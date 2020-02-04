VAR бродит по Европе

ОТ СУДЬБЫ НЕ УБЕЖИШЬ

В испанской сегунде видеоассистенты рефери задействованы в каждом из 11 матчей тура. Не стала исключением встреча «Фуэнлабрады» и «Жироны», которые в этом сезоне ведут активную борьбу за повышение в классе. «Фуэнлабрада» перед игрой опережала конкурента на два очка, но в итоге уступила на своем поле со счетом 0:1, оставшись в середине второго тайма в меньшинстве.

Именно вокруг удаления форварда хозяев Кристобаля Маркеса и разгорелся весь ВАР-бор. Судья Исидро Диас, пересмотрев эпизод на мониторе, решил отменить красную карточку, когда наказанный игрок уже находился в раздевалке. Пришлось Маркеса оттуда возвращать, чтобы заменить красный цвет на желтый. И тут произошло невероятное! Выбежав из подтрибунного помещения, нападающий вступил в перепалку с Алексом Гранелем, на котором ранее заработал фол, стоивший ему «преждевременного» удаления.

Что оставалось Диасу? Правильно. Вынести Маркесу одно предупреждение взамен красной карточке. И сразу же - второе, за конфликт с Гранелем. Таким образом, Маркес был удален повторно, теперь уже без помощи ВАР, став главным антигероем европейского уик-энда.

ГАТТУЗО ПРЕОДОЛЕЛ КРИЗИС

Не обошелся без видеповторов и заключительный матч тура в серии А «Сампдория» - «Наполи» (2:4). Обращения к ВАР настолько затянули игру, что к основному времени были добавлены девять минут! На восьмой из них неаполитанцы закрепили свой успех. Но все самое интересное произошло до этого.

Генузцы, уступая 0:2, сравняли счет со второй попытки: на 57-й минуте судья после видеоповтора отменил гол Гастона Рамиреса, а на 70-й - опять прибегнув к современным технологиям, назначил пенальти, который реализовал Маноло Габбьядини. Ну а автором победного мяча «Наполи» стал Диего Демме. До него игроки с таким именем не забивали за южан с 1991 года, когда в их составе блистал Диего Марадона.

Неаполитанцы после четырех поражений в первых шести матчах под руководством Дженнаро Гаттузо выдали отрезок из трех побед. Причем до «Сампдории» они нанесли поражения грандам - «Лацио» (в Кубке) и «Ювентусу». Команда по-прежнему находится далековато от зоны Лиги чемпионов, но кризис, видимо, преодолен.

АСПАС ВЕРИТ В СМОЛОВА

Тем временем в Испании - уже в примере, а не секунде - первые заявления с момента перехода на правах аренды в «Сельту» сделал Федор Смолов. По словам россиянина, «он горд выступать в сильнейшем европейском чемпионате и приложит максимум усилий для того, что команда начала чаще забивать и покинула зону вылета».

Кроме того, Смолов надеется быстро сыграться с «главной звездой «Сельты» - Яго Аспасом». Тот в долгу не остался и со своей стороны похвалил новичка команды. «Прекрасно помню Федора по товарищескому матчу сборных - тогда он забил два мяча. С приходом такого нападающего наша атака стала сильнее», - заявил Аспас.

Что ж, в ближайшее время «Сельту» ждет серьезная проверка - матчи против «Севильи» и «Реала». А отступать некуда: клуб из Виго занимает в чемпионате предпоследнее место.

СТАТИСТИКА

Чемпионат Италии. 22-й тур

САМПДОРИЯ - НАПОЛИ - 2:4 (1:2)

Голы: МИЛИК, 3 - 0:1. ЭЛЬМАС, 16 - 0:2. КВАЛЬЯРЕЛЛА, 26 - 1:2. ГАББЬЯДИНИ, 73 - с пенальти - 2:2. ДЕММЕ, 83 - 2:3. МЕРТЕНС, 90+8 - 2:4.

АНГЛИЯ

И О 1. Ливерпуль 25 73 2. Ман Сити 25 51 3. Лестер 25 49 4. Челси 25 41 5. Тоттенхэм 25 37 6. Шеффилд 25 36 7. МЮ 25 35 8. Вулверхэмптон 25 35 9. Эвертон 25 33 10. Арсенал 25 31 11. Бернли 25 31 12. Ньюкасл 25 31 13. Саутгемптон 25 31 14. Кристал Пэлас 25 30 15. Брайтон 25 26 16. Борнмут 25 26 17. Астон Вилла 25 25 18. Вест Хэм 25 24 17. Уотфорд 25 23 20. Норвич 25 18

ИСПАНИЯ

И О 1. Реал 22 49 2. Барселона 22 46 3. Хетафе 22 39 4. Севилья 22 39 5. Валенсия 22 37 6. Атлетико 22 36 7. Вильярреал 22 34 8. Реал Сосьедад 22 34 9. Атлетик 22 31 10. Гранада 22 30 11. Осасуна 22 28 12. Бетис 22 28 13. Леванте 22 26 14. Вальядолид 22 25 15. Алавес 22 24 16. Эйбар 22 24 17. Мальорка 22 18 18. Леганес 22 18 19. Сельта 22 17 20. Эспаньол 22 15

ИТАЛИЯ

1. Ювентус 22 54 2. Интер 22 51 3. Лацио 21 49 4. Аталанта 22 39 5. Рома 22 39 6. Кальяри 22 32 7. Парма 22 32 8. Милан 22 32 9. Наполи 22 30 10. Верона 21 30 11. Болонья 22 30 12. Торино 22 27 13. Сассуоло 22 26 14. Фиорентина 22 25 15. Удинезе 22 24 16. Сампдория 22 20 17. Лечче 22 19 18. Дженоа 22 16 19. Брешия 22 15 20. СПАЛ 22 15

ГЕРМАНИЯ

И О 1. Бавария 20 42 2. Лейпциг 20 41 3. Боруссия Д 20 39 4. Боруссия М 20 39 5. Байер 20 34 6. Шальке 20 34 7. Хоффенхайм 20 33 8. Фрайбург 20 29 9. Вольфсбург 20 27 10. Аугсбург 20 26 11. Айнтрахт 20 25 12. Унион 20 23 13. Герта 20 23 14. Кельн 20 23 15. Майнц 20 18 16. Вердер 20 17 17. Фортуна 20 16 18. Падерборн 20 15

ФРАНЦИЯ