотя бы через год на уровень РПЛ-2018/19? Если учесть, что его игровой арсенал довольно скуден, ЦСКА имеет смысл всерьез задуматься о принятии выгодного предложения, если оно поступит.

Да и для самого Чалова потенциальный переход выгоден в долгосрочной перспективе. Молодому игроку проще адаптироваться в другой стране. Если же не рискнуть, можно завязнуть в РПЛ навсегда, как это произошло с Аланом Дзагоевым. После Евро-2012 за тем тоже выстроилась солидная очередь, а теперь ветеран красно-синих соглашается на любое снижение зарплаты, лишь бы удержаться в клубе.

Алексей МИРАНЧУК

Возраст: 24 года
Клуб: «Локомотив»
Амплуа: атакующий полузащитник
Срок контракта: до лета 2021 года
Трансферная стоимость: 16 млн евро
РПЛ-2019/20: 16 матчей, 5 голов, 4 передачи

3

Талантливый хавбек проявил себя в Лиге чемпионов, дважды забив «Ювентусу». Впрочем, еще до этих матчей итальянская пресса писала о талантливых братьях из «Локо» как потенциальных новичках серии А. Но если Антон Миранчук из-за травмы пропустил почти всю осень, то Алексей себя загранице показал.

Вот и Юрий Семин говорит, что «Миранчуками интересуется пол-Европы». И для Алексея переезд на Апеннины был бы очень кстати. В «Локо» он достиг потолка и сейчас нуждается в более конкурентной среде, в которой пришлось бы биться за место в основе с конкурентами сопоставимого уровня. Другого способа стать сильнее нет. И если Миранчука не отпустят сейчас, не исключено, он просто перегорит, зачахнет и останется «звездой для внутреннего пользования».

Проблема в том, что руководство «Локо» явно переоценивает его стоимость. За 60 миллионов евро, которые клуб хочет выручить за братьев, продать их невозможно. Ведь даже в средней по составу сборной России Миранчуки пока не стали лидерами.

Роман ЗОБНИН

Возраст: 25 лет
Клуб: «Спартак»
Амплуа: полузащитник
Срок контракта: до лета 2024 года
Стоимость: 14 млн евро
РПЛ-2019/20: 17 матчей

4

Разговоры об интересе к Зобнину в Европе последний раз активизировались около двух лет назад, когда он, как и весь «Спартак», находился в хорошей форме. Однако ничто не мешает игроку попробовать сейчас самому выйти на европейский рынок.

Ярко раскрывшись после переезда из «Динамо», последние два сезона Зобнин как минимум не прогрессировал, а сами красно-белые метались от одной крайности к другой. Как следствие, основным полузащитником сборной России в клубе затыкают дыры вместо того, чтобы использовать на полную катушку. А потенциал Романа по-прежнему велик.

Для него самого было бы здорово сменить обстановку, а поскольку переход в стан любого конкурента «Спартака» по РПЛ вызовет недовольство фанатов, напрашивается отъезд за границу. Конечно, лидеров ведущих европейских чемпионатов нынешний Зобнин вряд ли заинтересует, но какому-нибудь крепкому клубу из Германии или Испании моторный хавбек мог бы пригодиться. Тут многое зависит от тренера и схемы.

Элдор ШОМУРОДОВ

Возраст: 24 года
Клуб: «Ростов»
Амплуа: нападающий
Срок контракта: до лета 2024 года
Трансферная стоимость: 2,5 млн евро
РПЛ-2019/20: 19 матчей, 10 голов, 5 передач

5

Нападающий сборной Узбекистана пока не успел сделать себе по-настоящему громкое имя, но благодаря бомбардирским подвигам на старте сезона РПЛ и в отборе к ЧМ-2022 заинтересовал нескольких покупателей, в том числе «Кьево», «Перуджу», «Галатасарай» и «Шальке». Если учесть, что к России Шомуродов никак не привязан, для него отъезд в Европу – шанс сделать серьезный шаг в карьере.

К тому же его трансферная стоимость еще не взлетела до небес – значит, покупку могут позволить себе даже середняки. «Ростов» же осенью столкнулся с финансовыми проблемами и зимой наверняка будет вынужден отпустить нескольких лидеров за более-менее приличные деньги. Шомуродов видится едва ли не самым ликвидным «товаром».

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