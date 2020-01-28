Элвер Рахимич: Возможно, Березуцким не понравилось тренировать - Советский спорт
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28 января 2020 20:00ФутболГригорьевская Юлия

Элвер Рахимич: Возможно, Березуцким не понравилось тренировать

Бывший полузащитник ЦСКА, работающий в школе армейцев и тренерском штабе сборной Боснии, прокомментировал возвращение в родной клуб Василия и Алексея Березуцких, которые недавно были назначены помощниками генерального директора красно-синих Романа Бабаева.

«ТАКИМ ЛЮДЯМ В РОДНОМ КЛУБЕ ВСЕГДА НАЙДЕТСЯ МЕСТО»

– Березуцкие стали заместителями Бабаева по спортивным вопросам. Как восприняли их возвращение в клуб, в котором оба в 2018 году завершили свою игровую карьеру?
– Конечно, рад, что Вася и Леша снова в ЦСКА. Пока мы не виделись, но при первом же случае их поздравлю, расспрошу, что и как.

– Но вы удивлены, что они заняли административные должности?
– ЦСКА для Березуцких – дом родной. Таким людям в клубе всегда найдется место. Они заслужили это многолетней карьерой. Получится ли у них в новом качестве? Их есть, кому учить. Роман Бабаев – опытный менеджер. Будет подсказывать, что и как делать. На первых порах. А потом Березуцкие сами втянутся. Они и, когда играли, все быстро впитывали. Теперь будет то же самое.

«ЛИЦЕНЗИЯ ВАЖНА НЕ МЕНЬШЕ ОПЫТА АССИСТЕНТА»

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– Однако еще год назад они хотели тренировать. Пошли помощниками к Леониду Слуцкому в «Витесс». Почему же сейчас Березуцкие уходят в другую сферу?
– Возможно, им просто не понравилось тренировать. Захотелось попробовать что-то еще. Они же молодые, могут пробовать, выбирать. Главное – что они снова в ЦСКА. И будут приносить пользу своему клубу.

– А, может, все-таки стоило последовать за Слуцким в «Рубин»?
– Насколько я знаю, их в Казань не звали. При этом ничто не мешает им возобновить тренерскую деятельность в будущем. Они ведь, по-моему, продолжают учиться. И еще неизвестно, что ценнее – получение лицензии или работа ассистентом. Вообще, любому молодому тренеру поначалу непросто. Тут никуда спешить не нужно. Со временем все само собой приходит.

«ИГРАТЬ ЗА ЦСКА ЛУЧШЕ, ЧЕМ СИДЕТЬ НА СКАМЕЙКЕ В АПЛ»

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– Теперь Березуцкие имеют прямое отношение к зимней селекции ЦСКА. На ваш взгляд, команде нужно продолжать попытки переманить из «Крыльев Советов» Александра Соболева?
– Нападающий топ-уровня команде не помешал бы. Но ЦСКА уже купил молодого парня из Белоруссии – Илью Шкурина. Его возможности наверняка хорошо известны Виктору Гончаренко. Не исключено, с появлением Шкурина необходимость покупки Соболева отпала.

– Но как же опыт? Основной нападающий ЦСКА Федор Чалов тоже молод…
– Ну, Чалова к молодежи причислять уже нельзя. Он длительное время держит высокий уровень, много забивает, уже считается кандидатов в первую сборную России. Хотя, опыт лишним не бывает. Безусловно, Соболев – тоже интересный вариант.

– Особенно если Чалова продадут в Англию…
– Я читал новости об интересе «Челси», но не знаю, насколько они правдивы. Да и не только про лондонский клуб писали… Надо ли Чалову ехать в АПЛ? Если есть реальная перспектива играть, то, конечно, имеет смысл рискнуть. Главное – не сесть на скамейку. Гораздо лучше быть основным форвардом ЦСКА, чем запасным «Челси».

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