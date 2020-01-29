Лю Хуншен: Коронавирус не угрожает ни Олимпиаде, ни РПЛ - Советский спорт
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29 января 2020 20:57ФутболМощенко Захар

Лю Хуншен: Коронавирус не угрожает ни Олимпиаде, ни РПЛ

Бывший врач «Спартака» и известный специалист в области восточной медицины успокоил российских болельщиков.

«ФУТБОЛИСТЫ – МОЛОДЫЕ ЛЮДИ С СИЛЬНЫМ ИММУНИТЕТОМ, ИМ ВИРУС НЕ СТРАШЕН»

- В Китае в связи с эпидемией отменяют одно крупное спортивное соревнование за другим. Доктор Лю, насколько велика опасность распространения коронавируса для футбола?
- Да не пугайтесь вы так! По статистике, в основном, от коронавируса страдают пожилые люди. Причем, у большинства из них были другие хронические заболевания, которые вирус усугубил. А для молодежи с сильным иммунитетом он не так опасен. Я каждый день штудирую китайские интернет-издания. Там дают статистику зараженных. Доля детей и молодежи крайне низка.

Так что и для спортсменов, в частности - футболистов, коронавирус серьезной опасности не представляет. Они по определению должны обладать хорошим здоровьем и постоянно находятся на контроле у медицинских служб своих клубов.

- Неужели опасности совсем нет?
- Вирус распространяется воздушно-капельным путем, то есть, при чихании или кашле, или при рукопожатии. Но если избавить футболистов от прямых контактов с носителями вируса, что не так уж сложно, легко можно избежать неприятных последствий.

Да не погибнет ваш футбол от коронавируса, не беспокойтесь! Нужно ведь еще учитывать, что в Китае очень строгие правила въезда в страну и таможенные проверки. Свободно границу никто не пересечет – медицинский контроль очень жесткий.

- Тем не менее, многие уже ставят под угрозу проведение Олимпиады в Токио, до которого от Китая недалеко…
- Это все спекуляции. Серьезной угрозы Играм в Японии нет. Вот из самого Китая соревнования вовсю переносят. И это правильно. Это должно нормализовать обстановку в мировом спорте.

«ДОКТОР ЧЖУН ДАЛ ПРОГНОЗ: ЧЕРЕЗ ТРИ ДНЯ ЭПИДЕМИЯ ПОЙДЕТ НА СПАД»

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- В Китае выступают некоторые бывшие игроки РПЛ - в частности, Халк и Фернандо. Теперь для обоих заказан путь обратно в Россию?
- Да почему же? Если они не имели прямого контакта с инфицированными, то не представляют никакой опасности. Просто по прилете в Москву или Санкт-Петербург их надо будет две недели подержать на карантине, обследовать, для надежности.

- В самом Китае пытаются найти скорейший выход из кризиса?
- Конечно. Я прочитал, что китайские ученые уже разработали вакцину, которая должна помочь остановить эпидемию. Наш известный специалист доктор Чжун спрогнозировал, что пик продлится еще три дня, после чего распространение коронавируса пойдет на спад. А спустя две-три недели эпидемиологическая ситуация по всему миру и в Китае нормализуется.

- Не существует ли угрозы заразиться коронавирусом в китайском ресторане?
- Продукты для таких ресторанов в России производятся и закупаются на территории вашей страны. Единственное, что может поставляться непосредственно из Китая – травы, специи и соусы, но сейчас и эти добавочные компоненты, в основном, производят в российских городах. Так что опасность заражения вирусом может исходить только от поваров… Но вы же понимаете: на эти вакансии просто так не попадешь – необходимо не только иметь медицинскую книжку, но и пройти тщательный медосмотр. Поэтому футболисты и болельщики могут смело продолжать посещать китайские рестораны.

«ПРИ ВАРТАПЕТОВЕ В «СПАРТАКЕ» ИГРОКАМ НЕ МОГЛИ ТОЧНО ПОСТАВИТЬ ДИАГНОЗ»

- Минувшим летом во время посещения нашей редакции вы жаловались на то, что вас затаскали по российским судам после неприятного инцидента с вашим сыном. Проблема актуальна?
- На данный момент все судебные дела позади, и у меня все нормально.

- Все закончилось в вашу пользу?
- Если честно, не хотел бы в интервью говорить на эту тему. Главное, что я остался на свободе. Во всяком случае, пока.

- Сейчас вы практикуете в собственной клинике. А как насчет возвращения в спорт?
- Действительно, я продолжаю работать в китайской медицине, а на футбол иногда хожу только как болельщик. У меня было предложение от одного российского клуба премьер-лиги, но я ответил отказом.

- Почему?
- Потому что предложили маленькую зарплату. Я долгое время проработал в «Спартаке», отдал этому клубу много времени и сил, поэтому не хотел идти, как говорится, на понижение по всем параметрам.

- В прошлом сезоне глава медицинского штаба «Спартака» Михаил Вартапетов был признан лучшим врачом премьер-лиги. Тем не менее, руководство клуба рассталось с ним. Как думаете, по какой причине?
- У вас не совсем верная информация. Не Вартапетов был признан лучшим врачом РПЛ, а медслужба «Спартака» – лучшей в премьер-лиге. И причина расставания с ним, на мой взгляд, в том, что в команде было слишком много заболевших и травмированных, не всем игрокам могли быстро и правильно поставить диагноз. В каких-то случаях медики слишком долго определяли причину недомогания, в других – неправильно выбирали тактику лечения. Разумеется, руководство клуба не могли устроить такие показатели работы медицинского штаба.

- Если «Спартак» снова позовет вас на должность главного врача и предложит хорошую зарплату, согласитесь?
- Вы задаете прямой вопрос, и я тоже отвечу прямо: если предложенная зарплата будет высокой, да, я готов вернуться в «Спартак».

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