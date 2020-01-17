Русский футбол станет еще более коррупционным. Если увеличится до 18 команд в премьер-лиге

В первых же строках сразу оговорю, что я уверен: никаких 18 команд в РПЛ не будет. Лига – несмотря на усилия ее руководителя Прядкина и разумные речи Алаева и Митрофанова – проголосовала за самое абсурдное решение из возможных. РФС и лично Дюков будут против. Но не об этом сейчас речь. А о том, что в головах у всех этих людей.

Против расширения лиги голосовали только «Зенит» и «Спартак». Больше не нашлось никого. То есть даже ЦСКА, «Локомотив», «Краснодар» - те самые клубы, которые испытали совсем недавно вселенский позор и унижение, ничего не поимев в еврокубках, и были выпороты на потеху Европе в том числе ноунеймами, и вроде бы должны быть заинтересованы в том, чтобы держать себя в лучшей форме и лучшем тонусе, оказались ближе не к Европе вовсе, а превратились в такое же болото, которым весь наш чемпионат снова стремится стать. Для 14 из 16 команд премьер-лиги главное не вылететь ниже. Касса, выручка этим псевдобизнесменам оказывается не нужна!

Федун – часто человек импульсивный, взрывной. Но именно такие люди, как хорошо известно, часто говорят то, что думают. Федун сказал то, что другие просто побоятся проартикулировать. Давайте просто я процитирую:

- У руководителей многих команд появится возможность «торговать» играми. Появится рынок продавцов и покупателей игр. К сожалению, как мы это наблюдали 10-15 лет назад. Мое отношение крайне негативное.

В принципе, математически это легко подтверждается. Если на верхних этажах идет борьба за пять-шесть еврокубковых мест, значит в ней задействованы обычно до 8-9 клубов. Деньги Европа приносит в клубный бюджет немаленькие – в любом случае более серьезные, чем возможность заработать на каком-то сданном матче. А уже 13-14-е места – это стыковые матчи, 15-16-е – прямой вылет. Значит, все, кто с 10-11 места (а то и выше) – под угрозой. Тут уж не до торговли очками или матчами. Болото, если и есть – очень маленькое. Увеличивая лигу до 18 команд, мы увеличиваем ее именно за счет болота. Какой в этом интерес с точки зрения футбола?

Дальше. Продавая права на футбол, РПЛ получает некую сумму от телевидения. Потом она уже делится исходя из определенных выработанных годами пропорций. Делить на 16 или на 18 – разница есть? Конечно! Доставаться всем будет еще меньше. Зачем это?

Новый пункт. Куча болтунов (простите – «экспертов») начали рассуждать, как надо давать жизнь инфраструктуре, оставшейся после ЧМ-2018 в качестве наследия. Но посмотрите, кто у нас сейчас из ФНЛ идёт наверх? Какое к наследию (ну, кроме «Ротора») это имеет отношение?

Сколько команд, игравших в РПЛ, умерло в последние годы? Пальцев руки не хватит уже, наверное. Так зачем нам нужны эти 18? Какую цель мы преследуем? А ведь нравится нам это или нет, но рано или поздно государственное финансирование закончится, кран перекроют. Тогда и на 16 перестает хватать.

Но паровоз продолжал лететь к пропасти, а обитатели вагонов всё спорили о том, в цветочек занавески на окнах у них красивее или в горошек.