От «Спартака» до Тихонова. УЕФА опубликовал статистику за всю историю главного еврокубка

В расчет брались все матчи турнира - включая отборочные стадии. Больше всех очков - ровно 600 - набрал «Реал». Что не удивляет, ведь мадридцы чаще всех (13 раз!) выигрывали континентальную клубную корону. В историческую тройку лидеров также вошли «Бавария» и «Барселона». А среди представителей бывшего СССР лучшим результатом (246 очков, 11-е место) может похвастать киевское «Динамо».
Российские клубы расположились в сводном рейтинге в следующем порядке: «Спартак» (34-е место), ЦСКА (45-е), «Зенит» (57-е), «Локомотив» (97-е), «Рубин» (163-е), «Ростов» (214-е), «Торпедо» (339-е), московское «Динамо» (374-е), «Краснодар» (398-е) и «Алания» (495-е). Всего в Кубке/Лиге чемпионов, начиная с 1955 года, были задействованы 520 клубов. Таблицу замкнул люксембургский «Авенир».
Также УЕФА опубликовал списки рекордсменов турнира по числу матчей и голов. Криштиану Роналду уже в следующем сезоне может возглавить первый рейтинг: португалец отстает от Икера Касильяса на 9 матчей. А самого Роналду во втором рейтинге пытается догнать Лионель Месси, забивший на 15 мячей меньше…
Из россиян отметим 97 матчей в главном еврокубке Сергея Игнашевича и 13 голов Сергея Юрана. Последним в рейтинг-листах УЕФА упомянут экс-капитан «Спартака» Андрей Тихонов. На его счету 11 мячей. Зато Артема Дзюбы пока нет. Учитывались только бомбардиры с двузначным количеством мячей, а у форварда «Зенита» их пока девять.
Команда
Сезоны
В
Н
П
М
О*
1. Реал
50
262
76
99
971-476
600
2. Бавария
36
201
72
74
705-347
474
3. Барселона
30
187
72
57
629-302
446
4. МЮ
28
154
66
59
506-264
374
5. Ювентус
34
140
69
68
439-268
349
6. Милан
28
125
64
60
416-231
314
7. Ливерпуль
24
121
47
47
406-192
289
8. Бенфика
39
114
59
85
416-299
287
9. Порту
34
110
57
78
364-276
277
10. Аякс
36
102
62
63
356-251
266
11. Динамо К
36
97
52
84
333-283
246
…
34. Спартак
20
40
31
51
173-189
111
…
45. ЦСКА
15
34
24
46
125-155
92
…
57. Зенит
9
29
12
23
84-73
70
…
97. Локомотив
7
14
8
29
51-74
36
…
163. Рубин
3
4
7
5
12-16
15
…
214. Ростов
1
3
4
3
15-16
10
…
339. Торпедо
2
0
3
1
0-1
3
…
374. Динамо М
1
1
0
1
1-2
2
…
398. Краснодар
1
1
0
3
4-9
2
…
495. Алания
1
0
0
2
3-10
0
…
520. Авенир
6
0
0
12
1-56
0
* 2 очка за победу, 1 - за ничью, 0 - за поражение.
Игрок
Матчи
1. Икер КАСИЛЬЯС
181
2. Криштиану РОНАЛДУ
172
3. ХАВИ
157
4. Райан ГИГГЗ
151
5. РАУЛЬ
144
6. Лионель МЕССИ
140
7. Паоло МАЛЬДИНИ
139
8. Андрес ИНЬЕСТА
132
9. Кларенс ЗЕЕДОРФ
131
10. Джанлуиджи БУФФОН
131
…
18. Андрей ШЕВЧЕНКО
116
…
51. Сергей ИГНАШЕВИЧ
97
…
128. Игорь АКИНФЕЕВ
75
1. Криштиану РОНАЛДУ
129
2. Лионель МЕССИ
114
3. РАУЛЬ
71
4. Карим БЕНЗЕМА
64
5. Роберт ЛЕВАНДОВСКИ
63
6. Руд ВАН НИСТЕЛРОЙ
60
7. Андрей ШЕВЧЕНКО
59
8. Тьерри АНРИ
51
9. Филиппо ИНДЗАГИ
50
10. Альфредо ДИ СТЕФАНО
49
11. Златан ИБРАГИМОВИЧ
49
…
28. Сергей РЕБРОВ
31
…
186. Сергей ЮРАН
13
…
237. Алан ДЗАГОЕВ
11
238. Андрей ТИХОНОВ
11