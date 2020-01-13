«Реал» или «Барселона»? «Интер» или «Ювентус»? «Бавария» или «Лейпциг»?

Отрыв богатых от бедных в топ-5 европейских лиг становится все больше, поэтому зачастую чемпион известен если не на старте, то к середине сезона почти наверняка. Судите сами. Год назад «Ювентус» к 13 января имел 9-очковый отрыв от «Наполи» (а в итоге набрал на 21 очко больше), а «ПСЖ» имел 17-очковое (!) преимущество над «Лиллем».

Да и в Испании все было понятно. «Барселона» вырвалась вперед всего на пять очков, зато забила почти в два раза больше «Атлетико» (53 гола против 27) и намного сильнее конкурента выступала в гостях (команда Диего Симеоне к тому моменту одержала в девяти выездных встречах всего две победы). Так что, откровенно говоря, и тут все было понятно. А настоящая борьба за золото шла лишь в Англии («Манчестер Сити» и «Ливерпуль») и Германии («Боруссия» Д и «Бавария»).

Тем приятнее выделяется на этом фоне сезон нынешний. Лишь в АПЛ после рождественских каникул чемпион, по сути, уже определен. Слишком уж велик 14-очковый отрыв «Ливерпуля» от все того же «Сити» (при матче в запасе). Сложно представить, чтобы команда Юргена Клоппа, потерявшая в 21 туре всего два очка, разбазарила такое преимущество.

ИСПАНИЯ

Потеряв прошлый сезон, с возвращением Зинедина Зидана «Реал» вновь включился в чемпионскую гонку и идет с «Барселоной» ноздря в ноздрю – по итогам первого круга у команд по 40 очков. Почти наверняка они и разыграют золотые медали, но все же не стоит сбрасывать со счетов и «Атлетико», сокративший отставание от лидеров всего до пяти очков.

Борьба обостряется от того, что ни один из претендентов на чемпионство не выглядит неуязвимым, чему подтверждением тот факт, что в шести последних турах они выиграли всего по три матча. Даже несмотря на тот факт, что «Реал» и «Барса» сыграли в этот промежуток времени между собой, результат не самый впечатляющий.

У каждой команды свои проблемы. Каталонцы не могут найти игровой баланс. Хотя они очень много забивают (49 голов в 19 матчах), пропускают тоже изрядно (23 гола – шестой-седьмой показатель в лиге). Да и в атаке проблемы есть, просто они нивелируются высоким мастерством Лионеля Месси и Луиса Суареса, набравших на двоих 37 (24+13) по системе «гол+пас», но уругвайский форвард из-за травмы выбыл до середины мая. Однако и с ним по количеству ударов за матч (12,2) «Барса» в примере всего лишь седьмая – ниже, например, «Вильярреала» (14,8), «Бетиса» и «Осасуны» (по 12,6). Причем треть из ударов (34%) наносится из-за пределов штрафной. Как с этой проблемой справится главный тренер – большой вопрос.

Да еще и тут на ровном месте возникла проблема. После поражения от «Атлетико» (2:3) в полуфинале Суперкубка Испании руководство сине-гранатовых неожиданно приняло решение не ждать до лета и расстаться с Эрнесто Вальверде прямо сейчас. Более того, поиск нового тренера выглядит хаотичным и даже паническим. В списке кандидатов фигурируют Хави (он все же решил остаться в «Аль-Садде»), Рональд Куман (очень удивился и отказался уходить из сборной Нидерландов), Тьерри Анри (сейчас в канадском «Монреаль Импакт»), Габриэль Милито («Эстудиантес»), Хави Гарсия Пимьенто (наставник молодежки) и безработные Кике Сетьен и Маурисио Почеттино.

Мало того, что какой-то четкой системы поиска в этом списке не просматривается, так еще и смена наставника по ходу сезона вряд ли сходу сделает «Барселону» сильнее. На кого бы ни пал выбор.

У «Реала» свои проблемы. После ухода Криштиану Роналду у команды так и не появилось полноценного лидера атаки. Сейчас эту ношу взвалил на себя Карим Бензема (12 голов и пять результативных передач – по обоим показателям первое место в команде), но кроме него никто похватать регулярной результативностью не в состоянии – у ближайших преследователей Луки Модрича и Серхио Рамоса всего по три мяча. Показательно, что последний вообще играет в центре обороны. Тогда как призванные много создавать Эден Азар и Гарет Бэйл откровенно не впечатляют.

Пока Зидану удается нивелировать отсутствие индивидуального мастерства в завершении атак качественной ротацией, временными тактическими решениями и хорошей игрой в обороне (12 голов), но проблема налицо. В данную секунду «Реал», выигравший в выходные Суперкубок Испании, выглядит предпочтительнее конкурента, но как будет хотя бы через месяц, когда вернется Лига чемпионов, предсказать довольно сложно.

В этой ситуации из-за спин фаворитов может выскочить «Атлетико», но у Симеоне свои проблемы. В первую очередь в нападении. 22 гола в 19 турах (12-й показатель в Ла Лиге) – мягко говоря, не чемпионский показатель. После ухода Антуана Гризманна мадридцам не удалось найти ему замену. Достаточно сказать, что Альваро Мората, Диего Коста и 120-миллионный Жоау Фелиш на троих в примере забили меньше, чем тот же Бензема (11).

«Матрасникам» традиционно слабо удаются позиционные атаки (17 голов), но куда удивительнее, что пропала и контратакующая игра (ноль голов за целый круг). Поэтому большинство побед мадридцы вымучивают, даже несмотря на солидный перевес в матчах в командами рангом ниже.

Шансы на чемпионство: «Реал» – 45%, «Барселона» – 35%, «Атлетико» – 20%

ИТАЛИЯ

Не менее ожесточенная борьба ожидается в серии А, где выигравший восемь последних скудетто «Ювентус» позволил «Интеру» навязать борьбу. С приходом Антонио Конте нерадзурри впервые с сезона-2010/11 включились в чемпионскую гонку, одержав в 19 турах 14 побед.

На внутренней арене миланцы выглядят очень значительно – забивают больше «старой синьоры» (40 против 37), а пропускают меньше (16 против 18). Однако ни по одному ключевому показателю «Интер» не входит даже в тройку: по владению мячом (52%) – восьмой, по ударам (16,6) – шестой, по голам (40) – третий, по точности передач (84,6%) – пятый. Отчасти это связано с тем, что в первую очередь Конте пляшет от печки, но и по допущенным ударам (12,4) черно-синие лишь пятые.

Пока в чемпионате Италии Конте удается найти баланс в игре и за счет мощной игры в атаке Ромелу Лукаку (14 голов) и Лаутаро Мартинеса (10) скрывать недочеты и недостаток качественных кадров, но как показали игры в Лиге чемпионов (третье место в группе), для больших побед этого может оказаться недостаточно. Отсюда, например, три ничьи в пяти последних турах.

Шанс «Интера», как ни странно, кроется в нестабильности конкурента. Безусловно, у «Ювентуса» самый мощный состав в серии А, однако с приходом Маурицио Сарри туринцы как будто утратили взаимопонимание с наставником. По цифрам вроде все так же классно (56,9% владения мячом, 87,5% точности передач, 17,6 ударов за игру), но все же сложно избавиться от впечатления, что происходит это не благодаря Сарри, а вопреки. Слишком уж специфичен Сарриболл.

Неслучайно перед празднованием нового года Миралем Пьянич в интервью рассказал о том, что его партнерам еще предстоит привыкнуть к игровому стилю Сарри, а ему – узнать футболистов получше. «Были некоторые тактические моменты, на которые мы могли положиться после пяти лет с Массимилиано Аллегри. Игроки привыкли к определенному типу футбола, а вот при Сарри многое изменилось», – добавил он.

Тем не менее, очевидно, что тренер и игроки притираются друг к другу, а запас прочности настолько велик, что даже незначительное ухудшение качества игры вряд ли отразится на чемпионских перспективах.

В трех очках от «Юве» (по потерянным) идет еще и «Лацио», одержавший в выходные 10 победу подряд и обновивший таким образом клубный рекорд, державшийся с сезона-1998/99. Временами римляне показывают действительно классную игру и могут обыграть в Италии кого угодно (в первом круге с «Ювентусом» – 3:1), однако у Симоне Индзаги слишком уж ограниченный подбор исполнителей для успеха ни длительной дистанции.

Шансы на чемпионство: «Ювентус» – 55%, «Интер» – 35%, «Лацио» – 10%

ГЕРМАНИЯ

Как и год назад, «Бавария» завершила первый круг не на первом месте, что уже само по себе сенсация. В прошлом сезоне «Боруссия» Д оторвалась на целых шесть очков, а «Лейпциг» в нынешнем – «всего» на четыре.

Еще тогда было ясно, что с главным тренером Ули Хенесс и Карл-Хайнц Румменигге не угадали, но все равно дали Нико Ковачу второй шанс, который он торжественно завалил. Несмотря на ряд ярких результатов, «Баварии» очевидно не хватало стабильности, и 1:5 во Франкфурте переполнили чашу терпения руководителей. Под руководством сменившего его помощника Ханса-Дитера Флика баварцы одержали в 10 матчах восемь побед (четыре разгромные) при общей разнице мячей 32-7.

Тем не менее, нельзя пройти мимо того факта, что в нынешней ситуации сложно придется любому тренеру. Слишком уж много футболистов выбыло из-за травм – защитники Люка Эрнандес и Никлас Зюле, полузащитники Хави Мартинес, Кингсли Коман и Серж Гнабри и главный бомбардир Роберт Левандовски.

Ситуация стала настолько критической, что даже Йозуа Киммих обратил на это внимание, отметив, что на сборе в Дохе присутствовали всего 12-13 профессиональных футболистов, а остальную часть составила молодежь. Так ли уж удивительно на этом фоне поражение в товарищеском матче от «Нюрнберга» со счетом 2:5? Если руководству «Баварии» удастся расширить основную обойму в зимнее трансферное окно, догнать лидеров будут все шансы. Мюнхенцы отыгрывали и не такое преимущество.

Лидирует в чемпионате «Лейпциг», наколотивший в 17 турах 48 мячей (2,8 за матч). «Быки» провалили отрезок с конца сентября по конец октября (два очка в четырех турах), но в остальных матчах смотрелись очень круто. В последних восьми играх «Лейпциг» одержал семь побед при одной ничьей и разнице мячей 31-10.

Команда отлично укомплектована, прекрасно управляема 32-летним Юлианом Нагельсманном, демонстрирует очень яркий футбол и по большинству статистических показателей находится среди лидеров. Единственное, чего им не хватает, это чемпионский опыт. Слишком уж молоды как тренер, так и его футболисты (средний возраст – 23,5 года, моложе всех в бундеслиге).

Что касается «Боруссии» из Менхенгладбаха, идущей второй в двух очках от лидера, то ей, несмотря на блестящую работу Марко Розе, все же не хватает класса, чтобы пройти всю дистанцию с минимальными потерями. Отсюда регулярные осечки – 0:2 от «Униона», 1:2 от «Вольфсбурга» и 0:0 с «Гертой». В гостях черно-белые выиграли только четыре матча из восьми и по количеству набранных очков (13) оказались лишь шестыми.

А демонстрировавшей в прошлом сезоне очень яркий футбол «Боруссии» Д (семь очков от «Лейпцига», четвертое место) катастрофически не хватает качества в обороне. Выдав сумасшедший старт прошлой осенью, весь 2019 год дортмундцы проводят между «фантастически» и «безобразно» – от 4:0 с «Байером» до 0:4 в Мюнхене. И угадать, какой команда выйдет на следующий тур, зачастую невозможно. Поэтому Люсьену Фавру почти наверняка придется отложить чемпионские амбиции на следующий сезон.

Шансы на чемпионство: «Лейпциг» – 45%, «Бавария» – 30%, «Боруссия» М – 15%, «Боруссия» Д – 10%

ФРАНЦИЯ

О чемпионской гонке в лиге 1 приходится говорить с натяжкой. Слишком уж выдающийся состав у «ПСЖ». Как «Марсель» ни пытается навязать борьбу, во многом это формальность. Преимущество парижан уже сейчас составляет пять очков, при том, что у команды еще матч в запасе. Имея в составе Килиана Мбаппе, Неймара и иже с ними отдавать золото подопечные Томаса Тухеля не имеют права. Впрочем, домашняя ничья с в очередной раз восставшим из пепла «Монако» (3:3) наглядное доказательство тому, что не боги горшки обжигают.

Шансы на чемпионство: «ПСЖ» – 85%, «Марсель» – 15%