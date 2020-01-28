Более тысячи матчей на двоих. Какой была карьера вернувшихся в ЦСКА Березуцких

ИГРАТЬ УЧИЛИСЬ В ГЛАВНОЙ СПОРТШКОЛЕ МОСКВЫ

Березуцкие родились и жили на юго-востоке столицы России — в Печатниках. А первые шаги в футболе близнецы делали в Капотне. Отец братьев Владимир в 1990 году отдал будущих звезд ЦСКА в «Смену» — главную спортшколу столицы. В ее стенах, к слову, воспитывались футболисты выступавшие, как и Березуцкие, за сборную России — Игорь Симутенков, Денис Бояринцев, Дмитрий Хлестов и другие. Именно там они смогли проявить себя и привлечь внимание профессиональных клубов.

ТАЛАНТЛИВЫХ РЕБЯТ ПОДХВАТИЛ «ТОРПЕДО-ЗИЛ»

В конце 90-х «Смена» вылетела из высшего дивизиона первенства спортшкол. Тогда братья даже подумывали закончить с футболом.

Однако их вовремя заметил наставник Владимир Кобзев и пригласил в школу «Торпедо-ЗиЛ». В наши дни в знак благодарности Алексей и Василий организовали ежегодный юношеский турнир памяти Кобзева.

В школе «Торпедо-ЗиЛ» братья быстро прогрессировали. Еще за полтора года до выпуска тренер Борис Игнатьев стал привлекать защитников к тренировкам с основой. Алексей и Василий дебютировали за торпедовцев в 18 лет и суммарно провели пять матчей.

БРАТЬЕВ РАЗЛУЧИЛИ ВСЕГО РАЗ, И ТО — НЕНАДОЛГО

Профессиональные пути близнецов расходились всего единожды. Алексей на один сезон отправился в аренду в «Черноморец». Однако в 2002 году братья воссоединились в главном клубе своей жизни — ЦСКА. Тогда команду тренировал Валерий Газзаев. Однако вначале игровое время распределялось между братьями неравномерно. Алексей поучаствовал в единственном в золотом матче чемпионата России с «Локомотивом». А Василий практически не выходил на поле. Алексей взял с командой серебро РФПЛ-2002, а у его брата этой награды в списке достижений нет.

17 СЛАВНЫХ ЛЕТ В ЦСКА

Свой первый чемпионский титул с армейцами Березуцкие взяли в 2003 году. Братья уверенно закрепились в основном составе. А в 2004 из «Локомотива» в ЦСКА перешел Сергей Игнашевич. И понеслась. Тройка Березуцкие-Игнашевич бетонировала оборону армейцев следующие 14 лет. Даже карьеру Алексей, Василий и Сергей закончили практически одновременно.

В футболках ЦСКА Березуцкие сыграли 1030 матчей (Алексей — 494, Василий — 536). На их счету шесть чемпионских титулов, семь серебряных и две бронзовых медали Чемпионата России. Плюс — семь Кубков России и шесть Суперкубков. Вместе с клубом близнецы выиграли Кубок УЕФА в 2005-м и заняли третье место со сборной России на Евро-2008. К слову, за национальную команду Алексей провел 58 матчей, а Василий — 101.

Об уходе из футбола Березуцкие объявили в июле 2018 года. Свою яркую карьеру они завершили в 36 лет. При этом близнецы были в отличной форме, а за несколько недель до ЧМ-2018 Станислав Черчесов предложил выступить защитникам в сборной.

УШЛИ, НО ОБЕЩАЛИ ВЕРНУТЬСЯ

После прощания с армейским клубом Василий и Алексей поехали качестве тренеров в «Витесс», который возглавлял Леонид Слуцкий. Они входили его в штаб с 2018 по 2019 год. После увольнения главного тренера, братья ушли вслед за Слуцким.

В 2020 году Березуцкие вернулись в ЦСКА. На днях клуб объявил о назначении Алексея и Василия заместителями генерального директора по спортивным вопросам.

— Разлука с родным клубом получилась недолгой. Я этому очень рад. Так или иначе даже после завершения карьеры ассоциировал себя именно с ЦСКА. Надеюсь, наши с Васей опыт и знания пойдут на пользу и помогут улучшить спортивную структуру. Впереди много работы. Однако мы беремся за нее с большим желанием и интересом, — прокомментировал новую работу Алексей.