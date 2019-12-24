Датский журналист: России не место на Евро-2020! - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБиатлонБаскетболИтоги года 2019...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
24 декабря 2019 10:04ФутболАнисимов Вадим

Датский журналист: России не место на Евро-2020!

Датский журналист рассказал, почему нас не должно быть на чемпионате Европы и как нужно наказывать «систему», а не спортсменов.

Да, Россию все же не отстранили от Евро-2020. Эта новость в какой-то мере помогла свободно вздохнуть не только нашим футболистам, но болельщикам и организаторам. Матчи в Санкт-Петербурге состоятся и тысячи наших сограждан покупают билеты, чтобы поддержать сборную. Дожили – радуемся тому, что хоть где-то дали поиграть. Кому говорить «спасибо» наверное вы и без меня знаете.

Вот только не везде новость об участии России в чемпионате Европы по футболу восприняли одинаково. В Дании (нашем сопернике по группе и тоже стране-организаторе), например, в спортивных и журналистских кругах бытует полярное мнение. Так что же на самом деле верно: «Россию надо было наказать строже» или «Русские должны играть на Евро-2020»? Кстати, именно с такими заголовками выходили статьи в некоторых зарубежных изданиях.

Во множестве мнений зарубежных СМИ и спортсменов по поводу допингового скандала «Советский спорт» разбирался вместе с журналистом датского спортивного портала tipsbladet.dk Андерсом Деном.

«Если все эти доклады Макларена и прочих – правда, то Россия много лет занималась подделкой проб, жульничеством и мошенничеством в спорте. Поэтому я думаю, что «скандал» - самое подходящее слово для описания того, что сейчас происходит. Что-то подобное есть и в отношении всей концепции спорта в мире. Если мы, зрители и журналисты, не можем доверять спортсменам, то любое соревнование теряет смысл», - говорит Андерс Ден.

НЕ ПОНИМАЮ, ПОЧЕМУ ВАШУ СТРАНУ ДОПУСТИЛИ ДО ЕВРО-2020

- В итоге, Россия получила запрет на участие в соревнованиях на ближайшие четыре года. Это справедливое решение?
- Если честно, тут у меня двоякое отношение. С одной стороны, я считаю, что это слишком мягкое наказание. Ведь многие спортсмены все равно смогут соревноваться только не под флагом России. Плюс, я действительно не понимаю, почему вашу страну допустили до Евро-2020. С другой стороны, меня волнует проблема коллективного наказания. В реальной жизни ведь никто не садится в тюрьму, только потому что его родственник совершил преступление. Главное тут – каким образом наказать саму «систему поддержки допинга».

- То есть Вы считаете, что России не место на чемпионате Европы-2020?
- Абсолютно! И я это говорю не только потому что Дании играть против сборной России в группе. Вопрос борьбы с допингом куда важнее, чем выбор соперника на Евро-2020: будь то Россия или кто-то еще. Это просто смешно, что чемпионат Европы, оказывается, не считается крупным спортивным событием из-за того, что проводится на одном континенте. Это крупнейший «ивент» в мире спорта и футбола. Так что наказание должно распространяться и на Евро-2020.

- А как тогда, как Вы говорите, будет «наказана система»?
- Очень просто. Позвольте сборной России играть на турнире, если игроки докажут, что они непричастны к употреблению допинга. Но запретите проводить матчи в Санкт-Петербурге.

НЕ ЗНАЮ НИКОГО, КТО БЫ СЧИТАЛ, ЧТО РОССИЮ НАДО ПРОСТИТЬ

- Но пока УЕФА не горит желанием поддерживать Всемирное антидопинговое агентство (WADA)…
- Да, я не знаю почему. Тут можно сколько угодно спекулировать на эту тему, но не хотелось бы скатываться в это. Скажу так: Россия – большая и влиятельная страна в спорте. И, конечно, в футболе. Скорее всего именно это мешает УЕФА поддержать WADA в их решении.

- Получается, Ваши коллеги и спортсмены в Дании также разделяют мнение о слишком мягком наказании?
- Конечно. Я уверен, что так считает подавляющее большинство. Некоторые все еще спорят насчет коллективного наказания, как я уже говорил, но я не видел ни одного человека, который бы говорил, что, не смотря на допинговые манипуляции, Россию надо простить.

- Все-таки это касается и Евро-2020?
- Именно! Как раз допуск России на чемпионат Европы – главное, что не понимают люди, с которыми я говорил. У меня были беседы и с начальником антидопингового агентства Дании, и с руководителем Олимпийского комитета Дании. Оба они критиковали ВАДА за мягкость. Особенно досталось решению разрешить России участвовать в Евро-2020 и проводить матчи в Санкт-Петербурге. Я и сам писал и в ноябре, и в декабре материалы о том, что Россия должна быть отстранена на четыре года. И в это наказание должен входить и чемпионат Европы по футболу 2020 года. На этом настаиваю и сейчас.

Бывший тренер Валуева: Дацик не опустится до того, чтобы стать депутатом (видео) Российский тренер Олег Шалаев раскритиковал своего бывшего подопечного Николая Валуева и отметил, что Вячеслав Дацик, с которым он работает в данный момент, не является матерым уголовников, скорее играет на публику. 14.12.2019 14:00 ММА Усачев Владислав
Еще по теме:
Валуев – о поражении Лебедева: Когда боксер возвращается в ринг из-за денег, это заканчивается плохо Николай Валуев: Преследование российских спортсменов со стороны WADA никогда не закончится Николай Валуев: Выполняя требования WADA, мы вновь подверглись нападкам с их стороны
Александр Поветкин: Под нейтральным флагом на Олимпиаду не поехал бы Российский тяжеловес Александр Поветкин рассказал о поединке с Майклом Хантером, который завершился вничью и заявил, что отказался бы от поездки на Олимпиаду без российского флага. 13.12.2019 17:30 Бокс Усачев Владислав
От «Спартака» до Тихонова. УЕФА опубликовал статистику за всю историю главного еврокубка УЕФА опубликовал командную и индивидуальную статистику за всю историю проведения главного еврокубка - Кубка/Лиги чемпионов. 23.12.2019 17:10 Футбол Безъязычный Алексей
Россия впервые за 18 лет – без титулов, Шарапова – вне топ-100. Сезон-2019 в цифрах и фактах В ожидании нового сезона, «Советский спорт» подводит итоги прошедшего. Мы собрали главные цифры и факты 2019 года. 06.12.2019 11:48 Теннис Мысин Николай
Еще по теме:
Российская теннисистка Александрова поднялась на семь позиций в рейтинге WTA Мария Шарапова: Я поставила перед собой большие цели Мария Шарапова: Следующий сезон начнется с нуля, и для меня все будет заново
Медведев – лучший по победам. Сезон-2019 в цифрах и фактах В ожидании нового сезона, «Советский спорт» подводит итоги прошедшего. Мы собрали главные цифры и факты 2019 года. 04.12.2019 10:30 Теннис Мысин Николай
Марат Балаев: Большое желание «зажечь» 14 декабря, чтоб встряхнулся Питер Российский боец по прозвищу «Мотиватор» Марат Балаев проведет бой против бразильца Диего Брандао 14 декабря в рамках турнира ACA 103 в Санкт-Петербурге. 09.12.2019 13:00 ММА Ващенко Сергей
Почему Панарин и «Рейнджерс» сейчас в НХЛ самые крутые С 1989 года, когда в НХЛ прописались первые игроки из России, наибольшей популярностью в нашей стране пользовался, пожалуй, «Детройт». 19.12.2019 20:00 Хоккей Славин Виталий
«Лучше так проиграть, чем как в Санкт-Петербурге». Что говорили Крикунов и Разин Комментарии главных тренеров «Динамо» и «Северстали» после матча регулярного чемпионата КХЛ, в котором москвичи дома уверенно победили со счетом 8:1. 19.12.2019 22:00 Хоккей Абушкин Руслан
«Динамо» меня обидело больше, чем СКА». Дебют молодого голкипера череповчан 19-летний вратарь «Северстали» Константин Шостак – о своих первых матчах в КХЛ. 20.12.2019 13:30 Хоккей Кузютина Елена
Погода наладилась, сборная – нет. Лишь 14-е место Куклиной в гонке преследования На этапе Кубка мира во Франции лучшей из наших в женской гонке преследования стала Лариса Куклина, занявшая скромное 14-е место. 21.12.2019 18:30 Биатлон Тигай Лев
Новости
11:11 Футбол «Краснодар» хочет получить за трансфер Игнатьева восемь миллионов евро
10:58 Вячеслав Караваев: Часто напоминают слова, что я никогда не вернусь в Россию, но таких слов не было
10:53 Футбол Пьяца может продолжить карьеру в «Вероне»
10:41 Футбол Вячеслав Караваев: Слуцкий поддержал меня в переходе в «Зенит»
10:31 Хоккей Николай Цулыгин: Ряд игроков не будет играть на «Кубке Шпенглера»
10:31 Хоккей Сергей Бобровский: «Тампа-Бэй» переиграла нас во всех компонентах
10:20 Хоккей Дмитрий Квартальнов: Виртанен даст нам большинство, а Санников – энергию
10:14 Хоккей Сборная США объявила состав на молодежный ЧМ-2020
10:12 Хоккей Дмитрий Квартальнов: Положа руку на сердце, думал, что мы похуже будем идти
09:56 Футбол Хердур Магнуссон: ЦСКА нужно сфокусироваться на выступлениях в чемпионате России
09:56 Баскетбол Сергей Карасев: Пропустить 15 очков за две минуты – непростительно
09:46 Футбол Иньеста провел переговоры с «Эстудиантесом»
09:44 Футбол «Тоттенхэм» накажет болельщиков, оскорблявших Рюдигера, пожизненным запретом на посещение стадиона
09:26 Хоккей Рене Фазель: Извините нас за ситуацию с гимном. Техническая ошибка
09:16 Футбол Футбольная ассоциация установит на «Уэмбли» камеры высокого разрешения для борьбы с расизмом
09:16 Хоккей Линус Умарк: Для нас матч с «Ак Барсом» был принципиальным, хорошая победа
08:58 Хоккей Гол и передача Ничушкина помогли «Колорадо» обыграть в гостях «Вегас»
08:35 Хоккей «Сент-Луис» на выезде обыграл «Лос-Анджелес», одержав шестую победу кряду
08:27 Хоккей Джастин Азеведо – о матче в Давосе: Думаю, это была хорошая реклама КХЛ
08:11 Футбол Михаил Гершкович: Четвертое место в группе Лиги чемпионов - это, мягко говоря, провал для «Зенита»
Беглый застройщик ЖК "Литвиново" едет из США в Россию за ... приговором суда
В Татарстане полиция пришла к девушке, выложившей видео с учений со школьниками
Три игрока ФК «Ростов» стали лучшими футболистами года в России
Как в новогодние праздники будут работать магазины Петрозаводска
Эксперимент не удался: большинство белгородцев не хотят брать ёлки в аренду
Сборная РФ вышла в четвертьфинал чемпионата мира по пляжному футболу
«Ювентус» обыграл «Атлетико» в матче Лиги чемпионов
Ольга Богословская: Россия страдает из-за борьбы за власть между МОК и ВАДА
Судью матча «Ахмат» - «Оренбург» за ошибки отстранили от работы
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика