Сергей Прядкин: Разногласий между мной и Дюковым не было и нет

«ПРОВОДИТЬ ВЫБОРЫ В АПРЕЛЕ БЫЛО НЕ СЛИШКОМ УДОБНО»

– Вас уже можно поздравить с переизбранием?

– Давайте все-таки дождемся 17 марта. Должна быть соблюдена процедура. Мы учли все рекомендации РФС по изменениям в избирательном регламенте и подготовим соответствующие изменения в устав РПЛ.

Сейчас могу лишь поблагодарить все клубы за оказанное доверие. И со стороны президента РФС Александра Валерьевича Дюкова я всегда ощущал полную поддержку. Мы неоднократно обсуждали насущные проблемы, связанные с развитием лиги и футбола в целом.

– Дюков знал о том, что 16 января клубы на общем собрании могут досрочно переизбрать вас на пятилетний срок, как в итоге и произошло?

– Конкретно так вопрос не ставился. По мнению клубов, проводить выборы в апреле, как изначально планировалось, не слишком удобно. Но было понятно, что такая необходимость, скорее всего, возникнет. Через месяц – окончание чемпионата, огромное количество работы по подведению итогов сезона и одновременно подготовка к следующему. Именно поэтому мои коллеги оказали поддержку и прямо на заседании предложили провести выборы. В последствии избирком РФС обратил внимание на процедурные недоработки, и мы учли рекомендации коллег.

– То есть, все дело исключительно в процедурных нарушениях? Со стороны решение избиркома аннулировать результаты январских выборов и перенести их на 17 марта выглядело как конфликт между РФС и РПЛ.

– Ничего подобного. Никаких противоречий между РФС и РПЛ, между мной и Дюковым не было и нет! Просто возникла необходимость привести в порядок нормативные документы и регламенты. Чем мы сейчас и заняты.

– Удивились, что новые выборы, как и 16 января, пройдут на безальтернативной основе? Многие ждали выдвижения хотя бы двух кандидатов. В прессе даже назывались фамилии ваших потенциальных соперников…

– Я в данном случае отвечаю только за себя. По уставу, как действующий глава РПЛ, мог сам выдвинуть свою кандидатуру. Но надеялся, что клубы, поддержавшие меня 16 января, окажут доверие и сейчас. Так и произошло. За что я в очередной раз хотел бы поблагодарить коллег.

Важно, что лига учла все рекомендации РФС. Помимо этого, к 17 марта я, как кандидат, представлю подробный отчет о проделанной работе под моим руководством за пять лет и ключевые направления программы развития на следующий пятилетний период. Вместе с новой штатной структурой лиги и сотрудниками, которые будут обеспечивать реализацию планов.

«КЛУБАМ ПРЕДСТОИТ НАЙТИ БАЛАНС МЕЖДУ ЭКОНОМИКОЙ И СПОРТОМ»

– 16 января клубы не только переизбрали вас на новый срок, но и поддержали расширение РПЛ. Почему этот ключевой для российского футбола вопрос не внесен в повестку ближайшего исполкома РФС, который пройдет 13 февраля?

– Вопрос, как вы верно заметили, ключевой, и требующий тщательной проработки. Возможное расширение премьер-лиги затрагивает интересы других лиг – ФНЛ и ПФЛ. И, изменив количественный состав участников по ходу сезона, есть риск нарушить спортивную целостность соревнований. РФС поставил задачу увеличить количество матчей. Способов реализовать задачу много. Клубы предложили свой вариант, у РФС может быть другое видение. Будем встречаться, обсуждать, взвешивать за и против.

– Но точку в любом случае поставит исполком РФС. Допускаете, что сверху будет спущен вариант, который не устраивает большинство клубов? Скажем, они хотят расширить РПЛ до 18 команд, а их обяжут ввести в чемпионат плей-офф?

– По уставу, премьер-лига подчиняется РФС, за которым окончательное решение. Как исполком постановит, так и будет. Но все заинтересованные стороны находятся в тесном контакте. И в итоге, уверен, мы выберем ту модель, которая, с одной стороны, повысит уровень премьер-лиги, с другой – не разрушит пирамиду всего российского футбола.

– Что будет ставиться во главу угла – экономика или спортивная составляющая?

– Важно то и другое. Нужен баланс.

– После того, как все клубы, кроме «Спартака» и «Зенита», поддержали расширение, возникли сомнения в том, что экономика так уж сильно их волнует…

– Почему?

– Так ведь РПЛ сама заказала исследование консалтинговой компании PwC для оценки различных способов увеличения количества матчей. И из всех вариантов самым неэффективным, с точки зрения экономики, оказалось именно расширение лиги до 18 клубов…

– Хотел бы подчеркнуть, что исследование проводилось совместно PwC и специалистами лиги. Наши сотрудники тоже проделали огромную работу. Изначально рассматривались более 15 вариантов. Потом остановились на основных пяти. Деление на группы, плей-офф и так далее. Расширение действительно было признано наименее эффективным. Но это если брать исключительно экономическую составляющую. А ведь есть еще спортивная. Поэтому я и говорю балансе, который нам всем только предстоит нащупать. Поэтому и продолжаются консультации с РФС. Поспешных решений никто принимать не собирается.

– РПЛ ужесточила правила лицензирования. Какой клуб среди нынешних участников премьер-лиги можно считать проблемным? «Тамбов»?

– РПЛ была инициатором ужесточения правил лицензирования, и РФС нас в этой инициативе поддержал. Да, к «Тамбову» есть вопросы по инфраструктуре. Мы встречались с губернатором, в ближайшее время планирую еще раз туда съездить. На днях обсуждали тему «Тамбова» с Дюковым, мне было поручено изучить их дорожную карту.

Зато у «Оренбурга», к счастью, все в порядке. Да, стадион небольшой, но мне очень нравится, такие в Европе можно часто увидеть. Перед Новым годом клуб на специальной презентации подробно объяснил, за счет чего вместимость увеличат до 10 тысяч. А в будущем власти планируют построить новый стадион. Тогда нынешняя арена отойдет к академии.

В общем, «Оренбург» проделывает огромную работу, которую мы полностью поддерживаем. Это прекрасный пример поступательного развития клуба.

– В следующем сезоне в РПЛ останутся клубы, проводящие домашние матчи не в своих городах?

– Мне бы очень хотелось, чтобы подобная практика окончательно ушла в прошлое и лицензионные требования с нового сезона это намерение обеспечивают. А на кого вы, кроме «Тамбова», намекаете?

– Хотя бы на нынешних лидеров ФНЛ. У «Ротора» с инфраструктурой все в порядке. Но могут ли, в случае успеха, рассчитывать на получение лицензии РПЛ «Торпедо», «Химки», «Чертаново»?

– Да не сказал бы, что это проблемные клубы. Для «Торпедо» сейчас строится новый стадион. И на этот период команда может арендовать для матчей другие арены из Москвы. В городе их много. То же самое касается «Чертаново». Важно, что клуб располагает одной из лучших в стране академий. При лицензировании этот фактор имеет не меньшее значение, чем наличие стадиона. Не будем забывать, что правила лицензирования обязывают заявлять стадион именно в субъекте регистрации клуба, так что все три клуба имеют предпосылки для соответствия требованиям РПЛ по инфраструктуре. Что касается «Химок», то вокруг них ходит много разговоров. То они ставят задачу выхода в РПЛ, то не ставят. С точки зрения коммуникации я это не одобряю – это разрушает ожидания болельщиков и вредит имиджу обеих лиг.

– Что произойдет, если клуб по итогам сезона откажется от завоеванной путевки напрямую в РПЛ или в стыковые матчи? Его заменит нижестоящий представитель ФНЛ? Или путевка перейдет к команде, которая по спортивному принципу вылетела из премьер-лиги?

– Команды, занявшие 15-е и 16-е места по итогам сезона, покидают премьер-лигу в любом случае. Команды, занявшие первое и второе места по итогам сезона ФНЛ, переходят в РПЛ. А дальше возможны несколько вариантов. Все они подробно описаны в регламентных документах РПЛ и ФНЛ.

«ОТ ПРИГЛАШЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ УЧАСТНИКОВ ЛИГА ВЫИГРАЛА БЫ»

– Президент ЦСКА Евгений Гинер недавно предложил свой вариант расширения РПЛ – за счет приглашения клубов ближнего зарубежья. Это утопия?

– В теории – конечно, нет. Добавление в РПЛ двух сильных клубов из соседних государств повысило бы интерес к турниру у населения стран, которые представляют клубы, и спонсоров, которые заинтересованы в рынке ближнего зарубежья. Внутри лиги даже было дано поручение подробнее изучить вопрос. Все, как и в случае с предлагавшимся когда-то проектом объединенного чемпионата России и Украины, упирается в распределение еврокубковых квот… Понятно, что пробиться в Лигу чемпионов или Лигу Европы в своем чемпионате зарубежным клубам проще, чем в российском.

При этом я понимаю логику Гинера. И сам приветствовал бы в РПЛ иностранные клубы, в случае договоренности по еврокубковым квотам и обоснования экономической целесообразности проекта, в том числе по логистике клубов.

– А может, за счет приглашения зарубежных команд поднять престиж Кубка России?

– Такие предложения тоже поступали. Но пока мы сосредоточены на той реформе Кубка, которую предложил РФС. Надо сначала утвердить новый формат на исполкоме РФС, а идею открытого Кубка России рассмотрим потом. Кстати, из Казахстана и Армении по этому поводу к нам уже обращались.

– На ближайшем исполкоме РФС будет определено место проведения финала Кубка России-2020. Много претендентов?

– По финалу Кубка пока не располагаю полной информацией. Но желающих, поверьте, хватает. В их число точно входят Саранск и Нижний Новгород. Что касается Суперкубка – заявки на организацию матча уже подали «Сочи», «Локомотив». Кроме того, ЦСКА в устной форме изъявил желание провести этот матч.

«КОНЕЧНО, ХОТЕЛОСЬ БЫ ЗАРАБАТЫВАТЬ БОЛЬШЕ»

– Недавний годовой отчет УЕФА подтвердил одну из главных проблем российских клубов – мизерные, в сравнении с европейскими конкурентами, доходы от реализации прав на показ матчей РПЛ. Сейчас лига связана долгосрочным контрактом с основным телевещателем. При этом интерес к турниру вроде бы проявляют крупные интернет-платформы. Может ли премьер-лига продать им часть прав?

– Это очень сложный вопрос. Во-первых, мы благодарны «Газпром-медиа» за плодотворное сотрудничество. По контракту, «Матч ТВ» получил полный пакет прав, включающий все возможные вещательные сегменты. На момент заключения контракта нам было невыгодно продавать по отдельности сегменты прав из-за обязательств перед спонсорами по рекламе на федеральном ТВ,

Да, сейчас условия на рынке стремительно меняются. Телевидение все больше уходит в IT-сегмент, и уже тогда зарождалась рыночная конкуренция в этом сегменте – мы получили несколько достойных внимания предложений. Но «Матч ТВ» тоже не стоит на месте, развивает эти платформы. Конечно, нам хотелось бы зарабатывать больше. Но и от нас требуют постоянно повышать качество турнира. Это взаимовыгодный процесс.

В декабре мы встретимся, подведем промежуточные итоги. Возможно, какие-то параметры контракта будут пересмотрены.

– Если завтра к вам придет условный «Рамблер» и скажет, что готов заплатить в 10 раз больше за показ матчей в интернете, могли бы договориться с «Матч ТВ» о передаче части прав?

– РПЛ не собирается отказываться от обязательств по действующему контракту. Но в описанной вами ситуации можно было бы провести трехсторонние переговоры – с участием лиги, «Газпром-медиа» и потенциального партнера. А вот был бы достигнут какой-то компромисс, загадывать не берусь.

– А как обстоят дела с реализацией лигой прав за рубежом?

– По этому направлению мы долгое время сотрудничали с компанией IMG. На текущий момент наши отношения завершились, мы больше не являемся партнерами, тем не менее признательны IMG за многолетнее сотрудничество. Сейчас много времени уделяем исследованию международной аудитории РПЛ, новых форматов потребления, вещания и дистрибуции, в основном, цифровых.

В текущем сезоне самостоятельно реализуем несколько проектов, связанных с международными правами. Вместе с коммерческим отделом и клубами как раз разрабатываем стратегию по их реализации. В апреле, после выборов, окончательно определимся.

– Какие ожидания связываете с приходом нового министра спорта – Олега Матыцина?

– У нас со всеми министрами спорта отношения были хорошими. Я с Олегом Васильевичем пересекался по студенческому футболу, которым он очень плотно занимался. Наш директор по безопасности и работе болельщиками Александр Мейтин тоже лично знает Матыцина. Думаю, с приходом нового министра плодотворное сотрудничество Минспорта с РФС продолжится.