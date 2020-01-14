Анри Хагуш: В чемпионате России хочется быть выше «Спартака» и «Локомотива»

– Килограммы за время отпуска не набрал. Наоборот – скинул. Всегда если что-то набираю, то потом быстро сбрасываю, – рассказал Хагуш.

– Как отдыхали?

– Дома, в Абхазии, в городе Гагры, с родными и близкими.

– Там, наверное, сложно не набрать лишний вес?

– Да, сложно. Поэтому раньше уехал (смеется). Но новый год встретил с родными.

– В горы ходили?

– Нет. К морю ходил. Горы меня как-то не интересуют. Даже ни разу не катался на лыжах.

– Что больше всего запомнилось за период отпуска?

– Да я почти все время находился дома. Родителей полгода не видел, поэтому даже не выходил никуда.

– Сейчас все мысли уже о возобновлении сезона?

– Конечно. Пауза получилась очень длинная, поэтому хочется побыстрее начать тренировки. С тренером пока еще не разговаривал, когда полетим на сборы, тогда и пообщаемся.

– Как поддерживали форму за время сборов? Программу, которую вам дали на время отпуска, полностью выполнили?

– Конечно. За столом все выполнил (смеется).

– Трудно заниматься во время отпуска, когда хочется расслабиться?

– Конечно. Не сказал бы, что бегать приятно. Но приходится. Сами выбирали профессию. Когда сборы только начинаются, приходится сложновато. А потом втягиваешься и нормально. Все-таки у нас не десятидневные сборы, а три отрезка по две недели. Плавно вкатимся.

– Футбол смотрели во время отдыха?

– В Абхазии я в целом не смотрю телевизор, не то, что футбол.

– А вчера финал Суперкубка Испании?

– Да. Я вчера уже в Москве был. Ни за кого не болел, потому что переживаю за «Барселону».

– Кто ее должен возглавить, а то дела у каталонцев не очень?

– Думаю, они все поправят. Придет хороший специалист.

– И кого считаете хорошим тренером для «Барселоны»

– Конечно, Гвардиолу. Говорили, что Хави может быть, но он вроде бы отказался.

– А он смог бы вытянуть «Барселону», у него ведь опыта маловато.

– Зидан же вытянул. И Хави справился бы.

– В чемпионате России какие задачи у «Арсенала»?

– Чемпионат покажет. Надо выигрывать.

– Выше «Спартака» будете?

– Конечно, хочется. Хочется даже быть выше «Локомотива».

– Новичков ждете в «Арсенале»?

– У нас хорошая команда, но вроде бы два новичка уже взяли.

– Поддерживаете контакт с Джоржевичем?

– Конечно. Желаем ему здоровья. Вроде бы восстановление у него проходит нормально. Конечно, тяжело после такой травмы. Надо много работать. Я с ним общался еще до нового года и тогда он был настроен оптимистично.

– Следили за футбольными новостями? У нас поменялся глава судейского корпуса, например.

– Читал об этом. Будет ли лучше с приходом иностранца? Считаю, и у нас есть хорошие специалисты, которые могли бы возглавить судейский комитет. Конечно, были спорные моменты в судействе, но не мне же решать, кого назначать. Посмотрим, как будет работать иностранец.