«Жертвы» коронавируса для клубов РПЛ - Советский спорт
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12 февраля 2020 20:00ФутболБезъязычный Алексей

«Жертвы» коронавируса для клубов РПЛ

До 21 февраля, когда в России закроется зимнее трансферное окно, клубы могут искать новичков не только на Западе, но и на Востоке. С учетом последних событий в Китае это направление приобретает особую актуальность.

УСПЕВШИЙ ИГАЛО

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Не секрет, что за последние годы в китайскую суперлигу перебрались многие мировые суперзвезды. Кто-то, заработав десятки миллионов евро, уже вернулся обратно. Кто-то будет вынужден сделать это из-за введения местными футбольными властями жестких ограничений на число легионеров и размер их зарплат. А сейчас добавился еще один важный фактор, «выдавливающий» иностранцев из Поднебесной – эпидемия коронавируса.

Некоторые игроки не горят желанием продолжать выступления за свои китайские клубы, по крайней мере, в ближайшие месяцы. И их вполне привлекла бы перспектива провести концовку европейского сезона в аренде. Только где? В большой Европе окно, как известно, уже захлопнулось. В него, к слову, успел проскочить нигериец Одион Игало, одолженный «МЮ» до лета у «Шанхая Шэньхуа». Но что делать остальным? Закупаться масками и терпеть?..

ВНЕ ЛОГИКИ КОКОРИНА

Один из выходов как раз наша премьер-лига, в которой переходы по-прежнему разрешены. Здесь и уровень футбола не ниже, чем в Китае, и деньги у топ-клубов имеются. Тем более что выкупать контракт потенциального новичка не обязательно, можно использовать все тот же инструмент аренды, столь популярный в условиях финансового фэйр-плэй.

Неудивительно, что на днях прошел слух о возможном переходе в «Локомотив» Марко Арнаутовича. Мастеровитый австриец уже успел дебютировать за «Шанхай СИПГ» в азиатской Лиге чемпионов и даже забить гол с передачи звездного Оскара. Но вряд ли Арнаутович наотрез откажется от аренды в «Локо», где забивные форварды сейчас ох как нужны. Это все-таки не то же самое, что Александру Кокорину по указке ехать из Питера в Сочи. Москва после Шанхая согласитесь, не самый плохой вариант.

Мы составили список других потенциальных «жертв» коронавируса, которых до 21 февраля было бы заманчиво переманить у китайцев. Открывает его главная звезда РПЛ в недавнем прошлом.

ХАЛК

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Клуб: Шанхай СИПГ
Трансферная стоимость: 8,5 млн евро

Ну а почему, собственно, нет? В 2016-м «Зенит» успел продать бразильца, когда за него еще можно было выручить приличные деньги. Сейчас Халку – 33. Он подешевел в разы, а его контракт истекает в декабре 2020-го. Да, «Шанхай» продолжает платить ему астрономическую зарплату (в районе 20 миллионов в год), но мы же говорим сейчас об аренде. Тому же «Зениту» вполне по карману оформить ее с опцией обязательного выкупа летом. В любом случае, Халк обойдется гораздо дешевле Малкома. А КПД почти наверняка будет в разы больше.

Сандро ВАГНЕР

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Клуб: Тяньцзинь
Трансферная стоимость: 2 млн евро

Год назад китайцы купили матерого форварда у «Баварии» за пять миллионов. И немец доказал правило, что старый конь борозды не портит. Что в бундеслиге, что в суперлиге. Ближе к осени Вагнер разыгрался настолько, что выдал отрезок из семи матчей с голами. Самое время брать! За приемлемые деньги он вполне подошел бы «Локомотиву», если не удастся договориться с Арнаутовичем. Россия для Вагнера, кстати, счастливая страна. Здесь он добыл свой единственный трофей со сборной за победу в Кубке конфедераций-2018.

Маруан ФЕЛЛАЙНИ

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Клуб: Шаньдун
Трансферная стоимость: 7 млн евро

Бывшего полузащитника «МЮ» всегда отличал взбалмошным характер и сейчас он вполне может выкинуть фортель в своем китайском клубе в связи с коронавирусом. В 2016-м Феллайни входил в сферу интересов «Зенита» и ЦСКА, этой зимой отказался от перехода в «Тоттенхэм». Класс бельгийца сомнению не подлежит. Осталось найти средства на его приобретение. Покупатель наверняка не пожалеет.

Мубарак ВАКАСО

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Клуб: Цзянсу
Трансферная стоимость: 2,5 млн евро

29-летний полузащитник сборной Ганы уже выступал в России за «Рубин». Правда, тогда в основном ездил по арендам. И сейчас его вполне можно было бы арендовать до лета. Тем же казанцам он не помешал бы. Контракт с китайцами Вакасо подписал 18 января. И тут на страну обрушилась эпидемия.

Эран ЗАХАВИ

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Клуб: Гуанчжоу
Трансферная стоимость: 6,5 млн евро

«Локо» и ЦСКА нужен забивной форвард? 32-летний израильтянин вполне подходящая кандидатура. Как-никак второй после Гарри Кейна бомбардир отборочного турнира Евро-2020 (11 голов), совместно с самим Криштиану Роналду. И в Китае Захави явно пересидел, выступая в местной суперлиге с 2016 года. Даже странно, что зимой его с такой статистикой (87 голов и 26 передач в 99 матчах за «Гуанчжоу») не поманила большая Европа. А вот в Россию двери по-прежнему открыты.

ФЕРНАНДО

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Клуб: Бэйцзин
Трансферная стоимость: 9 млн евро

В январе сообщалось о том, что арендное соглашение между «Спартаком» и «Бэйцзином» предусматривало обязательный выкуп китайцами 27-летнего бразильского опорника. Якобы за него москвичи должны были получить 9,6 млн евро, но сделка по-прежнему не подтвердилась. Фернандо как бы «завис» между Пекином и Москвой. В «Спартаке» его вроде бы не ждут, но хочет ли он сам оставаться в чемпионате, где у него не сложилось (7 матчей, 364 минуты, 1 передача)? А в готовности Фернандо к РПЛ никто не сомневается. Если что, освежите в памяти чемпионский сезон-2016/17.

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