Алексей Поляков: Сели в лифт с Игнашевичем – и разъехались в разные стороны

«ТОРПЕДОВЦЕМ ПОКА СЕБЯ НЕ ПОЧУВСТВОВАЛ»

47-летний Поляков – известный в прошлом голкипер. С 2012 года он работал с вратарями в первой и второй командах «Локо», а совсем недавно вместе с Евгением Алдониным был приглашен в «Торпедо», которое в нынешнем сезоне реально претендует на прямой выход из ФНЛ в РПЛ.

Напомним, что с прошлого лета функции главного тренера торпедовцев фактически исполняет Игнашевич, завершивший после ЧМ-2018 игровую карьеру. Из-за отсутствия у него лицензии де-юре командой руководит Николай Савичев. Тем не менее про Полякова и Алдонина вполне можно сказать, что они пополнили штаб Игнашевича.

– Как проходили переговоры с «Торпедо»? – вопрос новому тренеру вратарей «Торпедо».

– Как таковых переговоров не было. Игнашевич пригласил в начале декабря – и я, не раздумывая, согласился.

– Так хорошо знакомы с Игнашевичем?

– Вообще-то мы когда-то жили в одном подъезде… Правда, нигде в командах до этого не пересекались. Когда Сергей пришел в «Локомотив» из Самары, я как раз уходил в «Крылья». Виделись тогда только в лифте: можно сказать, разъехались в разные стороны. (Улыбается.) Потом встречались на поле как соперники. Поэтому, когда Игнашевич позвал в «Торпедо», я был немного удивлен. Но, повторюсь, с радостью принял это приглашение.

– А как же «Локомотив», где прошла вся ваша тренерская карьера и большая часть игровой?

– Так я же не бросал «Локомотив». Год назад покинул «Казанку» (фарм-клуб «Локо». – Прим. ред.), с тех пор ждал хорошего предложения. У меня уже была другая, не связанная с футболом работа. Но, конечно, в душе хотелось вернуться в любимую профессию. И тут позвонил Игнашевич.

– Вам было принципиально остаться в Москве?

– Конечно, это большой плюс. Рад, что не надо никуда уезжать.

– А торпедовцем успели себя почувствовать?

– Пока нет. (Улыбается.) Я же только первую неделю в коллективе. Некоторых ребят, правда, знал до этого лично. Игоря Лебеденко, Рому Шишкина, Сергея Шустикова… За игрой команды осенью специально тоже не следил. Просматривал обзоры туров ФНЛ, но не отдельно «Торпедо». Знаю только, что в составе есть два взрослых вратаря и один молодой.

«ЛУЧШЕ ИМЕТЬ В КОМАНДЕ ДВУХ ВРАТАРЕЙ-КОНКУРЕНТОВ»

– С кем предпочтительнее работать – с ветеранами или молодежью?

– За те несколько дней, что нахожусь в команде, не заметил, чтобы меня кто-то не слушал. Но, конечно, есть нюансы. С опытными ребятами целенаправленно решаешь конкретные задачи. А молодому вратарю первые пару сезонов нужен постоянный подсказ, он, по сути, продолжает обучение.

– С вашим приходом методика работы во вратарской бригаде «Торпедо» поменяется в сравнении с первой частью сезона?

– На зимних сборах будем с ребятами смотреть записи матчей, анализировать ошибки, чтобы понять, как избежать их в весенней стадии чемпионата. Я всегда открыт к диалогу. Готов выслушать мнение самих голкиперов, потом излагаю свою точку зрения. Будем расти вместе: они – как вратари, я – как тренер.

– Что предпочтительнее для «Торпедо» – иметь одного основного первого номера или двух равнозначных конкурентов?

– Хороший вопрос. Думаю, лучше иметь двух сильных вратарей. Чтобы они в ходе сезона подстегивали друг друга и не давали расслабиться.

– Когда сами играли, наверняка считали иначе.

– Знаете, я нигде не ощущал себя железным первым номером. Выходил на матч и не знал заранее, сыграю ли в следующем. Если ошибался, потом ставили другого голкипера. Психологически это тяжело. Зато мотивация всегда на максимуме. И ощущения от побед – непередаваемые. Сейчас я таких эмоций от спортивного результата уже не испытываю. Меня больше интересуют различные игровые, технические моменты.

– Но ведь конкуренция между голкиперами может породить зависть и нарушить микроклимат…

– Да почему же? Если ты профессионал, не будешь никому завидовать. Просто делай свое дело, прибавляй – и получишь шанс.

– Разве тренерский выбор не субъективен?

– Да это не должно интересовать игрока. Раз выбрал такую профессию, то доказывай в первую очередь самому себе, что ты – лучший. И твоя работа не пропадет даром. Доказано многократно.

«ЖЕНЩИНА-ПРЕЗИДЕНТ – ЭТО, КОНЕЧНО, НЕОБЫЧНО»

– Вам самому с кем из тренеров вратарей работалось наиболее комфортно?

– Да почти со всеми было интересно. Кто-то больше внимания уделял технике, кто-то – скоростно-силовым качествам. У меня были хорошие учителя. Юрий Шишкин, Заур Хапов, Александр Подшивалов, Валерий Клейменов. У каждого почерпнул для себя что-то полезное.

– Как отнеслись к тому, что пост президента «Торпедо» занимает женщина? Для российского футбола это большая редкость.

– С Еленой Васильевной Еленцевой мы общались перед подписанием контракта. Конечно, это необычно для России. По-моему, женщины были президентами только в «Локомотиве», «Тосно» и когда-то давно в «Асмарале». Сравнивать Елену Васильевну со Смородской не буду: в «Локо» с Ольгой Юрьевной не контактировал. Могу только сказать, что у «Торпедо» прекрасное руководство. Все очень профессионально.

– Какие задачи перед вами были поставлены?

– Готовить голкиперов. По себе знаю, что мерилом качества их игры обычно считается количество сухих матчей. Порой команда ведет 4:0, пропускает в концовке – и у вратаря чувство, будто он проиграл… Тем важнее психологическая работа. Чтобы человек не терял уверенности. А требование у меня только одно – добросовестное отношение к тренировкам. Халатность во время двухсторонки может аукнуться потом в матче. Поэтому вратарь не должен позволять себе даже малейших поблажек.

– Как вас представили в «Торпедо»?

– С коллективом знакомились вместе с Евгением Алдониным. Нам обозначили фронт работы, пожелали успехов. Было приятно стать частью клуба с такой историей. Мальчишкой смотрел матчи «Торпедо» с «Реалом», «МЮ» в начале девяностых. Англичан тогда обыграли по пенальти, мадридцев победили на Восточной улице. Славные были времена.

– Алдонину – 39 лет, Игнашевичу – 40. Ощущаете себя на их фоне старшим товарищем?

– Возраст не имеет особого значения. Мы все примерно одного поколения. Ни с Евгением, ни с Сергеем раньше не общались, но это не проблема. Думаю, быстро найдем общий язык. Поработать в таком штабе очень интересно.

«ДЕЛИЛ НОМЕР С ЛЕВЕНЦОМ, ДРУЖИЛ С ОВЧИННИКОВЫМ»

– Вы наверняка знаете о непростых взаимоотношениях между болельщиками «Торпедо» и «Локомотива». Не боитесь негативной реакции трибун на ваш приход?

– Посмотрим, как будет. Но, по-моему, пересечений между клубами всегда было много. И это никому не мешало. У нас в академии «Локомотива» работали Геннадий Гришин, Константин Камнев. Можно вспомнить, что за «Торпедо» играли Валерий Филатов, Игорь Чугайнов, Сергей Жуков. А разве Игнашевич не ассоциируется у многих болельщиков с «Локомотивом»? Так что, надеюсь, все будет хорошо.

– «Торпедо» способно с первой же попытки пробиться в премьер-лигу?

– Отвечу так. Команде есть в чем прибавлять. А потенциал у «Торпедо» очень большой.

– Это касается и вратарей?

– Прямо сейчас не хотел бы конкретизировать. Слишком мало времени нахожусь в команде.

– С кем из бывших вратарей российского чемпионата до сих пор дружите?

– В основном с теми, с кем конкурировал. Например, с Сашей Левенцом. Мы в Самаре бились за место в воротах, но на наших отношениях это не сказывалось. Делили на сборах один номер, помогали друг другу по жизни. В «Локомотиве» я дружил с Сергеем Овчинниковым. Но мы давно не общаемся. У каждого своя жизнь, свое расписание.

– За «Локо» в нынешнем сезоне следили?

– Связь с клубом не терял, но на матчи так ни разу и не выбрался.

– Даже на Лигу чемпионов?

– Да там билеты не достать! А в офис клуба обращаться не стал.

«МАКСИМЕНКО ПО СТИЛЮ – НЕМЕЦ, САФОНОВ – ИСПАНЕЦ»

– Что думаете об игре Гилерме? Как объяснить его спад?

– Да все с Гилерме нормально. У любого вратаря бывают неудачные отрезки. И с возрастом тебе проще их преодолевать. Богатый опыт позволит Гилерме вернуться на прежний уровень. А он у него очень высок – выступления за сборную России пошли бразильцу на пользу. Когда за тебя болеет вся страна, это добавляет уверенности.

– Из молодых вратарей РПЛ кого выделите?

– Не буду оригинален, назову Александра Максименко и Матвея Сафонова. У спартаковца немецкий стиль, силовой, краснодарец по манере больше напоминает испанских голкиперов с их техникой. Но ребятам еще работать и работать, чтобы дорасти до первой сборной.

– Какие качества должны отличать по-настоящему топового голкипера?

– Устойчивая психология, хорошие физические данные и чтение игры, хладнокровие. Вратарь не должен терять голову, даже пропустив мяч при полных трибунах.

– И много в нашей стране таких железных людей?

– В России достаточно сильная школа. В декабре в Москве прошла конференция с участием ведущих тренеров вратарей из разных дивизионов нашего чемпионата. На ней отмечали работу с голкиперами в «Рубине», «Спартаке», «Зените», «Уфе». При этом обсуждалась игра лучших представителей нашего амплуа – Мануэля Нойера, Марка-Андре тер Штегена, других.

– До этого уровня россиянам далеко?

– Пока – да. У названных мною голкиперов нет очевидных недочетов в игре. И это результат пахоты на тренировках. Вот и нашим ребятам надо пахать, чтобы стать такими же универсалами. Хотя идеального вратаря, сочетающего в себе одновременно все сильные качества, в природе не существует. Те же немцы больше заточены на атлетизм и дисциплину, испанцы – более прыгучие и техничные. Но главное – чтобы не было откровенно слабых мест. К этому и нужно стремиться.

ЛИЧНОЕ ДЕЛО

Алексей ПОЛЯКОВ

Родился 28 февраля 1974 года в Шебекине (Белгородская область).

Выступал на позиции вратаря за «Салют» (1993, 1994), «Локомотив» (1995–2000, 2004–2008), «Крылья Советов» (2001–2004), «Луч-Энергию» (2008), «Томь» (2009, 2010), «Локомотив-2» (2011, 2012).

Провел 18 матчей за сборную Узбекистана.

Вице-чемпион России (1999), трехкратный бронзовый призер чемпионата России (2004, 2005, 2006), обладатель Кубка (2007) и Суперкубка России (2005).

Работал тренером вратарей в «Локомотиве-2» (2012), «Локомотиве» (2016, 2017) и «Казанке» (2017–2019). В январе 2020 года назначен на аналогичную должность в «Торпедо».