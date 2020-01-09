Я кричал: вы что, там, обалдели – уронили шахматный престиж...

Я даже не знаю, что можно сказать про назначение Кашшаи. Ну, если говорить серьезно, а не глумиться. Только словами Высоцкого...

Это один из самых слабых топовых судей Европы недавнего прошлого, и у него точно была крайне слабая бригада. Но феномен в том, что чудовищные, грубейшие ошибки - им всегда сходили с рук. В этом отношении - он точно «топ» и тот, кто нам нужен

В 2012-м они обезобразили матч Украина - Англия на Евро-2012. Марко Девич забил гол, но судьи «не заметили», как мяч пересек линию ворот англичан. Более того, по ходу этой атаки они пропустили еще и офсайд...

Но подлинный шедевр, так сказать, памятник этой бригаде - матч «Реал» - «Бавария» в Лиге чемпионов 2016/17. Там они работали так, как будто впервые видят не только друг друга, но и футболистов, и мяч... Немыслимое удаление Видаля, два (а то и все три из четырех) гола «Реала» из офсайдов... Найдите запись, посмотрите... Такой халтуры футбол не видел со времен норвежца Эвребе, которого гоняли по полю игроки «Челси» Хиддинка.

Скажете - автор придирается, это ошибки бригады, а не Кашшаи? Ну вот вам эпизод, в котором бригада не при чем вообще. Виктор Кашшаи, «Манчестер Сити» - «Шахтер», на арене цирка Рахим Стерлинг...

Я просто боюсь представить, какой «порядок» Кашшаи может навести в российском судействе...

Он - точно не та фигура, которая вызовет доверие и уважение. Все эти ролики в youtube очень быстро посмотрят футболисты и тренеры. Еще быстрее - судьи. Среди которых точно есть те, что лучше Кашшаи.

О целях и задачах - пока говорятся только общие слова. Понятна надежда на «равноудаленного» человека, человека «из Европы». Но разве это главное? Разве наш судейский корпус сгнил настолько, что своими силами мы в нем разобраться не можем?

И последнее. Насколько мы себя не уважаем, что зовем арбитра из Венгрии?! Не из Италии, Германии или Англии - а из Венгрии. Следующий будет откуда? Не тот ли персонаж из Таити, что на олимпийском турнире в Афинах-2004 12 (!) раз заставлял перебивать пенальти?

Все эти Кашшаи, Скомины, Марчиняки, Мажичи - результат популистского «шанса для малых стран» от УЕФА. Они «резались» именно потому, что не работали постоянно на играх топ-уровня...

Ну и зачем? Мало экспериментов над российским футболом? Впрочем, его, видимо, только дустом осталось...