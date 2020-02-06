Андрей Егорычев: Было бы здорово сыграть на сборах в пейнтбол

«НЕ НАЗВАЛ БЫ НАШ СТИЛЬ СПАРТАКОВСКИМ»

- Этой зимой «Урал» усилился не только игроками. В декабре тренерский штаб Парфенова пополнил Ковтун. Каковы его функции?

- Юрий Михайлович подсказывает так же много, как и другие тренеры. У него, безусловно, свое видение. Основное внимание он уделяет обороне. Уверен, появление такого специалиста сделает нашу команду сильнее.

- Ковтун и Парфенов вместе выступали за «Спартак» в начале 2000-х. Теперь они пытаются ставить «Уралу» соответствующий стиль?

- Я бы не сказал, что мы собираемся играть в «спартаковский футбол». Скорее действуем по ситуации, в зависимости от хода матча и особенностей соперника. Да, порой прибегаем к короткому пасу. Но Парфенов стремится к максимальному разнообразию.

«ВАКАНСИЯ ЛУЧШЕГО ТЕННИСИСТА В «УРАЛЕ» СВОБОДНА»





- На сборах «Урал» провел волейбольный турнир. Понравилось?

- Нагрузки большие, чтобы лучше их переносить, иногда можно расслабиться. Волейбол был больше для эмоций. Без жестких правил - и сетки касались, и мяч в руках дольше положенного задерживали. Получилось весело. Хотя, не могу сказать, что хорошо играю.

То же самое касается тенниса, в который мы обычно рубимся между вторым и третьим сборами. Турнир обязателен для всех. Первый раз я не знал, как правильно подойти к мячу, как держать ракетку. Но потом что-то начало получаться. В прошлом году лучшим теннисистом в «Урале» стал Стефан Страннберг. Сейчас его в команде нет, значит, можно побороться за победу. (Смеется.)

- Игроки «Спартака» на сборах в Эмиратах прокатились на верблюдах, зенитовцы в Испании сыграли в пенйтбол. В «Урале» таких развлечений нет?

- Пока - только спорт. Однажды выбрались командой в ресторан в город. И всё - график очень плотный. Хотя, считаю, развлечения на сборах нужны. Такие вещи сплачивают команду. В тот же пейнтбол я с удовольствием сыграл бы.

- Опыт есть?

- Один раз было дело, но очень давно. Моя команда, по-моему, победила.

«КРЕСТИКИ-НОЛИКИ ПОДНИМАЮТ НАСТРОЕНИЕ»

- Во время нынешних сборов у «Урала» еще и крещенские купания были. Вы тоже окунулись?

- Нет, не нырял. В будущем планирую. Отец регулярно погружается в ледяную воду зимой. Говорит, для здоровья это полезно. Надо попробовать.

- Кто придумал упражнение «крестики-нолики», видео которого можно посмотреть в клубном инстаграме?

- Не знаю точно. Кто-то из тренерского штаба. Возможно, и в других командах такое практикуется. В качестве разминки самое оно. Добавляется соревновательный момент, настроение сразу поднимается.

«КУБОК РОССИИ - САМЫЙ КОРОТКИЙ ПУТЬ В ЕВРОПУ»

- В «Урал» зимой перешел защитник Мацей Вилюш с богатым опытом выступлений в РПЛ. Тимур Жамалетдинов из ЦСКА тоже мог пополнить команду?

- Да, он подъезжал на сборы, но контракт не подписал. Уже уехал.

- На что может рассчитывать нынешний состав весной? Пока «Урал» идет в таблице девятым.

- Таблица настолько плотная, что придавать значение местам не имеет смысла. Главное - показать свою игру. Тогда можно подтянуться к пятерке. В принципе мы в каждом матче играем на победу, даже в матчах с лидерами. Другое дело, что нередко теряли «свои» очки. Весной нужно добавить в стабильности.

- Ставите задачу выиграть Кубок России? В прошлом сезоне «Урал» добрался до финала, сейчас в четвертьфинале вас будет противостоять «Шинник» из ФНЛ.

- Да, Кубок - самый короткий путь в Лигу Европы. Надо выиграть всего три матча… Но не хочу загадывать наперед. Сначала надо пройти «Шинник». А там посмотрим.

«ПРОЕКТИРОВАТЬ ОБСЕРВАТОРИЮ БЫЛО ИНТЕРЕСНО»

- Вы окончили школу с медалью, а институт - с красным дипломом. Так любите учиться?

- Считаю, человек всю жизнь должен чему-то учиться. Что же касается футбола… Можно сказать, любимое хобби стало для меня работой.

- Правда, что вы когда-то спроектировали обсерваторию, работая инженером, на которого учились?

- Да. Это была первая практика после университета, очень сложный проект, в котором мы с другом многие вещи осваивали с нуля. В итоге все получилось. Закралась небольшая ошибка в расчетах для подъемного механизма, из-за чего купол обсерватории не открывался. Но это не мы ошиблись - другие проектировщики. В итоге проблему решили, сейчас обсерватория функционирует. Но я, если честно, на объекте так и не побывал. Мы же только проектировали, а не строили.

- Ваш брат тоже футболист?

- Играет, но не на профессиональном уровне. У него были проблемы со зрением. Сейчас-то все нормально после операции, а на начальном этапе здоровье помешало пробиться в большой футбол. Зато брат передал мне любовь к игре. Получается, свою миссию он все же выполнил (смеется).