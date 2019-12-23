От «Спартака» до Тихонова. УЕФА опубликовал статистику за всю историю главного еврокубка

В расчет брались все матчи турнира - включая отборочные стадии. Больше всех очков - ровно 600 - набрал «Реал». Что не удивляет, ведь мадридцы чаще всех (13 раз!) выигрывали континентальную клубную корону. В историческую тройку лидеров также вошли «Бавария» и «Барселона». А среди представителей бывшего СССР лучшим результатом (246 очков, 11-е место) может похвастать киевское «Динамо».

Российские клубы расположились в сводном рейтинге в следующем порядке: «Спартак» (34-е место), ЦСКА (45-е), «Зенит» (57-е), «Локомотив» (97-е), «Рубин» (163-е), «Ростов» (214-е), «Торпедо» (339-е), московское «Динамо» (374-е), «Краснодар» (398-е) и «Алания» (495-е). Всего в Кубке/Лиге чемпионов, начиная с 1955 года, были задействованы 520 клубов. Таблицу замкнул люксембургский «Авенир».

Также УЕФА опубликовал списки рекордсменов турнира по числу матчей и голов. Криштиану Роналду уже в следующем сезоне может возглавить первый рейтинг: португалец отстает от Икера Касильяса на 9 матчей. А самого Роналду во втором рейтинге пытается догнать Лионель Месси, забивший на 15 мячей меньше…

Из россиян отметим 97 матчей в главном еврокубке Сергея Игнашевича и 13 голов Сергея Юрана. Последним в рейтинг-листах УЕФА упомянут экс-капитан «Спартака» Андрей Тихонов. На его счету 11 мячей. Зато Артема Дзюбы пока нет. Учитывались только бомбардиры с двузначным количеством мячей, а у форварда «Зенита» их пока девять.

СВОДНЫЙ РЕЙТИНГ КУБКА/ЛИГИ ЧЕМПИОНОВ

Команда Сезоны В Н П М О* 1. Реал 50 262 76 99 971-476 600 2. Бавария 36 201 72 74 705-347 474 3. Барселона 30 187 72 57 629-302 446 4. МЮ 28 154 66 59 506-264 374 5. Ювентус 34 140 69 68 439-268 349 6. Милан 28 125 64 60 416-231 314 7. Ливерпуль 24 121 47 47 406-192 289 8. Бенфика 39 114 59 85 416-299 287 9. Порту 34 110 57 78 364-276 277 10. Аякс 36 102 62 63 356-251 266 11. Динамо К 36 97 52 84 333-283 246 … 34. Спартак 20 40 31 51 173-189 111 … 45. ЦСКА 15 34 24 46 125-155 92 … 57. Зенит 9 29 12 23 84-73 70 … 97. Локомотив 7 14 8 29 51-74 36 … 163. Рубин 3 4 7 5 12-16 15 … 214. Ростов 1 3 4 3 15-16 10 … 339. Торпедо 2 0 3 1 0-1 3 … 374. Динамо М 1 1 0 1 1-2 2 … 398. Краснодар 1 1 0 3 4-9 2 … 495. Алания 1 0 0 2 3-10 0 … 520. Авенир 6 0 0 12 1-56 0

* 2 очка за победу, 1 - за ничью, 0 - за поражение.

МАТЧИ В КУБКЕ/ЛИГЕ ЧЕМПИОНОВ

Игрок Матчи 1. Икер КАСИЛЬЯС 181 2. Криштиану РОНАЛДУ 172 3. ХАВИ 157 4. Райан ГИГГЗ 151 5. РАУЛЬ 144 6. Лионель МЕССИ 140 7. Паоло МАЛЬДИНИ 139 8. Андрес ИНЬЕСТА 132 9. Кларенс ЗЕЕДОРФ 131 10. Джанлуиджи БУФФОН 131 … 18. Андрей ШЕВЧЕНКО 116 … 51. Сергей ИГНАШЕВИЧ 97 … 128. Игорь АКИНФЕЕВ 75

ГОЛЫ В КУБКЕ/ЛИГЕ ЧЕМПИОНОВ