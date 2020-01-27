Группа крови – 24. В европейском футболе скорбят по Брайанту

ТАКИЕ РАЗНЫЕ ГОЛЫ

О смерти Кобе Брайанта Неймар узнал в перерыве матча. И не мог сдержать слез, выходя на второй тайм. А ведь еще на 28-й минуте игры случилось весьма знаменательное и приятное для бразильца событие – он совершил сотое результативное действие (65 голов + 35 передач) за время выступлений за «ПСЖ»…

Тем не менее, в историю вошел второй его мяч, посланный в сетку ворот «Лилля» с 11-метровой отметки. Вместо привычного празднования Неймар подбежал к телекамере и сложил на пальцах число 24 – игровой номер своего баскетбольного кумира. После чего опять заплакал, прикрыв лицо руками. Эти кадры тут же разлетелись по всем мировым агентствам, надолго врезавшись в память болельщиков, которые были готовы рыдать вместе с Неймаром.

По иронии судьбы, перед выездом в Лилль звезды «ПСЖ» в прямом смысле соприкоснулись с миром НБА, посетив вынесенный в Париж матч регулярного чемпионата заокеанской лиги между «Милуоки» и «Шарлотт». Неймар с Килианом Мбаппе зашли в раздевалку пообщаться с коллегами-баскетболистами, пожелали друг другу успехов. Кто бы мог тогда подумать, что сутки спустя всем им предстоит погрузиться в траур в связи с невосполнимой для НБА утратой…

КОГДА ОЧКИ И РЕКОРДЫ НИЧЕГО НЕ ЗНАЧАТ

В такой день турнирная составляющая отошла на второй план. Однако нельзя пройти мимо результатов ночных матчей итальянского и испанского чемпионатов, завершившихся после гибели Брайанта. В серии А «Наполи», рисковавший потерпеть пятое (!) подряд домашнее поражение в национальном чемпионате (чего не случалось с 20-х годов прошлого столетия), сумел отобрать три очка у самого «Ювентуса» (2:1) благодаря голам Петра Зелиньски и Лоренцо Инсинье. Криштиану Роналду, размочив счет в самой концовке, забил в 8-й встрече кряду, но для туринцев это слабое утешение. «Интер» отстает от «Юве» всего на три очка, а «Лацио» (завершивший вничью дерби с «Ромой») – на пять, имея игру в запасе.

Ну а в примере впервые за сто дней (!) таблицу возглавил «Реал». Мадридцам хватило единственного гола Начо для гостевой победы над «Вальядолидом». Подопечные Зинедина Зидана оторвались от «Барселоны» на три очка, хладнокровно воспользовавшись субботней осечкой каталонцев в Валенсии. Впрочем, после матча Зидан не стал придавать теме лидерства серьезного значения. Француз тоже говорил о Брайанте, смерть которого, по его словам, потрясла всю команду. Как известно, легендарный баскетболист (увлекавшийся футболом благодаря проведенному в Европе детству) был поклонником «Милана» и «Барсы». Но какое значение имеют клубные пристрастия в такие моменты?..

В воскресенье 26 января весь спортивный мир был одной группы крови. Номер 24.