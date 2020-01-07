Лукаку и Мартинес круче Роналду! «Интер» не отпустил «Ювентус» в отрыв

МАТЧ КОНКУРЕНТА? ПРОГУЛКА С СОБАКОЙ!

Пока один миланский клуб праздновал возвращение футбольного Бога в облике Златана Ибрагимовича (38-летний швед уже успел ступить на газон «Сан-Сиро», выйдя на замену в начале второго тайма домашнего поединка россонери с «Сампдорией»), другой представитель столицы моды отправился на крайне неприятный для себя выезд. Шутка ли: в Неаполе «Интер» не побеждал с конца прошлого тысячелетия, а точнее – с сезона-1997/98.

И даже теперь, когда нерадзурри ведут борьбу с «Ювентусом» за лидерство в серии А, а «Наполи», сменив тренера, плетется в середины турнирной таблицы, никто не решился бы заранее гарантировать подопечным Антонио Конте три очка на поле всегда горячего южного «Сан Паоло».

А выигрывать «Интеру» нужно было кровь из носу. Ведь «Старая синьора» в этом туре несколькими часами ранее расправилась на своем поле с «Кальяри», забив четыре безответных мяча. Три из них записал на свой счет Криштиану Роналду, а еще один – Гонсало Игуаин, отличившийся после паса КриРо. Доведя свой лицевой счет до 13 голов в нынешнем чемпионате, звездный португалец так прокомментировал свой голевой успех:

- Хет-триком, конечно, доволен, но главным было оказать давление на «Интер».

Впрочем, не все в стане бьянконери после собственной убедительной победы задумывались об игре конкурента, отставшего на три очка. Когда наставнику «Юве» Маурицио Сарри задали вопрос, будет ли он смотреть поединок «Наполи» и «Интера», тот невозмутимо ответил:

- В это время я буду гулять со своей собакой.

Между тем команда Антонио Конте попутно с яростной схваткой с туринцами за лидерство в чемпионате пытается укрепить состав. Второго Ибрагимовича им, конечно, уже не заполучить, да и тесно было бы в Милане сразу двум футбольным божествам, но вполне приличного атакующего игрока черно-синие заполучить могут. Правда, вокруг Артуро Видаля в последние дни и часы циркулируют прямо противоположные слухи. То якобы «Манчестер Юнайтед» уже перебил предложение «Интера» и готов забрать опытного чилийца тепленьким из «Барселоны». То вроде бы агент Видаля замечен в Милане и готов провести завершающую стадию переговоров по переходу своего клиента в стан «интеристов».

Если это случится, то в составе нерадзурри воссоединится знаменитая атакующая связка чилийской сборной Видаль – Алексис Санчес. И этот дуэт может стать довольно сильным козырем миланцев в борьбе с «Ювентусом» за скудетто.

ЛУКАКУ ОБОШЕЛ КРИШТИАНУ

Хотя кто сказал, что обоим чилийским нападающим будет гарантировано место в основном составе «Интера»? Когда в распоряжении Конте есть такая связка, как Ромелу Лукаку – Лаутаро Мартинес, грех не использовать по максимуму убойную силу обоих совершенно разноплановых форвардов.

До матча в Неаполе на счету бельгийца и аргентинца в сумме было два десятка забитых мячей: дюжина – у первого, восемь – у второго. Но когда с начала встречи минуло чуть больше получаса, Лукаку благодаря дублю увеличил свой голевой актив до 14 голов, вновь обойдя в заочном споре Криштиану. Впереди в споре бомбардиров серии А где-то вдалеке маячит лишь фигура Чиро Иммобиле, наколотившего за «Лацио» уже 19 мячей.

Впрочем, вернемся к матчу на «Сан Паоло». Он сразу захватил внимание публики: в течение первых трех минут соперники создали по острому моменту. Аркадиуш Милик, откликнувшись на кросс от левой бровки, затылком перебросил мяч через перекладину, а Лукаку, убежав от защитников почти с центра поля, обвел вратаря и бил по пустым воротам, из которых мяч вынесли защитники хозяев. Правда, затем выяснилось, что свой рывок бельгиец начинал уже из офсайда.

Многие ждали, что один из лидеров чемпионата «Интер» возьмет мяч и территорию под свой контроль, однако игра пошла совсем по другому сценарию. В позиционном нападении как раз гораздо чаще оказывались хозяева, оставив сопернику возможность искать шанс в контратаках.

И нерадзурри дважды этот шанс блестяще нашли и реализовали. В первом случае Лукаку протащил мяч со своей половины поля, используя маневры бежавшего параллельным курсом Мартинеса, а затем сместился чуть левее и мощно пробил в ближний угол из-под ноги Эльсеида Хюсая. Мяч рикошетом от штанги влетел в ворота, словно бильярдный шар в лузу.

В этом эпизоде показалось, что голкипер неаполитанцев Алекс Мерет слегка потерял ворота, отчего и пропустил в ближний угол. Но эта почти незаметная оплошность стала цветочками по сравнению с теми ягодками, которые созрели в моменте со вторым голом Лукаку. На 33-й минуте форвард сборной Бельгии наносил удар из куда более сложной позиции и полагался в основном на силу, и эта ставка сыграла. Мяч от рук Мерета протиснулся под ногой вратаря и, отскочив от газона, отправился в сетку ворот.

Подопечных Дженнаро Гаттузо стало откровенно жаль: команда старалась играть против одного из лидеров с позиции силы, но два необязательных (особенно это касается второго) пропущенных гола свели, как казалось, все усилия южан на нет.

СПАСИБО «НАПОЛИ» ЗА БРОШЕННЫЙ ВЫЗОВ ЛИДЕРУ

Впрочем, рук они не опустили и до перерыва успели отыграть один мяч. Гол получился на две трети польским: сначала Петр Зелиньски сделал заброс на правый фланг, откуда Хосе Кальехон, не опуская мяч на землю, адресно прострелил на линию вратарской. Милику оставалось лишь подставить ногу и переправить мяч в ворота.

Вторую половину «Наполи» начал с еще одного впечатляющего отрезка, демонстрируя готовность переигрывать фаворита в середине поля. Однако и у миланцев с их мощной средней линией, в которой традиционно верховодил Марсело Брозович, а ближе к середине второго тайма появился после нескольких пропущенных матчей Николо Барелла, были свои контраргументы. В одной из атак Матиас Весино хорошо навесил с правого фланга, защитник хозяев Костас Манолас вместо выноса мяча в падении неловко остановил его перед собой, и коршуном налетевший на добычу Лаутаро Мартинес легко переиграл Мерета.

Для аргентинца, которым активно интересуется «Барселона» и лично Лионель Месси, желающий видеть партнера по сборной в каталонском клубе, этот мяч стал девятым в нынешнем чемпионате. У Лукаку, как мы знаем, стало 14. Таким дуэтом бомбардиров можно грозить самому «Ювентусу» с Криштиану!

В районе 70-й минуте страсти на поле и около него всерьез накалились: Фабиан Руис после остановки игры зачем-то пнул мяч в сторону скамейки гостей, из-за чего едва не вспыхнула массовая потасовка, в которой был готов принять участие даже сам Конте. Однако арбитрам удалось утихомирить соперников, показав желтую карточку сидевшему в запасе миланцев юному Себастьяно Эспозито.

«Наполи» до последних секунд не собирался мириться с поражением. Лоренцо Инсинье со штрафного зацепил мячом крестовину, Зелиньски коварным дальним ударом заставлял Самира Хандановича тащить мяч из дальнего нижнего угла, но даже сократить разрыв в счете хозяевам не удалось. Хотя самых добрых слов за брошенный вызов лидеру чемпионата подопечные Гаттузо точно заслужили.

«Интер» же, набрав три очка на выезде, вновь сравнялся на вершине таблицы с «Ювентусом» за тур до окончания первого круга. Можно уже предвкушать, какая же борьба за скудетто нас ждет в круге втором!

Серия А. 18-й тур

«Наполи» (Неаполь) – «Интер» (Милан) – 1:3 (1:2)

Голы: Лукаку, 14 – 0:1. Лукаку (Брозович), 33 – 0:2. Милик (Кальехон), 39 – 1:2. Л.Мартинес, 62 – 1:3

«Наполи»: Мерет – Хюсай (И.Лосано, 81), Манолас, Ди Лоренцо, Руй – Аллан, Фабиан Руис (Льоренте, 84), Зелиньски – Кальехон, Милик, Инсинье (к)

«Интер»: Ханданович (к) – Шкриньяр, де Фрай, Бастони – Брозович – Кандрева, Весино (Сенси, 73), Гальярдини (Барелла, 56), Бираги – Р.Лукаку (Валеро, 88), Л.Мартинес

Предупреждения: Кандрева, 29. Барелла, 61. Эспозито, 71 (на скамейке). Сенси, 82. Шкриньяр, 83

Судья: Даниэле Довери

6 января. Неаполь. Стадион «Сан Паоло»