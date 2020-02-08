Соболев помог «Спартаку» снова стать королем Дохи

Хотя матч мог прерваться в конце первого тайма, когда наставник сербов Саво Милошевич чуть не увел команду с поля.

СТРАСТИ, КАК В НАСТОЯЩЕМ ДЕРБИ

О том, что оставленный на сладкое катарского турнира поединок «Спартака» и «Партизана» фактически можно считать в определенном смысле дерби, накануне игры не говорил только немой. Ведь «Партизан» – это фактически сербский ЦСКА, а «Спартак» для игроков и болельщиков команды Саво Милошевича – это зарубежная версия «Црвены Звезды», люто ненавидимой «партизанами». И все равно предматчевое разжигание страстей выглядело скорее попыткой придать матчу еще больше изюма, хотя интриги в нем и так хватало.

Дело в том, что красно-белые в случае победы в основное время могли досрочно стать победителями турнира. Причем забрали бы трофей второй год подряд – ведь зимой 2019-го «Спартак» Олега Кононова тоже опередил в аналогичной межсезонной пульке «Зенит», «Локомотив» и «Ростов».

Однако в концовке первого тайма на поле стадиона академии футбола Aspire закипели страсти, ничуть не уступающие по градусу накала тем, что зачастую «взрывают» главные дерби чемпионатов России или Сербии. В игровом эпизоде у бровки Айртон с небольшим фолом отобрал мяч у Умара Садика, усадив нигерийского форварда «Партизана» на пятую точку при помощи рук, но местный арбитр нарушения правил не усмотрел. В результате красно-белые провели опасную атаку, едва не завершившуюся голом.

Однако на изящную комбинацию москвичей в тот момент уже никто не смотрел. Потому что на поле из рук Милошевича полетела пластиковая бутылка, а следом на газон выскочил и сам разъяренный наставник сербов. Арбитр тут же показал главному тренеру красную карточку, а заодно под раздачу попал и Бибрас Натхо, прибежавший на выяснение отношений. У бывшего опорника ЦСКА к тому времени уже было предупреждение, поэтому перед ним тоже зажегся красный цвет.

«ПАРТИЗАНСКИЕ» ВЫЛАЗКИ ЧЕРЕЗ СПАРТАКОВСКИЕ «ДЫРЫ»

Надо было видеть реакцию Милошевича! Наставник «Партизана» сделал характерный жест рукой: все, ребята, уходим с поля. И это в контрольном поединке в товарищеском турнире! Бригаде арбитров стоило большого труда утихомирить разбушевавшегося наставника и уговорить белградцев продолжить игру.

Обычно в подобных случаях регламент разрешает замену удаленного игрока, однако «Партизан» доигрывал несколько минут первой половины и весь второй тайм в меньшинстве.

Возможно, лишний игрок на поле помог «Спартаку» сразу после перерыва сравнять счет. А в первые 45 минут игра красно-белых оставила далеко не самое приятное впечатление. Подопечным Доменико Тедеско удался быстрый гол, ставший итогом прострела Николая Рассказова справа, хорошей силовой борьбы Эсекьеля Понсе с защитником сербов и успешных действий Романа Зобнина на подборе. Но более или менее приличный десятиминутный дебют встречи сменился совершенно невнятным получасовым отрезком, по ходу которого «Партизан» доминировал, был быстрее и переигрывал спартаковскую полузащиту.

Схема с тремя центральными защитниками (а на сей раз Тедеско выставил всю свою лучшую гвардию – Самюэля Жиго, Георгия Джикию и Илью Кутепова) и тремя центральными хавбеками (здесь впервые с основном составе вышел Алекс Крал) подразумевает максимальную плотность и мобильность команды именно в центральной зоне на своей половине поля. Однако у красно-белых постоянно зияли огромные пустоты между линиями, которыми соперник охотно пользовался. Особенно показателен в этом плане второй гол «Партизана». Садик, не испытывая противодействия в центральной зоне, сделал разрезающий пас на Сейду Сума, который на противоходе «убрал» Джикию и спокойно пробил мимо Артема Реброва.

СОБОЛЕВУ ПОНАДОБИЛОСЬ 48 МИНУТ НА ПЕРВЫЙ ГОЛ

Первый же мяч белградцы забили после розыгрыша штрафного. Натхо идеально навесил в район 11-метровой отметки, где Страхиня Павлович, которому прочат славу Бранислава Ивановича или Неманьи Видича, головой переправил мяч в сетку ворот.

После этого «Партизан» провел еще несколько острых атак через центральную зону, в одной из которых Айртон едва не протолкнул мяч в свои ворота (Ребров успел выудить мяч в нижнем углу), а в другой Садик выбрал неверное решение и попал под блок Жиго.

А после описанных выше событий и после окончательно успокоившего страсти перерыва картина на поле кардинально изменилась. Разумеется, дело не только в количественно уменьшившемся составе «Партизана»: сыграли свою роль и две замены в группе атаки красно-белых. Тедеско оставил в раздевалке в очередной раз разочаровавшего Гуса Тила и выглядевшего блекло в этом поединке Резиуана Мирзова, выпустив Зелимхана Бакаева и Александра Соболева. И эта парочка мгновенно соорудила гол: Бакаев протащил мяч и сделал точный пас на форварда, который в касание с левой не оставил шансов Владимиру Стойковичу.

Это был первый гол Соболева за «Спартак». Для этого запоминающегося события Александру понадобилось 48 минут игрового времени: тайм в предыдущем поединке с «Локомотивом» и три минуты против «Партизана».

Минут за десять до финального свистка новичок красно-белых должен был оформить дубль, однако ухитрился с линии вратарской пробить выше ворот (мяч скользнул по перекладине) после прострела слева от Лоренсо Мельгарехо.

РЕШАЮЩИЙ «ЛЕВЫЙ» ПЕНАЛЬТИ

Любопытно, что на сей раз Тедеско не стал делать массовых замен в перерыве (помимо Соболева и Бакаева еще на второй тайм вышел Александр Максименко вместо несколько раз выручившего команду Реброва), и в почти 30-градусную катарскую жару большинству игроков пришлось упираться почти 75 минут игрового времени. Возможно, это была намеренная проверка игроков основного состава в экстремальных условиях. И, стоит отметить, что в целом спартаковцы с серьезной задачей справились. Во всяком случае, в плане «физики» команда на протяжении второго тайма смотрелась очень неплохо, а в концовке принялась создавать один голевой момент за другим.

Хотя разумеется, не следует забывать, что «Партизан» доигрывал матч в меньшинстве, а значит, в какой-то момент сил у игроков осталось заведомо меньше, чем у москвичей.

Остался осадочек и от гола, который принес «Спартаку» победу в поединке и досрочное завоевание трофея. Айртон, который в начале второго тайма едва не огорошил автоголом и Максименко (голкипер по-хоккейному ногой успел отразить летевший от бразильца в ворота мяч), заработал совершенно «левый» пенальти. Защитник москвичей налетел в штрафной на коллегу из «Партизана» и рухнул на газон. Однако арбитр «купился» на этот актерский номер Айртона и указал на «точку». Понсе с пенальти не промахнулся, а участникам турнира, пожалуй, стоило выразить сожаление, что в качестве арбитров на игры в Дохе не были приглашены российские судьи. Которых все дружно ругают, но которые наверняка не допустили бы тех кошмарных ляпов, решивших в итоге судьбу и конкретного матча, и всего турнира в целом.

Набрав семь очков в трех встречах, команда Тедеско стала недосягаемой для соперников и превратила воскресный поединок «Локомотива» и «Ростова» в игру за второе место зимнего турнира в Дохе. Однако игра «Спартака» по-прежнему вызывает огромное количество вопросов, даже у учетом поправок на межсезонье и отсутствие оптимальных кондиций.

Кубок Париматч Премьер. 3-й тур

«Спартак» (Москва) – «Партизан» (Белград, Сербия) – 3:2 (1:2)

Голы: Зобнин, 7 – 1:0. С.Павлович (Б.Натхо), 16 – 1:1. Сума (Садик), 34 – 1:2. Соболев (З.Бакаев), 48 – 2:2. Э.Понсе, 70 – с пенальти – 3:2

«Спартак»: Ребров (Максименко, 46) – Рассказов (Гапонов, 74), Кутепов, Жиго (Маслов, 64), Джикия (к) (Ещенко, 74), Айртон (Мельгарехо, 74) – Крал (Маркитесов, 87), Зобнин (Гулиев, 74), Тил (З.Бакаев, 46) – Э.Понсе (Глушенков, 74), Мирзов (Соболев, 46)

«Партизан»: Стойкович – Остоич (Ф.Стеванович, 46), С.Павлович (Брежанчич, 46), Н.Милетич, Урошевич (Вуячич, 46) – Б.Натхо, Здьелар (Л.Павлович, 46) – Тошич (Шчекич, 46), Сума (Смилянич, 46), Асано (Л.Маркович, 46; Лакчевич, 52) – Садик (Б.Матич, 46)

Предупреждения: Джикия, 36. Жиго, 40. Соболев, 86 – Б.Натхо, 32

Удаления: Милошевич (главный тренер), 42. Б.Натхо, 42 (вторая желтая карточка)

Судья: Халид Набет (Катар)

8 февраля. Доха

Положение команд: «Спартак» – 7 очков (3 игры). «Ростов» – 3. «Локомотив» – 3. «Партизан» – 2 (3)