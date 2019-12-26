Mastercard подарила детям незабываемый вечер футбола - Советский спорт
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26 декабря 2019 14:35ФутболИванов Николай

Mastercard подарила детям незабываемый вечер футбола

Спонсор главного клубного футбольного турнира Европы осуществил мечту десятков ребятишек. На ноябрьские матчи Лиги Чемпионов УЕФА в Санкт-Петербурге и Москве участников на поле за руку вывели дети, победившие в конкурсе, который организовала компания Mastercard.

- Дети, на арене тепло, следим за своей формой и не забываем: сегодня мы – одна команда, - предупреждают организаторы.

Такие моменты останутся в детской памяти навсегда! Вывести игроков ведущих футбольных клубов Европы на матч главного и самого престижного турнира – о чем еще могут мечтать мальчишки и девчонки? Такую возможность им подарила компания Mastercard, являющаяся спонсором Лиги Чемпионов УЕФА. В период с 14 октября по 17 ноября она провела конкурс, победителей которого пригласили на домашние игры московского «Локомотива» и петербургского «Зенита». И не просто на трибуны – а именно в качестве тех ребятишек, которые выводят футболистов на поле.

Правила были простые. Чтобы дети могли побороться за приз, их родителям было необходимо вдохновить ребенка на рисунок кубка своей мечты, загрузить фото рисунка в социальные сети Instagram или Вконтакте с хештегами #Mastercard и #кубокмечты и указать имя, возраст и рост ребенка.

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По результатам голосования жюри в два этапа, 30 октября и 18 ноября, были определены 88 лучших работ юных художников. Их авторы и получили право вывести игроков команд на четыре матча Лиги чемпионов. Первые из них состоялись 5-6 ноября, когда в Санкт-Петербурге «Зенит» принимал «Лейпциг», а «Локомотив» в Москве сыграл с «Ювентусом». Вторые – 26-27 ноября, когда российские клубы провели последние игры на домашних аренах на групповом этапе Лиги чемпионов УЕФА. В эти дни «Локо» встретился с «Байером», а «Зенит» - с «Лионом».

Сложно описать радость мальчишек и девчонок, которым Mastercard помогла осуществить мечту! Более того, организаторы конкурса подготовили сюрприз. В зоне Mastercard в Champions Club на стадионах «Локомотив» в Москве и «Газпром-Арена» в Санкт-Петербурге были представлены 3D-модели кубков, воссозданных по рисункам юных художников. И они полностью повторяли дизайн этих трофеев, какими их задумали победители конкурса! В итоге каждый получил дополнительный приз.

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