От «Спартака» до Тихонова. УЕФА опубликовал статистику за всю историю главного еврокубка - Советский спорт
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23 декабря 2019 17:10ФутболБезъязычный Алексей

От «Спартака» до Тихонова. УЕФА опубликовал статистику за всю историю главного еврокубка

УЕФА опубликовал командную и индивидуальную статистику за всю историю проведения главного еврокубка - Кубка/Лиги чемпионов.

В расчет брались все матчи турнира - включая отборочные стадии. Больше всех очков - ровно 600 - набрал «Реал». Что не удивляет, ведь мадридцы чаще всех (13 раз!) выигрывали континентальную клубную корону. В историческую тройку лидеров также вошли «Бавария» и «Барселона». А среди представителей бывшего СССР лучшим результатом (246 очков, 11-е место) может похвастать киевское «Динамо».

Российские клубы расположились в сводном рейтинге в следующем порядке: «Спартак» (34-е место), ЦСКА (45-е), «Зенит» (57-е), «Локомотив» (97-е), «Рубин» (163-е), «Ростов» (214-е), «Торпедо» (339-е), московское «Динамо» (374-е), «Краснодар» (398-е) и «Алания» (495-е). Всего в Кубке/Лиге чемпионов, начиная с 1955 года, были задействованы 520 клубов. Таблицу замкнул люксембургский «Авенир».

Также УЕФА опубликовал списки рекордсменов турнира по числу матчей и голов. Криштиану Роналду уже в следующем сезоне может возглавить первый рейтинг: португалец отстает от Икера Касильяса на 9 матчей. А самого Роналду во втором рейтинге пытается догнать Лионель Месси, забивший на 15 мячей меньше…

Из россиян отметим 97 матчей в главном еврокубке Сергея Игнашевича и 13 голов Сергея Юрана. Последним в рейтинг-листах УЕФА упомянут экс-капитан «Спартака» Андрей Тихонов. На его счету 11 мячей. Зато Артема Дзюбы пока нет. Учитывались только бомбардиры с двузначным количеством мячей, а у форварда «Зенита» их пока девять.

СВОДНЫЙ РЕЙТИНГ КУБКА/ЛИГИ ЧЕМПИОНОВ

Команда

Сезоны

В

Н

П

М

О*

1. Реал

50

262

76

99

971-476

600

2. Бавария

36

201

72

74

705-347

474

3. Барселона

30

187

72

57

629-302

446

4. МЮ

28

154

66

59

506-264

374

5. Ювентус

34

140

69

68

439-268

349

6. Милан

28

125

64

60

416-231

314

7. Ливерпуль

24

121

47

47

406-192

289

8. Бенфика

39

114

59

85

416-299

287

9. Порту

34

110

57

78

364-276

277

10. Аякс

36

102

62

63

356-251

266

11. Динамо К

36

97

52

84

333-283

246

34. Спартак

20

40

31

51

173-189

111

45. ЦСКА

15

34

24

46

125-155

92

57. Зенит

9

29

12

23

84-73

70

97. Локомотив

7

14

8

29

51-74

36

163. Рубин

3

4

7

5

12-16

15

214. Ростов

1

3

4

3

15-16

10

339. Торпедо

2

0

3

1

0-1

3

374. Динамо М

1

1

0

1

1-2

2

398. Краснодар

1

1

0

3

4-9

2

495. Алания

1

0

0

2

3-10

0

520. Авенир

6

0

0

12

1-56

0

* 2 очка за победу, 1 - за ничью, 0 - за поражение.

МАТЧИ В КУБКЕ/ЛИГЕ ЧЕМПИОНОВ

Игрок

Матчи

1. Икер КАСИЛЬЯС

181

2. Криштиану РОНАЛДУ

172

3. ХАВИ

157

4. Райан ГИГГЗ

151

5. РАУЛЬ

144

6. Лионель МЕССИ

140

7. Паоло МАЛЬДИНИ

139

8. Андрес ИНЬЕСТА

132

9. Кларенс ЗЕЕДОРФ

131

10. Джанлуиджи БУФФОН

131

18. Андрей ШЕВЧЕНКО

116

51. Сергей ИГНАШЕВИЧ

97

128. Игорь АКИНФЕЕВ

75

ГОЛЫ В КУБКЕ/ЛИГЕ ЧЕМПИОНОВ

1. Криштиану РОНАЛДУ

129

2. Лионель МЕССИ

114

3. РАУЛЬ

71

4. Карим БЕНЗЕМА

64

5. Роберт ЛЕВАНДОВСКИ

63

6. Руд ВАН НИСТЕЛРОЙ

60

7. Андрей ШЕВЧЕНКО

59

8. Тьерри АНРИ

51

9. Филиппо ИНДЗАГИ

50

10. Альфредо ДИ СТЕФАНО

49

11. Златан ИБРАГИМОВИЧ

49

28. Сергей РЕБРОВ

31

186. Сергей ЮРАН

13

237. Алан ДЗАГОЕВ

11

238. Андрей ТИХОНОВ

11

С такой Россией даже Джокович не справился. Мы – в полуфинале Кубка Дэвиса Карен Хачанов и Андрей Рублев, отыграв три матчбола на тай-брейке решающей партии парного матча, нанесли поражение команде Сербии. С самим Новаком Джоковичем во главе! 22.11.2019 20:00 Теннис Мысин Николай
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