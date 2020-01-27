Гибель легенд. Самые страшные трагедии в мире спорта

Авиакатастрофа в Лос-Анджелесе, произошедшая 26 января, повергла в шок всю планету. Мир скорбит о Кобе Брайанте ― звезде баскетбола, кумира миллионов любителей спорта. Легенда ушел из жизни в самом расцвете сил, ему было 41. Гибель Брайанта никого не оставила равнодушным. Свои соболезнования высказывают звезды первой величины, фанаты баскетболиста и люди от спорта далекие. Многие до сих пор не верят в случившееся.

К несчастью, трагедии, обрывающие по разным причинам жизнь выдающихся талантов, окрашивают в траурные цвета страницы спортивной истории. Вспоминаем самые громкие из них.

Авиакатастрофы

Крушения лайнеров ― всегда тяжелые и страшные происшествия, которые уносят жизни сразу нескольких, десятков или даже сотен человек. В них не раз прерывались судьбы и мировых звезд спорта.

Ярославский «Локомотив», 7 сентября 2011 года

Трагедия, унесшая жизни почти всей команды Континентальной хоккейной лиги, произошла 7 сентября 2011 года. В тот день ярославский «Локомотив» летел в Минск на первую игру сезона. Самолет ЯК-42 разбился через считанные секунды после взлета из аэропорта «Туношна». При падении игроки, тренеры и персонал погибли на месте. Единственным выжившим игроком был Александр Галимов, который забил последнюю шайбу в играх «Локомотива» перед авиакатастрофой. Однако через пять дней он скончался в больнице. Причиной катастрофы стала ошибка экипажа.

Итальянский » Торино», 4 мая 1949 года

Клуб был сильнейшим в Италии в 1940-е. Команду даже прозвали «Гранд Торино», после того, как она завоевала пять национальных кубков к ряду. К несчастью, славный путь и жизнь игроков оборвались 4 мая 1949-го, когда команда возвращалась с товарищеской игры в Лиссабоне. Погибли 18 игроков и 13 сотрудников команды. Позже было установлено, что трагедия произошла из-за фатальной ошибки пилота, потерявшего управление в плохих погодных условиях. Футбольная федерация Италии наградила команду чемпионским титулом посмертно.

«Манчестер Юнайтед» , 6 февраля 1958

В английском клубе образца 50-х было собрано одно из самых талантливых поколений академии клуба. Коллектив имел прозвище «Малыши Басби», ведь игрокам было едва за двадцать. Их жизнь прервала авиакатастрофа в Мюнхене 6 февраля 1958 года. Самолет взлетал во время метели и рухнул едва оторвавшись от земли. Во время ЧП погибли восемь ключевых игроков команды, двое получили серьезные травмы. Катастрофа стала национальной трагедией. После случившегося королева Англии выразила личные соболезнования не только родным и друзьям погибших, но и всему народу.

Американская сборная по фигурному катанию, 15 февраля 1961

Талантливая плеяда фигуристов США покоряла любителей спорта по всему миру. Лидер национальной сборной по фигурному катанию Лоуренс Оуэн накануне чемпионата мира по фигурному катанию в Праге даже стал лицом на обложке популярного журнала Sports Illustrated. 15 февраля сборная США прилетела в Брюссель на чемпионат мира в Прагу. Самолет со спортсмена на борту взорвался при посадке. Все 72 пассажира погибли. Выжить удалось только псу, который находился в багажном отделении. После катастрофы мировое первенство отменили. А жители Штатов были настолько шокированы, что долгое время не следили за фигурным катанием из-за печальных воспоминаний. Даже президент Кеннеди был потрясен настолько, что слова соболезнования перед нацией произносил не он, а его брат, сенатор Роберт Кеннеди.

Ташкентский футбольный клуб «Пахтакор», 11 августа 1979

Эта трагедия считается самой страшной в истории советского спорта. Ташкентский «Пахтакор» являлся одной из самых успешных футбольных команд СССР. Клуб 11 августа 1979 года летел в Минск на игру чемпионата с «Динамо». Во время полета ТУ-134 столкнулся с другим самолетом. Крыло одного лайнера пропороло фюзеляж другого. В итоге обе машины взорвались. Все 178 пассажиров обоих рейсов погибли, включая 17 игроков и тренеров «Пахтакора». Ходили слухи, что в этот день на воздушных трассах происходила сумятица из-за перелета Леонида Брежнева, что могло привести к трагедии.

Спустя 12 дней после ужасной аварии оставшиеся в живых игроки «Пахтакора» вернулись на поле. Они продолжили выступление в чемпионате СССР, отдавая дань уважения своим погибшим товарищам.

Бразильский футбольный клуб «Шапекоэнсе», 28 ноября 2016 года

В 2016 году команда находилась на пике своих достижений и дошла до финала Южноамериканского кубка. К несчастью, самый важный матч в истории «Шапекоэнсе» так и не сыграл. 28 ноября 2016 года самолет с футболистами разбился перед заходом на посадку на территории колумбийской провинции Антьокия, недалеко от реки Рионегро. На борту лайнера находились 72 пассажира и 9 членов экипажа. Выжить удалось лишь шести футболистам.

После произошедшего соперник по финалу «Атлетико Насьональ» предложил Южноамериканской конфедерации футбола объявить «Шапекоэнсе» победителем турнира. Игроки клуба получили кубок посмертно.

Футболист Эмилиано Сала, 21 января 2019

Эмилиано Сала трагически погиб в 28 лет почти год назад. Аргентинский нападающий «Нанта» подписал контракт с «Кардиффом». 21 января 2019 года он вылетел в Уэльс. Однако во время полета борт, на котором он направлялся в Кардифф, запросил экстренную посадку на острове Гернси в Ла-Манше, но спустя время связь с самолетом была потеряна. Через несколько дней специальная поисковая группа, оплаченная семьей Салы и неравнодушных людей обнаружила обломки самолета и тело Эмилиано. Аргентинца кремировали на родине, в городе Санта Фе. В память о футболисте его первый клуб «Сан-Мартин де Прогресо» назвал свой стадион в честь футболиста.

Смерть в авто

Автомобильные аварии, к сожалению, часто становятся причиной гибели людей. Рассказываем о самых громких ДТП, в которых мир потерял именитых звезд спорта.

Гонщик Айртон Сенна, 1 мая 1994 года

Гонки на больших скоростях являются, пожалуй, одним из наиболее опасных для жизни видов спорта. Авария, унесшая жизнь легендарного пилота, считается самой странной за всю историю Формулы-1. Звезда автоспорта Айртон Сенна, погиб, находясь на самом пике своей карьеры. Во время гонки трехкратный чемпион мира врезался в бетонные ограждения на скорости более 200 километров в час. Сенна получил травмы, несовместимые с жизнью, спасти его не удалось. Ему было 34 года.

Официальную причину аварии установить так и не удалось. Наиболее вероятной называют неисправность управления болида.

Примечательно, что Сенна долгие годы выступал за пересмотр стандартов безопасности в гонках. И только его гибель смогла убедить руководство «Формулы-1» пересмотреть правила безопасности для гонщиков.

Хоккеист Валерий Харламов, 27 августа 1981 года

Валерий Харламов был талантливейшем хоккеистом не только СССР, но и мира. В 1981 году он решил завершить карьеру. Но перед уходом из спорта хоккеист намеревался выиграть Кубок Канады. Однако игрок не попал в заявку и остался в Москве. Это решение оказалось для спортсмена фатальным. 27 августа 1981 года он возвращался с дачи вместе супругой Ириной на машине. Находившаяся за рулем «Волги» жена хоккеиста не справилась с управлением на скользкой дороге. Авто вынесло на встречную полосу, где он врезался в ЗИЛ. Пассажиры легковушки погибли на месте.

В сборной СССР/России за Харламовым навечно закрепили номер 17. Под ним не выступает ни один спортсмен.

Футболист Хосе Рейс, 1 июня 2019

Испанский футболист Хосе Рейес выступал за такие клубы, как «Севилья», «Арсенал», «Реал», «Атлетико Мадрид» и другие команды. За свою карьеру он выиграл множество трофеев, в том числе стал чемпионом Англии вместе с Арсеналом в «золотом» сезоне 2003/2004. Жизнь футболиста оборвалась на 35 году жизни. 1 июня 2019 года Хосе ехал на машине после тренировки в свой родной город Утрера с двумя двоюродными братьями. Футболист, управлявший авто, разогнался до 200 км/ч. Водитель не справился с управлением, машина вылетела с трассы и загорелась. Хосе и его братья погибли мгновенно.

Убийства

Профессиональные спортсмены постоянно рискуют не только здоровьем, но и жизнью, причем не только во время турниров. Последние годы омрачены ростом числа убийств звезд спорта. Вот самые резонансные из них.

«Заказ» Юрия Тишкова, 10-11 января 2003 года

Жестокая расправа над российским экс-футболистом и футбольным агентом Юрием Тишковым произошла в ночь с 10 на 11 января 2003 года. Преступник подкараулил спортсмена возле его дома на Дмитровском шоссе. Убийца нанес своей жертве 29 ударов клинком. Юрий потерял сознание и скончался от кровопотери и сдавливания сердца кровью.



Правоохранители связывали убийство с работой Тишкова в футболе. Многие детали указывали на то, что расправа являлась заказной. Однако представителям СМИ следователи говорили, что ЧП носит бытовой характер. Киллера и заказчика убийства никто так и не нашел.

Расстрел Андрэса Эскобара, 2 июля 1994 года

Защитник Андрес Эскобар был лидером и национальной сборной 90-х годов. Вместе с ней он отправился на чемпионата мира в США в 1994 году. Болельщики возлагали на свою команду большие надежды: у колумбийцев подобралась крутая сборная, которая могла достигнуть высокого места. Однако в ключевом матче группового этапа против сборной США капитан команды Андрес Эскобар срезал мяч в свои ворота. Ошибка стала фатальной. То поражение лишило сборную шансов на выход из группы. Колумбия досрочно отправилась домой, а Эскобар превратился в антигероя и подвергся жесткой критике.



Расправа над футболистом произошла возле одного из баров. Когда спортсмен подошел к своей машине, к нему приблизился неизвестный и выпустил в Эскобара шесть пуль из пистолета. При каждом выстреле преступник выкрикивал: «Автогол, автогол, автогол!» Полицейские быстро поймали убийцу, им оказался член местной мафии. Киллера осудили на 43 года.

Некоторые источники сообщали, что расправа над капитаном была местью теневых дельцов ставок на спорт. Ведь из-за его автогола многие представители мафии лишились миллионов.

Убийство Тэйлора Пауэлла на тренировке, 21 марта 2010

Невероятно жестокая расправа произошла в городе Кламат штат Калифорния, США) 21 марта 2010 года. Боец смешанного стиля Тэйлором Пауэллом запланировал тренировку со своим спарринг-партнером Джерродом Уайеттом. Последний перед выходом на ринг выпил чашку чая, содержавшую галлюциногенные грибы. Под воздействием психотропного напитка Джеррод решил, что его партнер одержим дьяволом. Боец вонзил нож в грудь 21-летнего товарища. Однако на этом он не остановился. Преступник вырвал сердце спортсмена и сжег его. Когда на место приехали полицейские, изверг лежал голый рядом с изуродованным и расчлененным трупом Тэйлора. Суд приговорил убийцу к смертной казни.