Евро в Питере: фан-зону организуют на Дворцовой, а часть билетов будут электронными

Несмотря на отчаянное межсезонье, вторник, 4 февраля, получился в Петербурге по-настоящему большим футбольным днем – в город с инспекционным визитом приехала комиссия УЕФА, а также глава оргкомитета российской части первенства Алексей Сорокин.

Все началось в полдень в НИИ детской онкологии, гематологии и трансплантологии имени Раисы Горбачевой. Там Сорокин в компании талисмана Евро-2020 Скиллзи, а также известного актера и благотворителя Константина Хабенского открыли комнату футбола и пообщались с маленькими пациентами. Были игры, конкурсы, выступления футбольных фристайлистов, а после Алексей Сорокин торжественно вручил Хабенсокму сертификат, подтверждающий, что теперь тот является послом Петербурга на чемпионате Европы.

«Просто замечательно, что Евро-2020 будет направлен не только на спортивные мероприятия, но и социальные. У нас есть еще некоторые мысли и соображения, как сделать так, чтобы футбольные матчи запомнились не только красивой игрой, но и красивыми жизненными историями, которые бы мы предложили болельщикам, которые соберутся на трибунах. Это не разовая акция, мы и в Москве проводим такие встречи, чтобы поддержать ребят и их родителей. Важно, когда эмоции подключаются и входят в протокол лечения детей. Они очень часто «проталкивают» все прописанные препараты с гораздо большей энергией, выгоняя болезнь», - сказал Хабенский.

Алексей Сорокин же в свою очередь добавил, что матчи первенства Европы смогут бесплатно увидеть дети из малообеспеченных семей, а также дети-инвалиды. На эти благородные цели в УЕФА по программе «10 тысяч улыбок» для России выделили билеты. На каждый матч – по 250 штук, всего – 1000.

«К сожалению, не так много. Но, что смогли», – резюмировал глава Оргкомитета.

А вечером на стадионе «Газпром Арена» комиссия рассказала журналистам о том, что полностью довольна тем, как город готов к визиту лучших европейских футбольных сборных, а также наплыву болельщиков.

«Этот стадион был подготовлен к матчам чемпионата мира, это арена очень высокого уровня. Петербургский стадион - в «зеленой зоне». По сравнению с другими аренами Евро, он в очень хорошем состоянии, никаких замечаний», - сказал руководитель операционной деятельности на стадионах Евро-2020 Андреас Шар.

Отметим, что эксклюзивное использование стадиона в Петербурге УЕФА начнется с 15 мая, а монтаж всей необходимой инфраструктуры стартует заблаговременно.

Вторил коллеге из УЕФА и Алексей Сорокин, который убежден, что матчи Евро в Петербурге пройдут на очень высоком уровне

«Есть уверенность в том, что мы проведём матчи Евро так же успешно, как и матчи чемпионата мира. Петербург готов к приёму гостей, всей организацией занимается та же команда, а у нас есть традиция все делать хорошо.

Кроме того, Сорокин рассказал о том, что Петербург находится в числе лидеров по конкурсу на один билет, спрос на которые очень большой. Пустых мест на арене на Крестовском точно не будет.

«Часть билетов будет электронная, но перестройка системы контроля доступа не вызовет проблем, мы к этому готовы. Это новое веяние, это современно», - отменил глава оргкомитета.

Вице-губернатор Петербурга Владимир Кириллов, который курирует в том числе и вопросы подготовки к Евро-2020, рассказал о том, что зона просмотра матчей первенства будет организована на Дворцовой площади.

«Я думаю, что на евро будет около одного миллиона болельщиков в фанзоне», - отметил Кириллов.