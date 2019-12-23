«В европейском рейтинге у нас такой отрыв, что еще лет 20 никто не догонит»

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«Сафонов в студенческой лиге не блистал»

- Что представляет собой НСФЛ?

- НСФЛ учреждена Российским футбольным союзом (РФС), она занимается организацией и проведением соревнований по футболу между вузами.

У нас многоуровневая система соревнований. Если раньше мы занимались только элитарными лигами (два дивизиона – премьер-группа и первая группа), то с февраля 2019 года под нашу юрисдикцию перешел весь студенческий футбол, начиная с внутривузовских турниров. Все соревнования входят в единый календарный план Министерства спорта.

Выглядит структура следующим образом. Внизу пирамиды – общероссийский дивизион, состоящий из предварительного этапа (внутривузовские соревнования в формате 6 на 6 между факультетами и командами, собранными студентами самостоятельно), регионального, в котором принимают участие сборные вузов, полуфинального и финального.

На региональном этапе существуют три крупных лиги – Санкт-Петербург, Москва и Казань. Здесь много вузов и высокий уровень футбола, поэтому их победители зачастую сразу попадают в финальный этап. Для вузов из остальных регионов проводим краткосрочные турниры. Победители тех из них, которые были проведены на должном организационном уровне (по количеству команд, инфраструктуре, освещению, наличию фото- и видеосъемки и т.д.), попадают в полуфинальные этапы (Ростов-на-Дону, Казань, Санкт-Петербург, Красноярск).

Победители этих соревнований приедут в «Лужники» на финальную стадию. Здесь будет определен победитель общероссийского дивизиона. Он автоматически попадет в первый дивизион и получит дополнительное право участия в переходном матче за право играть в премьер-группе, а вторая и третья команды проходят в первую группу.

Соответственно, далее по вертикали первый дивизион и премьер-группа. Это полноценные чемпионаты, состоящие из 16 участников и проводящиеся в один круг. Победители премьер-группы защищают честь нашей страны на чемпионатах Европы или Европейских играх. Эти международные турниры каждый год чередуются. Чемпионат Европы – чисто футбольный турнир, а Европейские студенческие игры – соревнования по различным видам спорта.

- Как наши команды выступают на международной арене?

- Кубанский государственный университет (КубГУ) на протяжении 10 лет успешно участвует в чемпионате Европы, в 2019 году он во второй раз стал его победителем, поднял наш рейтинг и завоевал право для России отправлять на следующий крупный турнир вторую команду. Таким образом, в 2020 году в Белград на Европейские игры отправятся КубГУ, как чемпион Европы, и Южный федеральный университет (ЮФУ) в качестве чемпиона России. А четыре лучшие команды Европейских игр попадут на чемпионат мира, который пройдет в Китае.

Благодаря успехам КубГУ, трижды выигравшего европейское золото (Европейские игры-2014, ЧЕ-2017 и ЧЕ-2019), у нас первое место в рейтинге с таким отрывом, что ближайшие преследователи не догонят нас еще лет 20.

В прошлом году Смоленская государственная академия физической культуры, спорта и туризма (СГАФКТС) заняла на Европейских играх второе место, а КубГУ – пятое. На первом в истории чемпионате мира-2019 Смоленск финишировал шестым. Это лучший результат среди всех европейских команд.

- Напрашивается вопрос – нет ли связи между КубГУ и футбольной империей Сергея Галицкого? Может, кто-то из ребят учился в академии «Краснодара»?

- Действительно, многие ребята так или иначе имели отношение к «Краснодару». Кто-то учился в академии, кто-то играл за «Краснодар-2». Например, когда-то играли за КубГУ вратари «Краснодара» Матвей Сафонов и Денис Адамов, полузащитник «Уфы» Даниил Фомин и нападающий сборной России Николай Комличенко.

Причем в одном из турниров в Орле КубГУ при Сафонове сыграл вничью и проиграл, а сам вратарь, можно сказать, не очень хорошо сыграл. В НСФЛ он не заблистал, но тогда Сафонов был молодой парень, немного перенервничал. Мне нравится думать, что его сегодняшняя уверенная игра за «Краснодар» стала в том числе результатом и того, пусть и негативного, опыта.

«Наши проблемы – инфраструктура и климатические условия»

- Сколько всего вузов принимают участие в соревнованиях НСФЛ?

- В двух высших дивизионах у нас 32 команды, а в общероссийских соревнованиях принимают участие еще более сотни вузов. Проблема в том, что в некоторых регионах недостаточно вузов. Например, в Орловской области всего два университета. Это связано с тем, что в свое время Министерство образования очень сильно укрупнило университеты, объединяя в один по пять-шесть вузов.

Чтобы проводить полноценные чемпионаты в таких небольших регионах, мы вводим средние специальные учебные заведения (ССУЗы). Также рассматриваем блоковую систему – если расстояние между вузами разных регионов не более 200 км, они также могли бы создавать единый чемпионат.

- У команд второй лиги есть проблемы с инфраструктурой. А как обстоят дела с этим у студентов?

- В играх формата 11 на 11 эта проблема также существует. Как правило, в каждом университете есть зал, поэтому в баскетболе и мини-футболе такой проблемы нет, но большие футбольные поля есть не везде. Ректоры таких вузов не горят желанием вступать в футбольную лигу, из-за чего развитие сильно тормозится.

Другой момент заключается в том, что из-за наших климатических условий у нас очень мало времени на проведение турниров. Из-за погоды турниры можно проводить только ранней осенью и поздней весной. Зимой везде лежит снег, а летом студенты разъезжаются. Поэтому в идеале нам нужны манежи межвузовского направления, где дети могли бы заниматься круглый год.

- Какую роль НСФЛ играет в структуре РФС?

- РФС является нашим учредителем. Мы вместе с ними согласовываем регламентные нормы, получаем от них юридическую и информационную поддержку. А главное – очень серьезно взаимодействуем с межрегиональными федерациями, которые входят в состав РФС. Для нас это очень важный момент. На местах нам помогают с подбором футбольного поля и судьями.

- На днях РФС подписал соглашение с Ассоциацией студенческого баскетбола (АСБ). Что оно может дать российскому футболу?

- АСБ давно существует и является одной из крупнейших студенческих ассоциаций после американской. Если у нас порядка 100 команд, то у них около 800. У них отработана организация региональных соревнований, хороший менеджмент и маркетинг, сильная образовательная программа. Так как мы дочерняя организация РФС, этот опыт нам будет очень полезен. Тем более, что их руководитель министр юстиции Александр Коновалов, а глава нашего попечительского совета – его заместитель Али Алханов. Так что НСФЛ и АСБ давно дружат, но официальное взаимодействие на уровне высших эшелонов придаст легальности нашему сотрудничеству.

«НСФЛ для студентов – как Лига чемпионов»

- Могли бы вузы по качеству футбола конкурировать с командами ПФЛ?

- Уровень футбола за последние годы значительно подрос и сейчас, на мой взгляд, он очень высокий. Это связано с увеличением освещения матчей в федеральных и региональных СМИ, что увеличивает уровень организации, а значит интерес и приток новых участников. Теперь в вузах очередь из желающих принять участие в наших турнирах. Конкуренция увеличивается и качество футбола, следовательно, тоже.

КубГУ и ЮФУ вообще можно назвать сборными КФК по Краснодарскому краю и Ростовской области, к которым присоединяются несколько профессионалов из различных клубов региона. Это очень серьезные команды, которые неплохо смотрелись бы на профессиональном уровне. Это не мое мнение, а мнение тех специалистов, которые приходят на наши матчи.

А, например, команда Орловского государственного университета им. И.С. Тургенева (ОрелГУ) в своем регионе уже несколько лет играет на уровне КФК. То есть это не сборная, как у других, а единая целостная студенческая команда со своим тренером и тренировочным процессом, которая вместе тренируется и играет. Отсюда хорошая сыгранность и второе место в текущем розыгрыше премьер-группы после шести туров. Уверен, что такой подход – будущее студенческого футбола. В КФК студенты должны играть регулярно, а НСФЛ станет своеобразной Лигой чемпионов.

- Ходят ли на матчи НСФЛ скауты профессиональных клубов?

- Да, и много. Я их даже перестал отслеживать. Да и сложно это стало – если раньше на игры ходили по 10-15 зрителей, то сейчас трибуны заполнены, и отличить скаута от родителя или простого болельщика уже сложно. Достаточно сказать, что по итогам прошлого сезона от одной только Поволжской академии физкультуры, спорта и туризма (ПГАФКСИТ) 13 человек ушли в профессиональные клубы. Это говорит о многом. Может быть, в иных цифрах, но такая картина наблюдается в командах всех вузов.

- В США студенческий спорт является плацдармом для профессионального. А у нас?

- Пока у нас такие переходы носят частный характер. Считаю, что НСФЛ хорошая площадка для тех ребят, которые не успели раскрыться в ДЮСШ. В таком случае родители им говорят: «Ну, все. С футболом не получилось. Давай пойдем учиться». И тут лига может стать небольшим спасательным кругом, чтобы дать этим ребятам не только освоить новую профессию, но получить второй шанс заиграть на профессиональном уровне.

Фактически мы можем повысить КПД попадания из ДЮСШ в большой футбол, потому что нет ничего удивительного в том, что в 17 лет ребята еще не успели раскрыться. В профессиональном футболе ошибаться нельзя. Ошибся – свободен. А в студенческом футболе у них есть право на ошибку и возможность того роста, который они не получают в профессиональных клубах.

- Как повысить связи между студенческим футболом и профессиональным?

- Постепенно мы сможем выстроить определенные взаимоотношения с клубами. Они уже выстраиваются, но здесь главное не спешить. Например, РЭУ им. Плеханова подписал договор с «Химками». У клуба есть заинтересованность в болельщике, а у вуза – в аренде поля или еще каких-то аспектах. Есть связь и у «Краснодара» с КубГУ. Сергей Галицкий помог перестелить университету футбольное поле. Наверняка между ними готовится какой-нибудь меморандум о сотрудничестве.

Уровень лиги растет, и в перспективе новая система взаимоотношений выстроится сама собой. Не только на основе футболистов, но и на основе каких-то маркетинговых решений – болельщики, специальные программы обучения для футболистов и так далее.

«Селихова заметили, когда отстоял на ноль против «Арсенала» Аленичева»

- Возможен ли обмен между профессиональным и студенческим футболом тренерскими кадрами?

- Историй, когда тренер студенческой команды приходил в профессиональную, не помню, а вот наоборот бывало не раз. Бывший тренер «Уралана», «Рубина», «Кубани» и еще двух десятков клубов ныне покойный Александр Ирхин примерно полтора года работал в РЭУ им. Плеханова, а ушел только по состоянию здоровья. Сейчас вместо него Андрей Талалаев-младший. Наверняка он очень серьезно консультируется с отцом.

Бывший защитник и тренер тогда еще «Терека» Дени Гайсумов на протяжении двух лет возглавлял Чеченский государственный университет (ЧГУ), где подготовил и оставил после себя тренера Магомеда Сулейманова. А тот в первом же матче выиграл у КубГУ со счетом 2:0. Против чемпиона Европы он очень грамотно выстроил тактику и выиграл по делу. А ведь он очень молодой специалист.

- Кто главные воспитанники НСФЛ в профессиональном футболе?

- Сафонов, Фомин и Комличенко в момент прихода в КубГУ уже были профессиональными футболистами, которые спускались в НСФЛ в не лучшие периоды карьеры, набирались там сил и поднимались обратно. Поэтому нельзя сказать, что они наши воспитанники. А непосредственно нашими воспитанниками можно назвать вратарей Александра Шеплякова (был в «Ахмате», сейчас в «Динамо»), Александра Селихова (экс-«Амкар», сейчас «Спартак») и Владимира Сугробова (экс-«Анжи», сейчас «Тамбов»).

Селихов в составе ОрелГУ играл в КФК с обновленным «Арсеналом» Дмитрия Аленичева. Мы организовали прямую трансляцию на одном из самых популярных порталов. Тот матч завершился нулевой ничьей, а Селихов выдавал чудеса, и через некоторое время мимо ПФЛ и ФНЛ попал в «Амкар». Похожая история с Шепляковым, который в составе Смоленского университета играл в Грозном против ЧГУ, и его заметил тренер вратарей «Ахмата».

- Каковы перспективы НСФЛ?

- Нужно еще работать над организацией соревнований, освещением матчей, но главное – продолжать работу с болельщиками, создать фан-сектор. Чтобы болельщики приходили на трибуны, смотрели трансляции своих команд на выезде. Они уже сейчас есть, но пока это не такие многочисленные группы, как в США. Пока они объединяют друзей и девушек наших футболистов, плюс несколько студентов, которые играли за вузы в прошлые годы.

Важно понимать, что студенты – это устойчивые болельщики. Ректору даже не надо их загонять. Они сами ходят, знают всех ребят поименно. Ориентироваться можно и нужно на КубГУ, матчи которого приходят смотреть даже выпускники, которые болели за них еще 5-10 лет назад. Иногда встречаю некоторых выпускников КубГУ в Москве. Они уже ответственные работники, но продолжают следить за командой, знают всех игроков. Это реальная любовь к университету и то, к чему надо стремиться. Этим путем хотим направить и остальные вузы. Это очень важная социальная задача. С любви к университету зарождается любовь к стране, в которой ты живешь.

Другой ракурс на эту задачу – отработать инфраструктуру. У нас в каждом вузе есть какие-то заброшенные поля. Хотелось бы реконструировать их, чтобы у каждого вуза были свои поля для проведения тренировок и организации домашних матчей НСФЛ, на которых они устраивали настоящие футбольные праздники, других массовых мероприятий. Рядом с кампусами нужны уютные университетские стадионы, потому что когда вузы арендуют профессиональные арены, зрители «тонут» на трибунах.