Валерий Баринов: С Семиным конкурирует только Тутберидзе

«ОЦЕНКА «ЛОКО» - УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО»

- «Локо» не дожил до весны в еврокубках, зато в премьер-лиге отстает всего на одно очко от второго места. Нормальное завершение 2019 года?

- Нормальное. Учитывая, что команда проводила предсезонные сборы без доброй половины игроков основного состава, за такой результат можно поставить оценку «удовлетворительно». Посыпать голову пеплом уж точно не стоит. Зимние каникулы пойдут команде на пользу. И весной будут все шансы зацепиться за зону Лиги чемпионов.

- Тем более что прямые конкуренты - «Краснодар», ЦСКА, «Ростов» - стабильностью похвастать не могут.

- Вот именно. По сути, весной гонка за еврокубковые путевки начнется с нуля. И у «Локомотива» есть ресурс для усиления игры. Повторюсь, подготовка к сезону получилась скомканной. Из-за травм и обилия сборников, которые летом не успели вернуться из своих национальных команд. Все это аукнулось в ноябре-декабре, когда у лидеров накопилась физическая и эмоциональная усталость. Семин стал подтягивать к основе молодежь. Многие ребята понравились. Но сразу выйти на уровень премьер-лиги не так-то просто.

- Обидно занимать четвертое место в группе Лиги чемпионов? Все-таки турнир начинался с гостевой победы над «Байером»…

- Как и в том году, команда набрала три очка. Вроде бы результат тот же, но качество игры, безусловно, улучшилось. С «Атлетико» никогда не получалось нормально сыграть. Очень неудобный соперник. Зато против «Ювентуса» и «Байера» команда выглядела достойно. Да, дома с леверкузенцами силенок не хватило, где-то не повезло. Сыграй тогда вничью, возможно, вышли бы в плей-офф Лиги Европы. Тем не менее, шаг вперед по сравнению с прошлым сезоном сделан. Надеюсь, следующей осенью будет еще лучше.

«МИРАНЧУКУ НЕ НАДО ОТВЛЕКАТЬСЯ НА СЛУХИ»

- Кого из игроков могли бы отметить?

- Многих. Это и Гжегож Крыховяк, и Дмитрий Баринов, и Владислав Игнатьев. В первые месяцы стабильно играл Гилерме, который потом немного сдал. В защите очень хорошо отработал Ведран Чорлука. Жаль, что он получил травму в Мадриде перед самым отпуском… Понравилось, как впереди за мячи цеплялся Эдер. Тот случай, когда нападающий приносит пользу даже без забитых мячей. Вообще, почти вся команда заслужила теплых слов. И почти никто не избежал спада. Если же выбирать кого-то одного, то, конечно, назову Крыховяка. Лучший игрок «Локо» в первой половине сезона.

- Вы не упомянули Алексея Миранчука, к которому якобы проявляет интерес «МЮ». Как воспринимаете подобные слухи в английской прессе?

- Думаю, это очередной фейк. Ни сам Миранчук, ни его агенты о «Юнайтед» ничего не говорят. А до этого его и в «Ювентус» продавали. Я во все это не верю.

- Но англичане даже сумму трансфера называют - 40 миллионов евро…

- Бумага терпит. Можно же и сто миллионов написать, правда? В любом случае, пусть Алексей на эти слухи внимания не обращает. Он должен еще поиграть за «Локомотив».

- До лета или дольше?

- Не берусь судить. Но в тот же «МЮ» ему уезжать рановато. Зачем? Чтобы сесть на скамейку или отправиться по арендам? Наш футбол переживает не лучшие времена. Никто не показывает чемпионской игры. Даже «Зенит» с его тремя составами. Да, радует конкуренция, которую лидерам пытаются навязать команды из нижней части таблицы. Но в Европе вряд ли есть большой интерес к нашим лучшим игрокам. Никто на российского футболиста сразу делать ставку не будет. Поэтому ехать даже в топ-клуб без каких-либо гарантий получить игровое время - слишком большой риск. Так можно и карьеру загубить.

«ГУБЕРНИЕВ - МОЙ ПРИЯТЕЛЬ, НО ЖУТКИЙ БОЛТУН»

- Какой матч «Локо» в уходящем году запомнился больше всего?

- За Суперкубок против «Зенита». Там было все! И близость поражения, и возрождение, и победа, и восторг! Для меня самый яркий матч без всяких вопросов.

- В этом году «Локо» взял два трофея. Помимо Суперкубка, был выигран еще и Кубок России. Наверное, поэтому Союз журналистов России признал Семина лучшим тренером. Вы такой выбор разделяете?

- Всегда буду на стороне Семина, даже если он не прав. И это решение Союза журналистов мне кажется абсолютно обоснованным.

- А вот известный комментатор Дмитрий Губерниев раскритиковал коллег, заявив, что Семина выбрали лучшим «голосующие олени». Дескать, хватало более достойных кандидатур в гимнастике, волейболе, легкой атлетике, других видах…

- Димка - мой приятель, но жуткий болтун. Он и про Сталина резко высказался. Вообще, много говорит - и не всегда по делу.

- Семин ответил Губерниеву в таком духе: голосующие олени лучше говорящих попугаев.

- (Смеется.) Ну, это уже мнение Юрия Палыча. Я бы Губерниева так не называл. Дима - талантливый комментатор, умеет завести публику, да, в эфире много лишних слов, но люди-то слушают, а это главное. Повторюсь, у меня нет к нему претензий. Просто человек уже поверил в то, что может все… Если же возвращаться к выбору журналистов, то что тут нелогичного? Исходя из того положения, в котором находится наш футбол, Семин действительно добился очень высоких результатов. А единственный его конкурент в российском спорте в этом году - наша очаровательная Этери Тутберидзе. Вот кто удивил и продолжает удивлять весь мир.