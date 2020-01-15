Сергей Карякин: Хочу открыть матч «Барселоны» Сетьена

«ПРЕДЛОЖИЛ НИЧЬЮ»

Сетьен сменил Эрнесто Вальверде у руля каталонского клуба во вторник. Контракт с 61-летним специалистом подписан по схеме «0,5+1+1». И сразу после этого неожиданного назначения многие вспомнили о том, что судьба не раз сталкивала Сетьена с… россиянами.

В 90-х его одноклубниками по «Расингу» были Дмитрий Попов и Дмитрий Радченко. В 2005-м будущий главный тренер «Барсы» консультировал Николая Писарева в сборной России по пляжному футболу. А еще все обсуждают большую любовь Сетьена к шахматам: ранее он сам рассказывал, что сталкивался за доской с некоторыми нашими гроссмейстерами, включая Карякина.

- Так был матч Карякин - Сетьен в реальности или нет? - вопрос чемпиону мира по быстрым шахматам и блицу.

- Если честно, у меня такой насыщенный график и так много в голове шахматных вариантов, что я не запоминаю всего, что происходит со мной в повседневной жизни, - признался Карякин. - Однако теперь понимаю, о чем идет речь. Дело было 17 лет назад, мне было 13. Я неоднократно давал в Испании сеансы одновременной игры. И как-то мне сказали, что одним из соперников станет известный в прошлом испанский футболист. Тогда футбол меня не очень интересовал. Имя Сетьена мне все равно ничего не сказало бы. Но я помню, что мы сделали 10 ходов. То есть, разыграли дебют. Это уже говорит о том, что новый тренер «Барселоны» соображает в шахматах, а не просто знает правила.

- И чем завершилась партия?

- Обычно в таких случаях предлагают ничью.

- Даже так?

- Поймите, игра идет на пятидесяти досках, а то и больше. Это непростое испытание. Если уровень соперников ближе к среднему любительскому, даже у гроссмейстера могут возникнуть трудности. Бывают и поражения. Классический случай - когда будущий чемпион мира Михаил Ботвинник мальчиком обыграл самого Рауля Капабланку!

«СТИЛЬ «БАРСЫ» НАПОМИНАЕТ ШАХМАТЫ»

- Будете теперь болеть за «Барселону» в связи с назначением Сетьена?

- Так я и до этого в Испании симпатизировал команде Лионеля Месси. Раз Магнус Карлсен - фанат «Реала», то выбора не оставалось. Ну а теперь буду рад, если Сетьен, вспомнив тот наш матч, пригласит меня сделать первый удар по мячу на домашней игре «Барсы». С удовольствием слетаю для этого в Каталонию. Тем более что опыт имеется. Я уже наносил такой удар на матче «Спартак» - «Рубин».

- Тренерская рокировка в «Барселоне» в разгар сезона удивила?

- Я не столь пристально слежу за европейскими чемпионатами, как, к примеру, Рауф Мамедов. Среди шахматистов он - главный футбольный эксперт. Об АПЛ и особенно «МЮ» может рассказывать часами, не хуже Гари Линекера… Что же касается «Барселоны», то я понимаю логику руководителей клуба. Да, каталонцы лидируют в чемпионате, но все равно растеряли много очков. Болельщики смотрят, как «Ливерпуль» проходит без единого поражения 21 тур в Англии и хотят того же. А в топ-клубах к мнению трибун часто прислушиваются. Вот и пригласили Сетьена на место Эрнесто Вальверде.

- Его пристрастие к шахматам идеально сочетается со стилем «Барселоны»?

- Согласен. Как-то во время трансляции мы с друзьями считали количество передач у игроков «Барсы» без потерь мяча. Набиралось по пятьдесят! И некоторые из комбинаций завершались голом. Для такого футбола нужно уметь считать ходы наперед, как в шахматах. Так что приход Сетьена обеспечит команде правильный импульс.