«Россия провалила еврокубки в первые 15 минут вторых таймов»

На прошедшей на стадионе «Локомотив» первой в истории всероссийской конференции по аналитике и селекции в футболе можно было узнать много интересного. Вот о чем рассказал тренер-аналитик «Урала» Дмитрий Столбиков.

ПРОИГРЫВАЕМ В ДВИЖЕНИИ НА ВЫСОКИХ СКОРОСТЯХ

При анализе структуры игры каждой команды поле, как известно, делится на три зоны – оборону, центр и нападение. Эффективность отбора мяча в разных зонах, естественно, сильно отличается. Если перехват на чужой трети при высоком прессинге в 50 процентах случаев приводит к голу, то для середины поля этот показатель составляет 38 процентов, а для начала атаки от своих ворот – 12 процентов.

Основываясь на статистике сезона-2016/17, Столбиков выявил другую интересную закономерность. Если «Спартак», который тогда стал чемпионом РПЛ, в среднем делал в каждой голевой атаке 14,3 передачи, то «Реал» – 22,1 на пути к триумфу в Лиге чемпионов. И среднее время атаки резко различалось – 7,08 секунды у москвичей против 5,08 у мадридцев. Хотя, между турнирами в целом такой большой разницы не было.

Если же взглянуть на нынешний сезон, то, по мнению Столбикова, сразу бросается в глаза огромное отставание наших клубов в двигательных возможностях и работе с мячом. На высоких скоростях мы неконкурентоспособны по меркам еврокубков.

СОВРЕМЕННЫЙ ФУТБОЛ ПОКАЗЫВАЮТ НЕ ЛИДЕРЫ, А СЕРЕДНЯКИ РПЛ

Вторая причина нашего отставания – структура игровой активности. Как ни странно, в футбол, который можно считать современным (быстрый переход в атаку с малым количеством передач за короткий промежуток времени), лидеры РПЛ не играют. «Ливерпулю» для взятия ворот требуются условные семь секунд за три передачи, тогда как «Зениту» и «Локомотиву» – 18 секунд, а «Краснодару» – и вовсе 29,8!

У середняков, которым большую часть времени приходится отбиваться, – обратная картина. Потому что иначе, как в быстрой атаке, они забить не могут. Но в еврокубках-то Россию представляют гранды. И там пять-семь-девять передач на атаку – это слишком много. Соперник успевает перестроиться и отвести угрозу.

То же самое происходит в Европе и при обороне: когда быстрая атака проводится уже на наши ворота. Российские команды в непривычных для них по РПЛ временных параметрах не успевают оказать сопротивление.

«МАТЧ НЕ ЗАКОНЧИЛСЯ, А НАС ПОКАЗЫВАЮТ ПО ТВ»

По словам Столбикова, оперативный анализ в «Урале» пытались внедрить еще в 2013 году, но тогда игроки, прошедшие «советскую школу», к этому были еще не готовы. Когда им в перерыве матча с «Волгой» показали фрагменты первого тайма, они задание на вторую 45-минутку элементарно не восприняли. Куда больше их волновало то, «какие времена настали – матч еще не закончился, а нас уже показывают по телевизору»…

Впрочем, те времена остались в прошлом. Нынешнее поколение футболистов вполне восприимчиво к оперативному анализу. А его роль можно проиллюстрировать на примере тех же еврокубков.

Взгляните на таблицу. В первые 15 минут, когда соперники находятся в примерно равных условиях, хорошо друг друга изучить, никто не получает решающего перевеса. В серединах таймов ключевую роль играет мастерство. В концовках мы получаем противопоставление физической готовности. Ну а воздействие аналитической работы в перерыве отражается в начале вторых таймов.

И вот что мы видим. На этом интервале – с 46-й по 60-ю минуты – наши клубы пропустили 13 мячей и ни одного не забили! Выходит, именно стартовые 15-минутки вторых таймов обусловили еврокубковый провал России. Значит, лидеры РПЛ использовали оперативный анализ хуже соперников. И здесь заключается огромный ресурс для выправления ситуации. На остальных-то временных отрезках мы вполне состоятельны.

НЕТ ВОПРОСОВ ТОЛЬКО К «КРАСНОДАРУ» И «ЗЕНИТУ»

О качестве оперативной аналитики говорит и статистика внутреннего чемпионата. Можно понять «Зенит», который уже после первого тайма может вести 2:0 или 3:0. Наверное, для питерцев первые 15 минут второго тайма не определяющие. А к остальным топ-клубам (кроме «Краснодара») у Столбикова возникают вопросы…

По мнению аналитика «Урала», лидирующего по этому важному показателю, оперативной экспертизой в клубах РПЛ должны заниматься профессиональные тренеры. Просто человек, быстро работающий с цифрами, для этого не подходит. Его рекомендации не будут восприниматься.

И к счастью, новые кадры в России появляются. И хорошо бы, чтобы эту сферу полностью не оккупировали иностранцы, как это произошло с физической подготовкой.

КАК «УРАЛ» ОБЫГРАЛ В МОСКВЕ «СПАРТАК»

А вот как матч-менеджмент выглядит на практике. Столбиков привел пример из сентябрьского гостевого матча со «Спартаком», в котором «Урал» к перерыву уступал 0:1.

В обороне команда играла 4-4-2, и аналитики обратили внимание на то, что левый полузащитник Отман Эль-Кабир располагался от партнеров дальше, чем следовало, и это позволяло Зелимхану Бакаеву часто заходить между линиями.

Нарушение одним футболистом игровой дисциплины не позволяло осуществлять страховку должным образом. Плотность в действиях без мяча нарушалась – «Урал» тратил слишком много энергии. Хотя, команда осознанно не была против того, чтобы открыть спартаковцам фланг. Главным было не заводить мяч в структуру между линиями.

Так вот, в перерыве была проведена соответствующая работа – и расстояние между игроками пришло в норму. Что привело к голу. Левый полузащитник «Урала» превзошел в скорости Андрея Ещенко, а центральный защитник «Спартака» Самуэль Жиго партнера не подстраховал. В итоге гости победи 2:1. И Эль-Кабир забил победный мяч.

ВРЕМЯ ЕКАТЕРИНБУРГА

Один специалист может отслеживать такие моменты прямо по ходу матча и доносить их до тренерского штаба. И в перерыве остается примерно пять минут для того, чтобы внести коррективы. Этого хватает, чтобы разобрать пару-тройку ключевых эпизодов.

Статистика забитых и пропущенных мячей «Урала» в РПЛ-2019/20 говорит, что команда выплывает исключительно за счет этой самой стартовой 15-минутки вторых таймов. То есть, без оперативного разбора екатеринбуржцы, скорее всего, откатились бы в зону вылета. Тем не менее, располагая 12-13-м составом в лиге, они идут на девятой строчке. И думают о еврокубках, в которых «их 15-минутка» часто становится для России роковой.