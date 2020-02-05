Андрей Тихонов: Хочу, чтобы «Спартак» выиграл весной все матчи

«КАРПИН СДЕЛАЛ КОМАНДУ, ЗА КОТОРОЙ ПРИЯТНО НАБЛЮДАТЬ»

– В Дохе созданы прекрасные условия, в первую очередь для самих команд, – отметил 49-летний специалист. – Тренировочные и основное поля рядом с отелем, игроки чувствуют себя максимально комфортно.

– В том числе зарубежный участник турнира – «Партизан». Вы в свое время забивали белградцам…

– Было дело. В конце 90-х боролись с сербами в Лужниках за путевку в основной турнир Лиги чемпионов. Второй мяч я им забил. По сумме двух матчей «Спартак» прошел дальше.

– Каким вам показался сегодняшний «Партизан»?

– Скорее тут нужно говорить обо всем сербском футболе, который «Партизан» олицетворяет. У команд из бывшей Югославии своя специфика, их ни с кем не перепутаешь. Когда я тренировал «Крылья Советов», мы на сборах регулярно встречались с сербами.

Как правило, это техничные команды, играющие, весьма агрессивные в работе без мяча. Цепкий, грязноватый футбол им тоже присущ. Установка такая: если тебя переиграли – ты должен остановить противника любой ценой. Это у югославов в крови. «Партизан» на нынешнем турнире не изменяет традициям.

– Тем не менее «Ростову» белградцы уступили 1:3. Понравилась игра команды вашего бывшего товарища по «Спартаку» и сборной Валерия Карпина?

– Валерий сделал этот «Ростов», от игры которого я лично получаю огромное удовольствие. С «Партизаном» состав был основным процентов на 70, но это не помешало владеть преимуществом. А ведь пока не в полной мере готов Элдор Шомуродов, Алексей Ионов вообще не играет. Так что у «Ростова» громадный ресурс для усиления.

«МАМАЕВ БЫСТРО НАБИРАЕТ ФОРМУ»

– И травма Маттиаса Норманна на игре ростовчан не сказалась…

– Вот именно! Значит, есть исполнители, способные сыграть на этой позиции не хуже норвежца. Возникла проблема – команда чуть перестроилась, в зону Норманна опустился Ивелин Попов. Он, конечно, не такой цепкий и «объемный» футболист, зато думающий! В общем, у Карпина много тактических вариантов, которые он сейчас и пробует.

– Гол Павла Мамаева в ворота «Партизана» – событие?

– Забитый мяч всегда придает уверенности. Пока впечатления от игры Мамаева положительные. Со «Спартаком» я специально за ним наблюдал: Паша бежал, останавливался и еле дышал – было заметно, как ему тяжело. Но с «Партизаном» была другая картина. Он быстро набирает форму.

Да, у Пашки бывает такое: в простых ситуациях что-то придумывает и теряет мячи. Когда это дело поправит, станет совсем хорошо. Мы же знаем, какая у него светлая голова. И насколько он командный игрок. В этом его огромное преимущество.

– Подписание пятилетнего контракта добавило настроения Карпину?

– Конечно. Такие вещи положительно отражаются даже на проведении сборов. Одно дело, когда тебе по контракту остается полгода, другое – когда ты знаешь наверняка, что в команде надолго. Начинаешь совершенно по-другому планировать работу и селекцию с прицелом на будущее. Чувствуешь себя намного спокойнее, а думаешь – глобальнее.

«СМОЛОВ ДАВНО ХОТЕЛ ЗА ГРАНИЦУ»

– Не слишком ли рискует «Локомотив», оставшись, по сути, с единственным нападающим после отъезда Федора Смолова в «Сельту»?

– Эдер – это хорошо, но, конечно, португальцу нужна замена. Мы не знаем точно, когда восстановится Джефферсон Фарфан. Значит, на Эдере завязано слишком много. А что если он тоже получит травму или элементарно устанет? Да, есть Рифат Жемалетдинов, но он все же скорее атакующий полузащитник, чем нападающий.

А тут еще из строя на ровном месте выбыл Антон Миранчук. Серьезная потеря. У «Локо» все равно есть своя игра, Юрий Палыч Семин – опытнейший тренер, но надо искать еще одного форварда. И клуб сейчас этим занят.

– Соломон Кверквелия в интервью нашему изданию заявил, что цель команды на весну – путевка в Лигу чемпионов. При таких кадровых проблемах это реально?

– Претенденты на путевки в Лигу идут ровной группой. У «Локомотива» была тяжелая концовка прошлого календарного года: после домашнего матча с «Ювентусом» был обыгран только «Тамбов». Но весной борьба начнется заново. Посмотрим, что получится у команды.

– А почему в «Локо» не получилось у Смолова?

– Насколько я знаю, Федор давно хотел уехать за границу. Но после «Краснодара», когда был идеальный для этого момент, предложений интересных не поступило или не удалось договориться. И что-то пошло не так…

Теперь новый вызов – «Сельта». Думаю, это неплохой вариант для перезапуска карьеры. Если весной у Смолова в Виго получится, он вполне может получить более интересное предложение из Европы.

«ВОЗМОЖНО, ТЕДЕСКО НЕ РАСКРЫВАЕТ ВСЕХ СЕКРЕТОВ»

– Вот, наконец, мы добрались и до «Спартака»…

– Пока интересного больше, чем непонятного. Доменико Тедеско на первом сборе в Эмиратах не провел ни одного спарринга: там шла работа над кондициями, над тактикой. И по турниру в Катаре, когда пошли первые матчи, делать выводы преждевременно. Игровой тонус у «Спартака» почти на нуле. Но команда будет добирать.

– И все же, что любопытного уже подметили?

– Я иногда нахожусь прямо за скамейкой запасных и по репликам и движениям рук Тедеско вижу, что конкретно он хочет от игроков. Когда они без мяча, когда прессингуют и так далее. Могу сказать, что подсказки доходят до адресатов. Команда неплохо управляема.

– Какую схему продвигает Тедеско?

– Матч с «Ростовом» показал, что немец склоняется к 3-5-2. В атаке возможны самые разнообразные сочетания, особенно с появлением Александра Соболева. Как это все будет работать, пока не до конца понятно. Резиуан Мирзов тоже способен сыграть важную роль. Яркий край, который принимает мяч на скорости, идет в дриблинг, угрожает воротам. В этой схеме он по идее должен смещаться в центр, но там у Тедеско широкий выбор – Алекс Крал, Роман Зобнин, Наиль Умяров, Гус Тил. Все могут давать большой «объем».

– Результат турнира в Катаре повлияет на оценку работы Тедеско? Или значение будут иметь только официальные матчи весной?

– Тедеско возглавил «Спартак» в ходе сезона, полгода ушло на то, чтобы он просто посмотрел на футболистов, понял, кто ему нужен. Зимний перерыв – как раз для таких поисков. В том числе и матчи в Дохе. А спрашивать с Тедеско можно будет уже по итогам весеннего отрезка чемпионата.

– Тедеско способен поставить красно-белым качественное позиционное нападение? А то пока команда предпочитает атаковать, что называется, с наскока.

– Это непростая задача. В РПЛ, пожалуй, только «Краснодар» по-настоящему уверен в позиционной атаке. А как будет выглядеть «Спартак» против условной «Уфы», если та выставит в защите десять человек, непонятно.

Контроль мяча в середине поля ничего не даст. Сейчас появилась новая опция – забросы вперед на Соболева. Посмотрим, что придумает Тедеско.

Пока я могу отметить, что «Спартак» хорошо обороняется, активно прессингует и бежит в контратаку. Но наверняка у тренера в голове масса других вариантов. Не исключено, что-то он припасет к началу весенней стадии РПЛ, не раскрывая всех секретов в контрольных играх.

«У СЫНА В «ХИМКАХ» ВСЕ НОРМАЛЬНО»

– Кто получит вторую российскую прямую путевку в Лигу чемпионов-2020/21? Первая-то уже, по сути, в кармане у «Зенита».

– Не считайте это прогнозом, но я хотел бы увидеть на итоговом втором месте «Краснодар». Пусть сбудется мечта Сергея Николаевича Галицкого, которая уже совсем рядом. А вообще, больше всего я хочу, чтобы «Спартак» одержал весной в РПЛ 11 побед из 11 и попал в еврокубки. Это было бы неплохо.

– Как дела у вашего сына Михаила?

– Да вроде нормально. Всегда хочется лучшего, знаю, что сын способен на большее. Но пока он тренируется с «Химками».

– С новым главным тренером химчан Сергеем Юраном перспективы Михаила не обсуждали? Может, он будет больше доверять вашему сыну?

– Сложно сказать. Все зависит от политики клуба. Не исключено, в «Химки» придет новый спонсор – и клуб снова сменит курс. Разговоров-то много. Кто-то считает, что ставку сделают на своих воспитанников, а кто-то по-прежнему говорит о борьбе за путевку в премьер-лигу. Посмотрим.

– А когда мы снова увидим вас в роли главного тренера?

– Как только поступит интересное предложение. Я-то работать готов. Но мне важно решать конкретную задачу. Пока предметных переговоров нет. Возможно, ближе к лету ситуация изменится.