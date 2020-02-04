Сергей Ткачев: В «Арсенале» с радостью приняли бы Кокорина - Советский спорт
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Матч-центр: вчера сегодня завтра
04 февраля 2020 13:15ФутболГригорьевская Юлия

Сергей Ткачев: В «Арсенале» с радостью приняли бы Кокорина

Один из лучших распасовщиков РПЛ-2019/20 (6 голевых передач) рассказал о подготовке тульского «Арсенала» ко второй части сезона и поделился мнением о зимних изменениях в составах других команд.

«НОГИ БОЛЯТ, ВСЕ БОЛИТ»

– «Арсенал» проводит второй турецкий сбор. Он сильно отличается от первого?
– Интенсивность тренировок увеличилась в разы. Больший упор делается на игровые упражнения. Потихоньку наигрываем основной состав на весну, ведь до официальных матчей времени все меньше. Стараемся справляться с нагрузками, но, если честно, состояние какое-то загнанное. Ноги болят, все болит. Но лучше сейчас потерпеть, чтобы потом игралось легче.

– Команда уже провела четыре контрольных матча. Не перебор? Для сравнения у «Спартака» пока был только один спарринг…
– На первом сборе играли по следующей схеме: сегодня проводишь первый тайм, завтра – второй. Такого в моей практике еще не было. Но мне понравилось. Вообще, на сборах лучше играть, чем бегать без мяча. Это вам любой футболист скажет.

«НОВИЧКИ БЫСТРО ОСВОИЛИСЬ»

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– Перед зимним перерывом вы получили повреждение. Это сократило отпуск?
– Да нет. Побыл дома с семьей, восстановление прошло само собой. Просто никуда не летал, делал разные процедуры. Сейчас тщательнее слежу за состоянием мышц, за час до тренировки обязательно провожу разминку. Возраст уже такой, что надо следить за здоровьем, чтобы избежать рецидива.

– К декабрю «Арсенал» набрал приличный ход и поднялся на потенциально еврокубковую шестую строчку в таблице. После перерыва команда успела восстановить прежние связи?
– Не до конца, но у нас не должно быть проблем с сыгранностью. Все-таки уже три года состав почти не меняется, мы отлично понимаем друг друга на поле. Нам очень комфортно. И новички, кстати, быстро освоились в коллективе.

«ШТРАФЫ ЗА МАТ ПРИВЕТСТВУЮ»

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– На сборах вы отлично взаимодействовали с Евгением Луценко. Весной он продолжит забивать с ваших передач, как в первой части сезона?
– Ну, чтобы отработать все до автоматизма, надо еще потренироваться. Бывает, я отдам пас не туда или Женя не в сторону сделает рывок. Порой из-за этого на тренировках случаются стычки, но все по-доброму, до драк не доходит. (Смеется.) Как раз оставшиеся недели и посвятим тому, чтобы получше сыграться.

– У Луценко в «Арсенале» реализация моментов гораздо выше, чем в «Динамо»…
– Тем не менее, он не сразу начал забивать. Когда только пришел к нам, какое-то время привыкал к новым требованиям. Но главное – потом принес своими голами команде важные очки. Надеюсь, весной будет то же самое.

– Вы сказали о дружелюбных стычках с Луценко. А настоящие конфликты на сборах случаются?
– Настоящие? Нет. В «Арсенале» очень дружелюбная атмосфера. Можем всей командой организовать совместный ужин. Штрафы копятся – вот на эти средства и устраиваем посиделки.

– Вас, кстати, уже оштрафовали за мат.
– Да, было дело. Тренеры еще в прошлом году объявили, что за нецензурные выражения будут штрафовать. Поэтому теперь даже на тренировках стараемся сдерживаться, правда, не всегда получается. (Смеется.) Нет-нет, да и вырвется какое-нибудь крепкое словечко. Вот и следишь за собой, тысячу раз подумаешь прежде, чем ругнуться. А то за два часа тренировки может приличная сумма набежать … И я считаю это правильной мерой. Неприятно, когда человек матерится. Надо уметь держать себя в руках.

«ОТ ТРАВМЫ НЕ ЗАСТРАХУЕШЬСЯ»

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– В эти дни в Катаре проходит представительный турнир с участием «Спартака», «Локомотива» и «Ростова». Следите?
– Матчей не видел. У нас же двухразовые тренировки, а вечером – восстановительные мероприятия. Успеваем разве что обзоры голов посмотреть в новостях… Хотел бы, чтобы «Арсенал» зимой участвовал в таких крупных турнирах? Было бы неплохо. Дополнительная мотивация выиграть трофей. В обычных контрольных матчах интриги не хватает, приходится себя немного искусственно настраивать.

– Зато меньше риска получить травму. В Катаре, кстати, команды уже понесли кадровые потери…
– Да риск травмы всегда один и тот же. От него ни в какой игре не застрахуешься. Даже на тренировке можно получить повреждение. Нередко – в самой глупой ситуации.

«СОБОЛЕВА В «СПАРТАКЕ» НА РУКАХ БУДУТ НОСИТЬ, ЕСЛИ НАЧНЕТ ЗАБИВАТЬ»

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– Какая зимняя новость из мира российского футбола больше всего удивила?
– Я хорошо общаюсь с Саней Соболевым. Порадовался за него, когда узнал о том, что он ушел в аренду в «Спартак». Переход Федора Смолова в «Сельту» – тоже приятное событие. А вот за Саню Кокорина немного тревожно. Хотелось бы, чтобы вся эта история поскорее разрешилась. Там много непонятного. Но я надеюсь, весной он сможет играть на своем уровне за ту команду, где чувствовал бы себя наиболее комфортно.

– Уходить в «Сочи» Кокорин не хочет. Сейчас говорят о варианте с «Локомотивом». А если бы его арендовал «Арсенал», как бы к этому отнеслись?
– Отлично бы отнесся. В Туле у него много знакомых. Было бы интересно сыграть с Кокориным за одну команду. Но я уверен, у него будет много вариантов, в том числе за границей. И он сам решит, что для него лучше.

– Как оцениваете перспективы Соболева в «Спартаке»?
– В таких командах всегда тяжело. Там другие амбиции и огромная ответственность. Но Саша – парень боевитый. Верю, что все у него получится. Он в этом чемпионате уже здорово себя проявил. Он обладает качествами, чтобы заиграть в «Спартаке». Продолжит забивать голы, как было в «Крыльях», – его на руках будут носить. Этого ему и пожелаю.

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