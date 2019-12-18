Александр Дюков: После Евро-2020 сборная России получит оригинальную форму - Советский спорт
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18 декабря 2019 21:17ФутболГригорьевская Юлия

Александр Дюков: После Евро-2020 сборная России получит оригинальную форму

Глава Российского футбольного союза после заседания попечительского совета рассказал о бюджете организации и новых контрактах.

«НАС ПОДНЯЛИ ДО УРОВНЯ ГЕРМАНИИ И ИСПАНИИ»

- В уходящем году случился скандал с новой формой сборной России. На презентации перед матчами отборочного турнира Евро-2020 с Бельгией и Сан-Марино все обратили внимание на неправильное расположение полосок национального флага на рукавах. Потом было решено модифицировать дизайн. Как идут переговоры с техническим спонсором?
- В настоящий момент переговоры уже завершены. Спонсор представил свое видение изменений, которые собирается вносить. Нас все устроило. И речь идет не только о полосках. В первоначальном варианте было много недостатков. На них сразу обратили внимание и РФС, и игроки, и болельщики. Но наши немецкие партнеры отреагировали на это предельно профессионально. Мы совместно выработали правильный подход к устранению недочетов. Презентация нового варианта состоится в самое ближайшее время. Надеюсь, он всем понравится.

Кроме того, изготовитель формы внес РФС в категорию национальных ассоциаций класса «А». Это важно в долгосрочной перспективе. Теперь к нам будет совсем другой подход, более скрупулезный, чем раньше. Говоря по-простому, с РФС будут работать как с ассоциациями Германии, Испании и других ведущих футбольных держав.

- И что, у сборной России будет какая-то особо оригинальная форма?
- Именно так. К нам будут подходить не со стандартной меркой, а подыскивая индивидуальные, оригинальные решения. С использованием особых типов ткани, текстур и так далее.

- Когда изменения вступят в силу?
- В следующем цикле. То есть сразу по окончании финальной стадии Евро-2020. И такое повышение в классе нам, безусловно, очень приятно.

Ну а на Евро команда выступит в скорректированной форме, которую скоро презентуем. У нее тоже будут оригинальный крой и другое качество ткани в сравнении с предыдущими вариантами.

«ДОХОДНАЯ ЧАСТЬ БЮДЖЕТА ДОСТИГЛА СЕМИ МИЛЛИАРДОВ»

- С формой понятно. А что насчет бюджета РФС на 2020 год?
- Мы приняли проект бюджета. Еще раз обсудим некоторые моменты на заседании финансового комитета РФС. До Нового года пройдет исполком, где вопрос будет окончательно решен. Пока могу сказать, что благодаря работе членов попечительского совета нам удалось значительно увеличить доходную часть. Коммерческие поступления выросли в два раза и составляют порядка 4,7 миллиарда рублей. И суммарный доход превышает 7 миллиардов. Это очень серьезные показатели, которые позволят ускорить реализацию уже запущенных программ поддержки и реформирования нашего футбола.

- Какие-то новые контракты подписаны?
- Пока я поставил подпись только под одним соглашением - с Ассоциацией студенческого баскетбола. Для РФС это важное направление. Мы взяли курс на развитие массового и студенческого футбола. В сотрудничестве с баскетбольными коллегами этот процесс пойдет быстрее. У желающих заниматься спортом появятся дополнительные возможности поступления в вузы и участия в университетских соревнованиях. Не все же учащиеся детско-спортивных школ становятся профессионалами. И мы не должны забывать об этих людях.

Почему выбрали в качестве партнера именно АСБ? Потому что баскетбол в этой сфере ушел вперед в сравнении с футболом. Накопленный там опыт нам пригодится. Мы не стесняемся заимствовать у коллег какие-то интересные решения. И при этом планируем в скором времени выйти на аналогичные и даже более высокие показатели. В принципе, к нашему альянсу в перспективе могут добавиться и другие виды спорта. Например, хоккей и волейбол.

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