Казанский «призыв», московские «ничьи», «спячка» Уфы и Самары - Советский спорт
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12 января 2020 13:22ФутболМощенко Захар

Казанский «призыв», московские «ничьи», «спячка» Уфы и Самары

Второй регистрационный период в сезоне-2019/20 в РПЛ или, проще говоря, зимнее трансферное окно, откроется 22 января, но уже сейчас многие клубы активно подписывают новичков и расстаются с балластом.

И если составить таблицу трансферной активности клубов премьер-лиги, она будет сильно отличаться от той, где все решают набранные очки.

Лидеры по трансферам «на вход»

«РУБИН», «ОРЕНБУРГ», «РОСТОВ», «АРСЕНАЛ», «АХМАТ»

Бесспорным чемпионом конца декабря и начала января по перестановкам в составе (а также тренерском штабе и клубном руководстве) стал «Рубин». Казанцы не только вернули к работе в России Леонида Слуцкого, но и заполучили в качестве спортивного директора Олега Яровинского, с именем которого связано множество удачных кадровых приобретений ЦСКА. И селекционная работа в стане «рубиновых» закипела с новой силой. Вслед за выпускником краснодарской академии нападающим Иваном Игнатьевым были подписаны хавбек «Нефтехимика» Денис Макаров и защитник «Торпедо» Иван Самошников. Практически решен вопрос с переходом из «Спартака» младшего из братьев Бакаевых – Солтмурада, а кроме того, на первый сбор с командой в качестве свободного агента едет бывший опорник «Локо» Дмитрий Тарасов. На этом фоне даже расторжение контракта с защитником Виталием Денисовым и возвращение из аренды в «Ростов» форварда Видара Кьяртанссона не выглядит даже намеком на серьезные потери.

А вот «Оренбургу», безусловно, будет тяжело бороться за выживание в РПЛ после ухода главного тренера Владимира Федотова в «Сочи». Тем не менее, состав уже удалось укрепить полузащитником сборной Казахстана Исламбеком Куатом, а также нападающим «Гента» Мамаду Силла, являющимся воспитанником академии «Барселоны».

«Ростов», расставшийся с защитником Рагнаром Сигурдссоном (не станем сейчас муссировать слухи о проблемах исландца с алкоголем), заполучил на его место Максима Осипенко, покидавшего «Тамбов», по собственному признанию футболиста, со слезами на глазах. Кстати, не будем забывать, что летом по аналогичному маршруту проследовал Дмитрий Чистяков, за полгода превратившийся в кандидата в российскую сборную и заинтересовавший скаутов «Зенита». Помимо Осипенко команда Валерия Карпина наконец-то сможет рассчитывать на восстанавливающего кондиции Павла Мамаева, а также возвращающихся из аренды Кьяртанссона и Антона Салетроса.

Впрочем, главное для «Ростова» – устоять в условиях финансовой нестабильности и не распродать всех своих лидеров.

«Арсенал» начал свою зимнюю трансферную кампанию с своеобразного «белорусского дубля», подписав контракты с хавбеками солигорского «Шахтёра» Валерия Громыко и Юрия Ковалева. Вероятен и переезд в Тулу по уже проторенному другими спартаковцами маршруту Джано Ананидзе. Покинул же канониров пока только защитник Бакари Коне, почти не попадавший в состав в первой части сезона.

У грозненского клуба приобретение пока одно, зато весьма солидное, – форвард «Урала» Владимир Ильин. Следом из Екатеринбурга в столицу Чечни может перебраться и защитник Михаил Меркулов. В графе «потери» у «Ахмата» пока прочерк: на данный момент главный тренер Игорь Шалимов может рассчитывать на всех игроков, выступавших за команду до зимней паузы в чемпионате.

Лидеры по трансферам «на выход»

«КРАСНОДАР», ЦСКА, «ТАМБОВ»

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Здесь в безусловных лидерах – «быки». Одним переходом Игнатьева в «Рубин» дело не ограничилось. Воспитанник «Динамо» Дмитрий Скопинцев вернулся в родные пенаты, в чешскую «Младу Болеслав» вслед за давно выступающим в чешском чемпионате Николаем Комличенко и с не таких давних пор – Алексеем Татаевым, отправился полузащитник Арутюн Григорян. Больше не будет в «Краснодаре» и опытного защитника Ивана Таранова. А в плюсе у черно-зеленых пока лишь центральный защитник Егор Сорокин, возвращенный из аренды в Казани.

Правда, держим в уме, что у «быков» есть хорошие внутренние резервы – в лице восстанавливающихся после тяжелых травм легионеров – Виктора Классона и Реми Кабелля.

Армейцы пока укрепили состав только лучшим бомбардиром белорусского чемпионата Ильей Шкуриным из брестского «Динамо», тогда как расстались с Дмитрием Ефремовым и возвращенным из аренды в «Васку да Гаму» Лукасом Сантосом. Также много разговоров идет о вероятном – и долгожданном – отъезде Федора Чалова – в английскую премьер-лигу, где его ждут «Челси» и «Брайтон».

У «Тамбова» тоже пока лишь один полноценный новичок – форвард Артем Федчук, выступавший в ФНЛ за курский «Авангард». Зато покинула ряды дебютанта РПЛ группа из пяти футболистов, среди которых упоминавшийся защитник Осипенко (в «Ростов»), а также нападающие Бенито (клиент известного агента Дмитрия Селюка отправился в киевское «Динамо») и Хызыр Аппаев.

Сохраняющие динамическое равновесие

«ДИНАМО», «УРАЛ», «СПАРТАК», «СОЧИ»

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В этой группе мы собрали клубы, в рядах которых уже наблюдаются некоторые кадровые перестановки, но о серьезном усилении или ослаблении рядов пока говорить не приходится.

Скажем, в динамовской «рокировке» приняли участие упоминавшийся Скопинцев (пришел в команду) и нападающий Рамиль Шейдаев (покинул ее ряды). «Урал», потеряв Ильина, получил белорусского защитника Николая Золотова из «Витебска», играющего на левом фланге и, таким образом, способного стать заменой Меркулову, если тот также уйдет в «Ахмат». Кроме того, на первый сбор со «шмелями» летит атакующий хавбек ЦСКА Тимур Жамалетдинов.

В стане красно-белых пока заметны лишь перемещения, связанные с отданными в аренду игроками. Педро Роша останется в родной Бразилии, сменив впервые в своей истории вылетевший в низший дивизион «Крузейру» на «Фламенго», а вернувшемуся из минского «Динамо» Георгию Тигиеву, вполне вероятно, снова могут предложить вариант с арендой за пределами РПЛ. Если переход Солтмурада Бакаева в «Рубин» и аренда Ананидзе туляками будут окончательно оформлены, то «Спартак» перейдет в категорию лидеров по трансферам «на выход». «На вход» у команды Доменико Тедеско пока никого не планируется.

В «Сочи» счет потерь и приобретений пока ничейный – 1:1. Защитник российской сборной Федор Кудряшов снова отправился в турецкий чемпионат, только теперь – в «Антальяспор», а приобрели южане полузащитника армянского «Пюника» Эрика Варданяна. Впрочем, главное пополнение сочинцев – новый главный тренер: с Владимиром Федотовым команда с Черноморского побережья имеет хорошие шансы сохранить прописку в РПЛ.

Пока «не проснувшиеся»

«ЗЕНИТ», «ЛОКОМОТИВ», «УФА», «КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ»

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Наконец, последняя группа объединяет клубы, к окончанию периода зимних каникул пока никак не обнаруживших признаки трансферной активности. Правда, применительно к тому же «Зениту» хватает разговоров как о возможных приобретениях (фигурируют, например, фамилии Маркоса Акуньи из португальского «Спортинга», которого питерцы хотели купить еще прошлым летом, или защитника Чистякова из «Ростова»), так и о вероятных потерях. В частности, Сердара Азмуна хотят видеть в АПЛ («Кристал Пэлас») и серии А («Лацио»), Себастьяна Дриусси – в новом клубе MLS «Интер Майами» под крылом Дэвида Бекхэма, а возвращающегося к нормальной футбольной жизни Александра Кокорина – в «Фейенорде» Дика Адвоката. Но все это пока только слухи.

То же самое можно сказать и о вице-чемпионе страны. Пока реальных трансферов с участием игроков «Локомотива» этой зимой нет, но могут быть: в «Ганновере» железнодорожники вроде бы присмотрели защитника Вальдемара Антона, а в греческом ПАОК – также игроков обороны Сверрира Ингасона и Димитриса Яннулиса. В то же время на игроков группы атаки красно-зеленых есть спрос за рубежом. Про интерес «Ювентуса» к Алексею Миранчуку известно давно, кандидатуру Эдера рассматривают в «Бешикташе», а Федор Смолов попал в сферу интересов того же «Фейенорда», а также «Эспаньола».

Что касается «Уфы» и «Крыльев», их пока можно назвать самыми «медвежьими» в РПЛ – то есть не вышедшими из глубокой спячки в плане вероятных трансферов. Правда, есть информация, что хавбеком уфимцев Даниилом Фоминым интересуются «Динамо» и пара чешских клубов из Праги, а самарца Антона Зиньковского взяли на карандаш во французском «Лилле». Но пока это мизер, чтобы назвать «Уфу» и «Крылья Советов» серьезными игроками на зимнем трансферном рынке.

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