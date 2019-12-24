Датский журналист: России не место на Евро-2020!

Да, Россию все же не отстранили от Евро-2020. Эта новость в какой-то мере помогла свободно вздохнуть не только нашим футболистам, но болельщикам и организаторам. Матчи в Санкт-Петербурге состоятся и тысячи наших сограждан покупают билеты, чтобы поддержать сборную. Дожили – радуемся тому, что хоть где-то дали поиграть. Кому говорить «спасибо» наверное вы и без меня знаете.

Вот только не везде новость об участии России в чемпионате Европы по футболу восприняли одинаково. В Дании (нашем сопернике по группе и тоже стране-организаторе), например, в спортивных и журналистских кругах бытует полярное мнение. Так что же на самом деле верно: «Россию надо было наказать строже» или «Русские должны играть на Евро-2020»? Кстати, именно с такими заголовками выходили статьи в некоторых зарубежных изданиях.

Во множестве мнений зарубежных СМИ и спортсменов по поводу допингового скандала «Советский спорт» разбирался вместе с журналистом датского спортивного портала tipsbladet.dk Андерсом Деном.

«Если все эти доклады Макларена и прочих – правда, то Россия много лет занималась подделкой проб, жульничеством и мошенничеством в спорте. Поэтому я думаю, что «скандал» - самое подходящее слово для описания того, что сейчас происходит. Что-то подобное есть и в отношении всей концепции спорта в мире. Если мы, зрители и журналисты, не можем доверять спортсменам, то любое соревнование теряет смысл», - говорит Андерс Ден.

НЕ ПОНИМАЮ, ПОЧЕМУ ВАШУ СТРАНУ ДОПУСТИЛИ ДО ЕВРО-2020

- В итоге, Россия получила запрет на участие в соревнованиях на ближайшие четыре года. Это справедливое решение?

- Если честно, тут у меня двоякое отношение. С одной стороны, я считаю, что это слишком мягкое наказание. Ведь многие спортсмены все равно смогут соревноваться только не под флагом России. Плюс, я действительно не понимаю, почему вашу страну допустили до Евро-2020. С другой стороны, меня волнует проблема коллективного наказания. В реальной жизни ведь никто не садится в тюрьму, только потому что его родственник совершил преступление. Главное тут – каким образом наказать саму «систему поддержки допинга».

- То есть Вы считаете, что России не место на чемпионате Европы-2020?

- Абсолютно! И я это говорю не только потому что Дании играть против сборной России в группе. Вопрос борьбы с допингом куда важнее, чем выбор соперника на Евро-2020: будь то Россия или кто-то еще. Это просто смешно, что чемпионат Европы, оказывается, не считается крупным спортивным событием из-за того, что проводится на одном континенте. Это крупнейший «ивент» в мире спорта и футбола. Так что наказание должно распространяться и на Евро-2020.

- А как тогда, как Вы говорите, будет «наказана система»?

- Очень просто. Позвольте сборной России играть на турнире, если игроки докажут, что они непричастны к употреблению допинга. Но запретите проводить матчи в Санкт-Петербурге.

НЕ ЗНАЮ НИКОГО, КТО БЫ СЧИТАЛ, ЧТО РОССИЮ НАДО ПРОСТИТЬ

- Но пока УЕФА не горит желанием поддерживать Всемирное антидопинговое агентство (WADA)…

- Да, я не знаю почему. Тут можно сколько угодно спекулировать на эту тему, но не хотелось бы скатываться в это. Скажу так: Россия – большая и влиятельная страна в спорте. И, конечно, в футболе. Скорее всего именно это мешает УЕФА поддержать WADA в их решении.

- Получается, Ваши коллеги и спортсмены в Дании также разделяют мнение о слишком мягком наказании?

- Конечно. Я уверен, что так считает подавляющее большинство. Некоторые все еще спорят насчет коллективного наказания, как я уже говорил, но я не видел ни одного человека, который бы говорил, что, не смотря на допинговые манипуляции, Россию надо простить.

- Все-таки это касается и Евро-2020?

- Именно! Как раз допуск России на чемпионат Европы – главное, что не понимают люди, с которыми я говорил. У меня были беседы и с начальником антидопингового агентства Дании, и с руководителем Олимпийского комитета Дании. Оба они критиковали ВАДА за мягкость. Особенно досталось решению разрешить России участвовать в Евро-2020 и проводить матчи в Санкт-Петербурге. Я и сам писал и в ноябре, и в декабре материалы о том, что Россия должна быть отстранена на четыре года. И в это наказание должен входить и чемпионат Европы по футболу 2020 года. На этом настаиваю и сейчас.