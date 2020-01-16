Роман Бабаев: ЦСКА не перехватывал Соболева у «Динамо»

– Форвард «Крыльев Советов» Александр Соболев действительно согласовал контракт с ЦСКА? Или переход еще может сорваться?

– Это интересный игрок. Но все публикации о том, что мы якобы перехватываем Соболева у «Динамо» и участвуем в финансовых аукционах по его приобретению, не соответствуют действительности.

– А как обстоит дело с продлением соглашений Виктора Гончаренко и Кирилла Набабкина?

– Опять же – странные новости. С главным тренером контракт был подписан еще летом до 2021 года. Сейчас этот вопрос неактуален. Что касается Набабкина, то решение будет объявлено в ближайшее время.

– Как оцените итоги общего собрания клубов РПЛ?

– Был рассмотрен большой спектр важных проблем. Обсуждали реформу Кубка России, расширение премьер-лиги, введение компенсаций для школ за подготовку резерва. По большинству вопросов достигнут компромисс. Хотя, разногласий хватало.

– ЦСКА голосовал за расширение РПЛ?

– Мы остались при своем мнении: увеличение числа участников надо тщательно подготовить. С учетом финансовых возможностей клубов ФНЛ и без нарушения спортивного принципа.

– В РПЛ-2020/21 могут выступить 18 клубов?

– Не представляю, как можно при этом не нарушить спортивный принцип.