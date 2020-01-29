Сергей Герасимец: Кокорина сбивает с толку окружение - Советский спорт
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29 января 2020 20:20ФутболГригорьевская Юлия

Сергей Герасимец: Кокорина сбивает с толку окружение

Бывший полузащитник питерского клуба считает, что Александру Кокорину не стоит проводить весенний отрезок сезона в «Зените-2», с которым он отправится на сборы в Турцию.

«СОЛИДНЫЕ КЛУБЫ ТАК НЕ ПОСТУПАЮТ»

- «Зенит» ожидаемо не включил Кокорина в заявку на февральские сборы в испанском Бенидорме. Но вместо аренды в «Сочи» форвард продолжит подготовку в дубле сине-бело-голубых. Что вы обо всем этом думаете? - вопрос 54-летнему Герасимцу.
- Есть ощущение, что в «Зените» большие организационные проблемы. Солидному клубу непозволительно доводить ситуацию до такой точки, почти до абсурда. Все вопросы по Кокорину можно было решить еще в декабре, до выхода команды из отпуска. Саму аренду игрока в «Сочи» я считаю обоснованной. Но нельзя было принимать такое решение, когда игрок уже начал тренироваться с основой на первом испанском сборе. Это же ключевой момент! Саша сразу ярко проявил себя, забил - и тут ему дают от ворот поворот. При таком раскладе скандала было не избежать.

- А почему вы считаете аренду в «Сочи» обоснованной?
- Потому что человек почти два года был без большого футбола. Весной 2018-го Саша получил тяжелую травму, потом долго восстанавливался, вернулся, где-то сыграл, помог на замене, а затем, сами знаете, что было… Все это не могло пройти для него бесследно. Да, мы все помним Сашу как одного из лидеров «Зенита». Но сразу вернуться на тот уровень нереально, чудес не бывает! Рассчитывать на это - верх легкомыслия. Процесс полного восстановления должен проходить плавно, поэтапно. И начать с «Сочи», где конкуренция не такая высокая, как в «Зените», - очень даже перспективный вариант.

«НАДО ПРИСЛУШАТЬСЯ К ЧЕРЧЕСОВУ»

- Почему же Кокорин отказался уходить в аренду? Что он забыл в «Зените-2», который выступает в ПФЛ?
- А кто сказал, что это собственный выбор игрока? Думаю, окружение сбивает его с толку. Видимо, нет рядом человека, способного разложить ситуацию по полочкам, объяснить, что выгоднее именно ему самому… Жаль. Тот же Станислав Черчесов правильно сказал: нет ничего оскорбительного в выступлениях за «Сочи». Не самое плохое место, чтобы вернуть себе славное имя после всего, что с Сашей произошло.

Ну а «Зенит-2» - вынужденная мера. Если игрок отказывается уходить в аренду, куда же его переводить? Понятное дело - в дубль. Но для Кокорина - это худший вариант. Он продолжит терять время, которого и так столько упущено… Надеюсь, Саша все еще тщательно взвесит, обдумает, спокойно пообщается с людьми, которые желают ему добра, а не с теми, кто хочет на нем заработать, и все-таки останется в премьер-лиге. Если это возможно только в «Сочи», значит, надо соглашаться и идти туда играть. А потом возвращаться в ином качестве в «Зенит».

- Да и за место в сборной на Евро-2020 там можно побороться.
- Однозначно. А в «Зените-2» про сборную можно будет сразу забыть. Кто будет следить за ним во второй лиге? Там 28-летнему футболисту такого класса делать нечего. Хватит ерундой заниматься. Понятно, что сама аренда была обставлена в немного обидном для игрока ключе. Но пора уже перевернуть страницу. Футбол важнее обид. В «Сочи» Кокорин может стать лидером команды, снова почувствовать вкус к игре и доказать свою необходимость Черчесову. У Артем Дзюбы в «Арсенале» в 2018 году получилось. Это хороший ориентир.

«СЕМАКА ПОСТАВИЛИ В НЕПРИЯТНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ»

- Тем временем фанаты «Зенита» негодуют в клубном твиттере. Они-то считают, что Кокорин должен играть за главную питерскую команду. Тем более что и Сергей Семак этого хочет.
- Я болельщиков понимаю. И могу повториться: нынешний хай спровоцировал сам клуб, не подумав о последствиях. Но я сомневаюсь, что «Зенит» изменит принятое решение. Весной Кокорина в первой команде не будет. Значит, ему нужно ехать в «Сочи». Бастовать себе дороже.

Ну и, конечно, в неприятном положении оказался Семак. Получилось, что кадровые решения в клубе принимаются в обход главного тренера. Хотя… Уверен, возможная аренда не могла вообще не обсуждаться с Семаком и Кокориным. Наверняка какие-то разговоры велись, просто, видимо, возникло недопонимание, насколько все серьезно.

- Вы видите для Кокорина будущее в «Зените»?
- Так это от него самого зависит. Если продолжит упираться, пойдет на принцип и до лета продолжит отбывать повинность в дубле, то, конечно, никто с ним новый контракт не подпишет. Это уже открытый конфликт! А вот если он сыграет круг за «Сочи» и неплохо себя проявит, дорога в «Зенит» будет открыта. Семак на его стороне. И клуб вряд ли откажется от такого нападающего уже в идеальных кондициях.

Есть, конечно, и третий вариант. Можно же, пока действует нынешний договор, продать Кокорина. Но я слабо верю в подобное развитие событий. Еще раз повторю: самое разумное для Саши сейчас - играть за «Сочи».

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