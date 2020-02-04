Спортивный карантин. Какие соревнования отменили из-за коронавируса - Советский спорт
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04 февраля 2020 18:49ФутболИванова Дарья

Спортивный карантин. Какие соревнования отменили из-за коронавируса

Из-за эпидемии массово отменяются турниры в Китае и за его пределами.

Распространением коронавируса обеспокоена вся планета. Неизвестная ранее болезнь уже унесла жизни более 360 жителей Китая. Инфицированными признаны около 17 200 человек.

Первенства любого масштаба и уровня напрямую связаны с передвижением их участников. Спортивные руководители, желая обезопасить атлетов и зрителей массово отменяют или переносят турниры. В первую очередь эта мера принимается, конечно, в Китае. В списке первенств, которые не будут проводить или уже отменили, уже десятки мероприятий. Скорее всего, этот перечень пополнится.

Отсчет до Игр-2022

Поднебесная планирует принимать у себя зимнюю Олимпиаду, которая пройдет в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года. К счастью, эти Игры пока никто отменять не собирается. Однако церемония запуска обратного отсчета времени до начала Олимпиады, которую хотели провести на стадионе «Птичье гнездо» в Пекине, не состоялась.

Отборы на Токио-2020

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А вот на Игры в Токио-2020 эпидемия повлияла. Сразу нескольких олимпийских квалификаций, которые должны были состоятся в разных городах КНР, перенесли.

Например, с 3 по 14 февраля в Ухане планировался отборочный турнир среди стран Азии и Океании по боксу. Мероприятие перенесли на март. Плюс к тому, состоится оно не в Поднебесной, а в Иордании. Помимо этого, олимпийские квалификационные соревнования по баскетболу среди женщин пройдут в Белграде с 6 по 9 февраля. Ранее местом проведения был выбран китайский город Фошань.

Игры группы В финального этапа азиатского отборочного турнира по футболу у женщин пришлось также пришлось переносить и даже не один раз. С 3 по 9 февраля их должен был принимать город Ухань. Однако азиатская футбольная конфедерация решила, что матчи нужно проводить в Нанкине. А через неделю турнир вообще перенесли за пределы Китая — в Сидней. Примечательно, что прилетевших на соревнования китайских футболисток поместили под карантин. Как сообщил директор по здравоохранению штата Квинсленд Джаннетт Янг, врачи не обнаружили ни у одного члена китайской делегации симптомов заражения. Однако за неделю до турнира команда посещала охваченный вирусом Ухань. Изоляцию сборной назвали мерой предосторожности.

Сегодня также есть вероятность, что перенесут в другое место азиатский отборочный турнир по вольной, греко-римской и женской борьбе. Он должен пройти с 27 по 29 марта. Изначально местом проведения первенства был китайский город Сиань. Сообщается, что принять турнир смогут Узбекистан, Казахстан или Южная Корея.

Чемпионат Азии и мира по легкой атлетике-2020

Азиатская ассоциация легкой атлетики запретила проводить в китайском Ханчжоу зимний чемпионат 12-13 февраля. При этом первенство планеты, которое по плану хотели провести в городе Нанкине с 13 по 15 марта, перенесли на 2021 год. Даты соревнований пока не выбраны.

Плюс к тому, отменены традиционные марафоны в Гонконге (9 февраля) и Уси (22 марта).

Кубок Федерации по теннису

Международная Федерация тенниса (ITF) изменила место проведения турнира группы 1 зоны Азия/Океания в рамках Кубка Федерации. Игры, которые должен был принимать Дунгуань с 4 по 8 февраля, предложили организовать в столице Казахстана Нур-Султане. Однако ITF договоренностей с казахстанской стороной не достигла. Так что, пока неизвестно, где пройдут соревнования.

Кроме того, отменены нескольких турниров серии «Челленджер», которые должны были пройти в китайских городах в Цюйцзине, Чжухае, Шэньчжэне и Чжанцзягане в марте. Есть вероятность, что не состоятся старты, намеченные и на апрель в Аннине, Тайбэе, Нанчане и Чанше.

Этапы Мировой серии по прыжкам в воду и синхронному плаванию

Международная федерация водных видов спорта (ФИНА) отменила китайский этап Мировой серии. Первенство планировали провести с 7 по 9 марта в Пекине. Этап по синхронному плаванию с 23 по 25 апреля также вряд ли состоится в изначально выбранном городе Сучжоу.

Кубок мира по горнолыжному спорту

С 12 по 16 февраля в китайском Яньцине не пройдет этап Кубка мира по горнолыжному спорту. Такое решение приняла Международная федерация лыжных видов спорта (ФИС). Состязания должны были стать первыми официальными тестами для Игр-2022.

Чемпионат Китая по футболу, азиатская Лига чемпионов, Суперкубок

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Превентивные меры распространяются и на футбол. В Китае матч азиатской Лиги чемпионов «Шанхай СИПГ» — »Бурирам Юнайтед» решили не отменять. Однако встреча состоялась без болельщиков. Кроме «Шанхай СИПГ» в ЛЧ участвуют еще три команды из Китая, пробившиеся в первенство напрямую. Скорее всего, домашние матчи этих клубов на второй круг группового этапа перенесут в другие города.

Суперкубок Китая, намеченный на 5 февраля в Сучжоу, сыгран не будет. Кроме того, в Поднебесной не начнется во время новый сезон внутреннего чемпионата, старт которого планировался 22 февраля. Пока о дате первых матчей не сообщается.

Домашние матчи КХЛ и ВХЛ

Помимо прочего, китайские команды хоккейных КХЛ и ВХЛ временно не будут проводить домашние матчи. Например пекинский клуб «Куньлунь Ред Стар» сейчас проводит тренировки в Москве. Скорее всего, последние встречи регулярного чемпионата КХЛ с участием команды состоятся в Новосибирске. Примечательно также, что недавно вернувшихся с выездного матча в Китае хоккеистов хабаровского «Амура» поместили в карантин.

Формулы 1 и Е

Организаторы гонки Формулы Е отменили соревнования в Поднебесной из-за бушующей эпидемии. Гонка должна была пройти в городе Санье 21 марта. Под вопросом проведение этапа Ф1 в Шанхае. Гонку намеревались проводить с 16 по 19 апреля. Сообщается, что в настоящее время организаторы шанхайского этапа хотят поменяться местами в календаре с Гран При России. Он планируется на 24-27 сентября. Тем не менее промоутеры этапа в Сочи не хотят вносить подобные корректировки.

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