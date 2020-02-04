Владимир Рыков: Самый быстрый - Клинтон, его даже Комличенко не догонит

«У НОВИКОВА И ПЕПЕ ЕСТЬ ЧЕМУ ПОУЧИТЬСЯ»

- «Динамо» проводит первые сборы под руководством Кирилла Новикова. Много отличий от того, что было при Дмитрии Хохлове?

- Конечно, отличия есть. Тем более что в команде сменился тренер по физподготовке. Он привнес новые элементы. Эмоций по сравнению с предыдущими сборами стало больше. Все это очень интересно.

- Нагрузки приличные?

- Как обычно. Зимой закладывается фундамент на решающую стадию сезона.

- Новиков назвал Хосе Пастора Верчили трудоголиком. Верное определение?

- Я вижу, как тренеры общаются, совещаются, пытаются разнообразить занятия, чтобы ребятам было интереснее. Впрочем, по большому счету, любые сборы - это сплошной день сурка.

- Чем заполняете редкие свободные часы?

- Если случаются какие-то мелкие повреждения, восстанавливаюсь, чтобы не выпасть из процесса. А когда полностью здоров - читаю, смотрю фильмы, играю с ребятами в карты. Есть в «Динамо» и любители PlayStation. Правда, это не мое, возраст уже не тот. (Смеется.) Но со стороны могу понаблюдать. Сейчас вот вышел новый теннисный симулятор…

А вообще, мне интересны сами тренировки. Я ведь учусь на тренера, стараюсь все записывать, подробно разбирать упражнения. Надо уже думать о будущем. Поэтому иногда общаюсь с Новиковым и Пепе на профессиональные темы. У наших тренеров есть чему поучиться.

«КОЛЯ ЗНАЛ МНОГИХ ПО СБОРНОЙ. УЖЕ ЗАБИВАЕТ»

- Что конкретно внес в тренировочный процесс Верчили?

- Да много новых упражнений. Первое время Кириллу Александровичу было тяжело, потому что в штабе тренер по физподготовке отсутствовал. А сейчас Пепе приличный объем на себя взял, и Новиков смог сконцентрироваться исключительно на футболе. Это правильно. За «физику» должен отвечать кто-то один.

- Как далеко вы продвинулись в тренерской профессии?

- Прошел первый курс. Сейчас пытаюсь понять, куда двигаться дальше. Но если честно, пока в большей степени чувствую себя футболистом. О завершении карьеры не думаю. Это - в далеком будущем.

- «Динамо» качественно поработало на зимнем трансферном рынке. Как адаптируется Комличенко?

- Все здорово. И его, и других новичков команда отлично приняла. Коля знал многих ребят по сборной России. Уже забивает в контрольных матчах.

Комличенко, еще до перехода из «Млады-Болеслава», начал подготовку раньше «Динамо». Сейчас он бегает быстрее всех?



- Нет, быстрее всех - Клинтон Нжи. За ним даже Комличенко не угонится. (Смеется.)



«БУВАЧ НЕ ПРОПУСТИЛ НИ ОДНОЙ ТРЕНИРОВКИ»

- Много шума наделало назначение спортивным директором «Динамо» Желько Бувача - многолетнего помощника Юргена Клоппа в разных командах. Удивились его приходу?

- Да. Как-то неожиданно все случилось. Никто ничего заранее не знал. Бувач приехал к нам на сборы, его представили. Но какого-то общения со спортивным директором пока не было. У меня, по крайней мере.

- Вроде бы Бувач мог оказаться в лондонском «Арсенале»…

- Его же там рассматривали как тренера, насколько я знаю. А к нам он пришел спортивным директором. Для него это что-то новое. Посмотрим, как все получится.

- Бувач смотрит тренировки?

- Конечно. Вот уже четыре дня ни одной не пропускает. Но сначала он познакомился с тренерами. Им важнее найти диалог, понять, куда двигаться дальше. А разговор с командой еще впереди.

- Авторитет Бувача не давит? Все-таки бывший помощник Клоппа…

- Такого точно нет. Если честно, половина команды была не в курсе, кто это такой. Всю информацию - про Клоппа и так далее - узнавали из прессы.

«ФИЛИПП ГОВОРИТ О ПЯТЕРКЕ? Я БЫ НЕ ЗАГАДЫВАЛ»

- Чей приход круче: Бувача или Комличенко?

- Для меня футболист важнее. С другой стороны, командный успех складывается из многих элементов. Каждый вносит свою лепту. Надеюсь, и Коимличенко, и Бувач помогут нам чаще побеждать.

- Сезон «Динамо» возобновит знаковым матчем против «Спартака». По словам вашего одноклубника Максимилиана Филиппа, в случае победы можно будет задуматься о попадании в пятерку.

- Не люблю загадывать. Конечно, хочется забраться в таблице повыше. Но цель-то всегда формулируется одинаково - победа в каждом следующем матче. А очки потом посчитаем.

- Почему «Динамо» растеряло так много очков на старте сезона?

- К нам летом пришли тринадцать игроков. Новый коллектив нельзя построить сразу, по щелчку. Такого не бывает - чтобы все заиграли и начали понимать друг друга. Мы двигались вперед постепенно, шаг за шагом. И, в конце концов, стабилизировали игру.

- Но резкий прогресс произошел именно при Новикове. Что он сделал?

- Успокоил ребят, сказал, чтобы мы поверили в себя, разгрузил нас психологически. Это сработало.